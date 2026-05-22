Doña Francisquita: De los aperitivos a los postres

Grupo Doña Francisquita, nace en 1991, en el restaurante ‘Doña Francisquita’ en el centro de Torremolinos, el cual se convirtió en un referente de la gastronomía local en poco tiempo. La creciente demanda de eventos familiares que superaban el aforo del pequeño restaurante en la calle Casablanca, con capacidad para apenas 60 personas, impulsó la creación de su propio servicio de catering. Su primer gran evento que superaba los 2.000 comensales sucedió en su año inaugural como catering.

Como suele contar su fundador, después de poder realizarlo con éxito, nada le pareció imposible. Lo que llevó a esta familia de origen salmantino a instalar una nave en el polígono el Pinillo, en Torremolinos, la cual cuenta con una gran cocina de producción y los servicios de almacenaje, logística, administrativos y comerciales de la empresa. En ella se cocinan desde los aperitivos hasta los postres, ya que cuenta con un obrador propio de repostería y pastelería.

En estos 36 años de experiencia en el sector del catering, los cientos de personas que han conformado esta empresa malagueña se han dedicado a realizar eventos inolvidables para sus clientes, ofreciendo la misma calidad y poniendo el mismo cariño que sus fundadores, Don José Manuel Sánchez y Doña Pilar Martín, ponían en su pequeño restaurante de Torremolinos; sello de identidad de la familia Sánchez Martín.

Los pilares del Grupo DF se sustentan en la excelencia y en un equipo humano de profesionales cuidadosamente seleccionados y formados para cumplir con las expectativas más exigentes, priorizando en la calidad de su oferta gastronómica y un servicio impecable en cada uno de ellos. Esto ha posicionado a Grupo Doña Francisquita como líder en el sector del catering de Málaga y una empresa gastronómica de referencia en España.

Con el cambio generacional, esta empresa malagueña asumió retos ambiciosos, adaptando su estructura constantemente para ofrecer grandes eventos, incluidos multitudinarios. Han estado presentes en las presentaciones, inauguraciones o celebraciones de la mayoría de medios de comunicación de la ciudad; incluidos las celebraciones de este periódico. O como catering de la gala de los premios gastronómicos El Delantal, en los últimos años.

Sus hijos, Sonia y Alberto, ambos nacidos en Málaga, llevan décadas trabajando en la empresa de la mano de sus padres, que, a pesar de estar jubilados, siguen aconsejando a sus hijos, cada vez que ellos lo necesitan. Pero también trabajan en la empresa familiares de ambos fundadores, lo cual no deja de imprimir ese sello de empresa cercana.

En el Grupo DF, además de bodas y eventos familiares, también han realizado 11 eventos de la Casa Real Española y 5 de Casas Reales Europeas; convenciones no solo en Málaga, también en Andalucía; otra línea de negocios importante para esta empresa son eventos corporativos, congresos y eventos multitudinarios deportivos, como ser el Catering Oficial del Málaga C.F. y el Unicaja Baloncesto. Durante 3 años, también fue el Catering Oficial de la Selección Española de Fútbol y ha servido en partidos de la UEFA y la Champions League.

También ha gestionado las cafeterías de los colegios de abogados y médicos de Málaga y otras entidades empresariales, actualmente colabora con uno de los hoteles de la cadena Hollyday Inn.

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A pesar de todo lo anterior, Doña Francisquita es conocida en la sociedad malagueña, especialmente, porque ha unido en matrimonio a más de 5.000 personas; en algunos casos, ha organizado las bodas de los hijos de los primeros matrimonios que realizaron en sus inicios allá por finales de los 90. También han ofrecido sus servicios en los bautizos y las primeras comuniones de las mismas familias, porque su visión de empresa familiar los ha llevado hasta donde han llegado.