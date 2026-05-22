"Hemos conseguido crear una identidad sólida en torno a nuestros productos"

El presidente de la Diputación de Málaga y máximo responsable de su marca asociada, Sabor a Málaga, repasa en su charla con La Opinión el momento actual que viven los productos malagueños dentro y fuera de nuestra provincia.

Sabor a Málaga se ha consolidado como una de las grandes marcas promocionales de la provincia. ¿En qué momento se encuentra actualmente el proyecto?

Sabor a Málaga atraviesa un momento de plena consolidación y madurez. Después de casi quince años de trayectoria, la marca no solo es reconocida por los consumidores malagueños, sino también fuera de nuestra provincia e incluso a nivel internacional. Hemos conseguido crear una identidad sólida alrededor de nuestros productos agroalimentarios y nuestra cultura gastronómica, pero, sobre todo, generar confianza en el consumidor. Sabor a Málaga es sinónimo de calidad, autenticidad y compromiso con nuestra tierra. Y lo más importante es que seguimos creciendo, incorporando nuevas empresas –hay más de 650 empresas adheridas-, nuevos mercados y nuevas oportunidades para nuestros productores, oportunidades que se hacen extensivas a nuestro sector hostelero, que acoge, cada vez más, en sus cartas y propuestas gastronómicas a los productos malagueños, con el orgullo de tener un producto gourmet y siendo un reclamo para una tendencia como es el turismo gastronómico.

El consumidor identifica cada vez más la calidad con el origen. ¿Ha ganado el producto malagueño reconocimiento dentro y fuera de la provincia? ¿Y en el extranjero?

Sin duda. El consumidor actual valora cada vez más saber qué consume, de dónde viene y cómo se produce. Y ahí el producto malagueño tiene muchísimo que ofrecer. Hemos logrado que nuestros productos estén presentes en grandes ciudades españolas –Madrid, Valencia, Barcelona, Zamora o Pontevedra, entre otros– y también en mercados internacionales gracias a acciones comerciales, ferias profesionales y expediciones al extranjero gracias a la colaboración de la Cámara de Comercio. Hoy un aceite, un vino, una miel o un queso malagueño ya no compiten solo por precio, sino por calidad, diferenciación y prestigio. Y eso es fruto del enorme trabajo que realizan nuestros productores.

Aceite, vino, quesos, embutidos, miel, pasas, aguacate, mango, cerveza artesanal… Málaga tiene una despensa muy diversa. ¿Es esa variedad uno de los principales valores diferenciales de la provincia?

Absolutamente. Málaga tiene una riqueza agroalimentaria extraordinaria porque reúne tradición, innovación, mar y montaña, interior y costa. Pocas provincias pueden presumir de una despensa tan amplia y variada. Tenemos productos históricos y únicos, como las pasas de la Axarquía o la aceituna aloreña –la primera aceituna de mesa con denominación de origen–, carnes de calidad como el chivo lechal malagueño, una amplia gama de embutidos artesanos, jamones de castaña, quesos artesanales de cabra, cítricos y frutos subtropicales, aoves, pescados y mariscos que reflejan la riqueza del Mar de Alborán, una repostería tradicional tan amplia como los 103 municipios que albergan la provincia, sin dejar atrás nuestros históricos vinos DOP Málaga y Sierras de Málaga. Esta extraordinaria diversidad es nuestra gran ventaja competitiva y el reflejo directo de la riqueza de nuestra tierra, que junto a sectores productivos emergentes e innovadores, convierten a Málaga en un referente gastronómico de primer nivel.

El presidente de la Diputación, Francis Salado, en los premios gastronómicos El Delantal. / Álex Zea

Uno de los retos del sector agroalimentario es competir con grandes marcas y distribuidores. ¿Cómo puede ayudar una institución pública a equilibrar esa balanza?

El papel de la Diputación como institución pública es el de actuar como eje vertebrador y socio estratégico de nuestros productores. Un pequeño productor artesano difícilmente puede competir en solitario en un mercado globalizado, pero bajo el paraguas unificado de la marca Sabor a Málaga adquiere una visibilidad y una fuerza comercial que antes no tenía. Ayudamos a equilibrar la balanza a través de la inversión pública –destinando más de 19 millones de euros entre 2020 y 2025 para apoyar a autónomos y pymes en gastos corrientes e inversión–; facilitando su presencia en ferias nacionales e internacionales, organizando mercados comarcales, impulsando campañas promocionales y creando espacios de comercialización y networking y mediante la firma de convenios y acuerdos de colaboración con grandes cadenas de alimentación, distribuidoras y asociaciones agrarias para abrirles canales de comercialización que de otro modo serían inaccesibles. En definitiva, ayudamos a dar visibilidad a quienes mantienen viva nuestra economía rural y nuestras tradiciones.

¿Qué importancia tienen las ferias, mercados y eventos gastronómicos para dar visibilidad a los productores malagueños? Casi todos los pueblos quieren tener una, pero es muy difícil contentar a todos, ¿no es así?

Las ferias y mercados son fundamentales porque permiten acercar directamente el productor al consumidor. Son espacios donde no solo se vende, sino donde se cuenta la historia que hay detrás de cada producto. Además, dinamizan la economía local y atraen visitantes a nuestros municipios. Es verdad que existe muchísimo interés por parte de los pueblos en acoger actividades de Sabor a Málaga, y eso demuestra el valor que tiene la marca. Intentamos llegar al mayor número posible de municipios porque para la Diputación el interior de la provincia es una prioridad, aunque evidentemente debemos organizar una programación equilibrada y viable, con ferias que tengan impacto de ámbito comarcal.

El pasado mes de abril Sabor a Málaga estuvo presente en el salón Gourmet de Madrid con 42 productores y más de 600 productos ¿qué balance hace de la presencia malagueña en este salón?

El balance ha sido extraordinario. El Salón Gourmets es uno de los grandes escaparates gastronómicos de Europa y la presencia de Málaga volvió a despertar muchísimo interés. Nuestros productores pudieron establecer cerca de 200 reuniones con distribuidores, cadenas hoteleras, restauradores y compradores internacionales, una significativa cifra de contactos comerciales que les permite abrir nuevas oportunidades de negocio y mostrar el enorme nivel de calidad e innovación que existe en la provincia.

Pero más allá de la exposición comercial, Sabor a Málaga ha apostado, una vez más, por un programa de dinamización que combina divulgación, experiencia y espectáculo gastronómico. Chefs como Álvaro Saura, Daniel Nebro o Mariano Rodríguez, junto a catas especializadas, talleres y degustaciones ofrecidas por nuestros productores, vienen a reforzar el carácter experiencial que se desarrolla desde el espacio SAM, generando un flujo constante de visitantes profesionales interesados en la propuesta malagueña. Un espacio que cuenta historias con arraigo y muestra tanto la riqueza de nuestra despensa como nuestra cultura más identitaria, conceptos que se reflejaron en el reconocimiento que otorgado al estand Sabor a Málaga como «Mi Stand Favorito» que supo evocar sensaciones; la calidez de la luz del sur, la esencia de los hogares de siempre y ese sabor que conecta directamente con la memoria y las raíces.

Ese espacio experiencial, que igualmente invita a detenerse, a recordar y a dejarse llevar por una forma de entender la gastronomía donde tradición y emoción van de la mano, se consiguió trasladar al escenario principal de Gourmets, donde nuestro sello agroalimentario celebró el II Campeonato de Gazpachuelos Gourmet by Sabor a Málaga, que situó a este plato tradicional malagueño como eje de innovación culinaria.

La Opinión

¿Cree que los malagueños consumimos suficiente producto de cercanía o todavía queda camino por recorrer?

Hemos avanzado mucho en los últimos años y existe una mayor conciencia sobre la importancia de consumir productos de proximidad, pero todavía queda recorrido, fundamentalmente entre las nuevas generaciones, quienes aún se sienten ajenos a la importancia de comer pensando en una dieta equilibrada y de calidad y abastecer sus despensas con una cesta de la compra sostenible. Porque, apostar por el kilómetro cero significa apoyar el empleo local, reducir el impacto ambiental y contribuir al mantenimiento de nuestros pueblos y a nuestras tradiciones. Cada vez que un malagueño compra un producto de aquí, con ese distintivo sello azul que los identifica, está invirtiendo en su propia provincia. Ese mensaje está calando y debemos seguir reforzándolo. Es, en esencia, una inversión directa en el futuro de nuestra provincia, en la sostenibilidad de las familias que viven del sector y en la protección de nuestras raíces y variedades autóctonas.

¿Cree que está suficientemente presente el producto malagueño en las cartas de los restaurantes, hoteles y establecimientos turísticos de la provincia?

Cada vez está más presente y además con mucho orgullo. La gastronomía malagueña vive un momento extraordinario. La hostelería, los chefs y los establecimientos hoteleros de la provincia son un soporte fundamental y los mejores prescriptores de nuestra marca y los productos “made in Málaga”. Muchos de ellos han entendido que ofrecer producto local aporta autenticidad y calidad a la experiencia turística.

Debemos tener presente que contamos con un flujo turístico extraordinario en la Costa del Sol –en 2025 alcanzamos el récord de 14,6 millones de turistas– y ese visitante busca cada vez más una gastronomía con identidad y experiencias auténticas. Los restaurantes y hoteles lo saben, por lo que el producto local está ganando un protagonismo indiscutible en sus cartas, aunque nuestro plan de expansión contempla seguir reforzando estas alianzas estratégicas. Aun así, siempre se puede avanzar más. Málaga es una potencia turística y debemos aprovechar esa fortaleza para convertir nuestros productos agroalimentarios en una auténtica carta de presentación de la provincia.

Francis Salado en un momento de su intervención en la VIII gala de los Premios El Delantal. / ÁLEX ZEA

¿Qué importancia tiene la innovación y la digitalización —venta online, nuevas líneas de producto, internacionalización— para las empresas adheridas?

Es un pilar absolutamente estratégico e ineludible para el futuro de nuestras empresas. La calidad sigue siendo la base, pero hoy día también es fundamental innovar, adaptarse a nuevos hábitos de consumo y aprovechar las oportunidades que ofrecen las herramientas digitales. Muchas empresas de Sabor a Málaga están creciendo gracias a la venta online, a la diversificación de productos y a la apertura hacia mercados internacionales. Desde la Diputación seguimos impulsando proyectos, acciones y formaciones que redunden en esa transformación, porque es esencial que nuestras empresas sean competitivas, sin perder su esencia artesanal y su identidad.

¿Cuáles son los principales proyectos, campañas, ferias en la que estará presente Sabor a Málaga a corto y medio plazo?

Indudablemente, continuaremos impulsando las ferias comarcales y las acciones promocionales por toda la provincia, bien a través de fiestas populares, certámenes y premios provinciales –los ya reconocidos Premios a los Mejores Aoves, Vinos con DO Málaga y Sierras de Málaga o los Mejores Quesos de Cabra de la provincia–, así como eventos patrocinados donde los productos malagueños adheridos a la marca tengan una presencia real y efectiva. Pero igualmente, seguiremos reforzando nuestra estrategia de seguir apostando por las grandes citas agroalimentarias profesionales de ámbito nacional, como son H&T, Salón Gourmets o Alimentaria, unido a otras citas especializadas como son Verema o Vinoble, dentro del sector vinícola.

Paralelamente, avanzaremos en la misma línea que hemos venido llevando a cabo en cuanto a las expediciones comerciales internacionales y misiones inversas. De hecho, este próximo mes de junio de 2026 llevaremos a cabo una importante misión comercial a Tokio (Japón), en colaboración con la Cámara de Comercio de Málaga, para abrir nuevas oportunidades de negocio a nuestras empresas.

Todo ello, sin olvidar la implementación de acciones vinculadas al turismo gastronómico, la sostenibilidad y la promoción del consumo de proximidad. El objetivo es seguir ampliando oportunidades para nuestros productores y consolidar a Málaga como una referencia tanto agroalimentaria como gastronómica.