"Sabemos escuchar las demandas del mercado y de los grandes cocineros"

¿Cuál ha sido la evolución de la compañía desde sus inicios hasta convertirse en una empresa con una oferta tan diversificada?

Entrar en nuevos canales de ventas gracias a la especialización de nuestros diferentes departamentos, de esta forma hemos multiplicado la oferta de nuestros productos.

En un mercado cada vez más exigente, ¿qué valores diferencian a Román y Martos frente a otras empresas del sector?

El trato tan personalizado con cada uno de nuestros proveedores y clientes, además de la especialización por separado de cada uno de nuestros departamentos.

La calidad y la seguridad alimentaria son aspectos clave en este tipo de actividad. ¿Qué controles y protocolos aplican para garantizar que el producto llegue en las mejores condiciones?

La calidad y la seguridad alimentaria son prioritarias en Román y Martos, por lo que aplicamos estrictos controles durante todo el proceso. Trabajamos sobre tres pilares fundamentales: el control térmico, manteniendo la cadena de frío ininterrumpida para garantizar la correcta conservación del producto; la higiene y prevención, mediante protocolos de limpieza, prevención de contaminación cruzada y la aplicación del sistema HACCP; y la trazabilidad, que nos permite seguir cada producto desde su origen hasta el consumidor final y actuar con rapidez ante cualquier incidencia o alerta alimentaria. Nuestro compromiso es ofrecer productos seguros, de máxima calidad y con todas las garantías sanitarias exigidas por la normativa y por nuestros propios estándares internos.

¿Cómo seleccionan a sus proveedores y qué peso tienen la cercanía, la trazabilidad y la confianza en esa relación comercial?

Por supuesto que el protagonista es la calidad del producto, siempre valoramos el trato y la constancia con el proveedor. En general tenemos una relación magnífica con nuestros proveedores, tanto que tenemos un trato de amistad y familiar con muchos de ellos. Nosotros los escogemos a ellos y ellos nos escogen a nosotros, un trabajo y un sentimiento que se debe de cuidar mutuamente. La trazabilidad es una obligación, nuestro equipo de calidad impone el protocolo sanitario en todos los departamentos y revisan todos los procesos a diario.

En el caso de los productos cárnicos y pescados, ¿qué demanda están detectando actualmente por parte de sus clientes? ¿Han cambiado los hábitos de consumo?

Continuamente están cambiando técnicas de cocina, cortes de productos y modas que van y vienen, más otras que vuelven con un formato moderno después de muchos años en el olvido. Nosotros sabemos escuchar la demanda del mercado y de los responsables de cocina, y nos ponemos a trabajar para conseguir el producto demandado.

La distribución de verduras y productos precocinados congelados amplía mucho el catálogo. ¿Responde esta diversificación a una demanda creciente de soluciones prácticas para hostelería, comercios o consumidores?

Las verduras y precocinados son un complemento de productos que se consolidan más en el sector hotelero y de las colectividades, los platos preparados para la restauración y el retail son los productos que más crecen actualmente por la alta demanda entre los consumidores.

La hostelería y la restauración son sectores especialmente dinámicos. ¿Qué tipo de necesidades les trasladan sus clientes profesionales y cómo se adaptan a ellas?

Siempre nos hemos alimentado mutuamente de las necesidades que tenemos nosotros y la restauración, son muchos clientes los que nos piden asesoramiento de productos para hacer sus cartas e incluso ellos mismos son los que nos dan ideas para crear algún corte o producto para un nuevo plato.

¿Cómo ha afectado al sector el aumento de costes en materias primas, energía o transporte, y qué estrategias han puesto en marcha para mantener la competitividad?

Esto ha generado un sobrecoste muy elevado y sobre todo cuando tienes que producir para suministrarlo, lo que estamos viendo es que la restauración cada vez pide el pescado y la carne más elaborada, lo que hace que necesitemos más profesionales en la pescadería y carnicería. Pero por desgracia, el coste más notable en los últimos tiempos, tanto para la hostelería como para nuestra industria, es el absentismo laboral que estamos sufriendo todas las empresas.

La innovación también llega al sector alimentario. ¿Están incorporando nuevos productos, formatos, procesos o tecnologías para mejorar el servicio?

Siempre, esto es clave para seguir creciendo. Cada año hacemos una gran ampliación en varias líneas de producción, actualmente estamos ampliando las instalaciones con una nueva planta muy cercana a la actual y en la que contaremos con un congelador robotizado con la última tecnología, con una capacidad de 8.500 palet. En este mismo edificio se están ampliando varias líneas para la descarga de pescado fresco y preparación para expedir desde Málaga a toda Europa. Otra ampliación muy importante en este nuevo edificio es la de nuestras líneas de elaboración y envasado de pescados y mariscos congelados para el canal retail. Aunque el año pasado hicimos un cocedero de marisco con la última tecnología en la sede principal, ahora mismo estamos construyendo otro cocedero en las nuevas instalaciones de MercaMálaga.