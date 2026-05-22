"Trabajamos para que nuestros clientes se sientan como en su casa"

¿Con qué expectativas afrontan los empresarios de playa la próxima temporada en Málaga y en la Costa del Sol?

Yo creo que va a ser una temporada, lo que queda de temporada, bastante buena. Ya se están viendo muchos extranjeros por Málaga y la costa. Tenemos la esperanza de que vamos a tener un verano-otoño relativamente bueno porque no podemos evaluar todo el año por el malísimo tiempo que ha tenido Málaga prácticamente hasta finales de marzo. Luego tuvimos una Semana Santa espectacular por el tiempo que hizo y los expertos dicen que si la Semana Santa va bien, el verano también irá muy bien.

¿Cuál es ahora la principal preocupación del sector de los chiringuitos? ¿La rentabilidad de los negocios, la falta de personal, la burocracia, el estado de las playas o la incertidumbre en la normativa?

El estado de las playas, en su mayor parte, está en buenas condiciones, salvo algunas, por culpa del Levante, en Marbella. Respecto al tema burocrático, siempre dependemos de ayuntamientos, Junta y Estado español y entonces siempre tenemos problemas que esperemos solucionarlos poco a poco.

Los chiringuitos forman parte de la imagen turística de Málaga. ¿Sienten que las administraciones los tratan como un elemento estratégico de destino, o no?

Hace años, desde luego, no contaban con nosotros absolutamente para nada y ahora saben que somos una seña de identidad y somos estratégicos. Hace tres años se hizo un estudio en la UE que arrojó el dato de que los turistas europeos venían a Málaga por el clima en primera instancia, y reconocía que la segunda razón era por la gastronomía y ofrecía el dato de que el 86% de los turistas iban por lo menos una vez durante su estancia a los chiringuitos, por lo tanto yo creo que alguna importancia sí que tenemos. Es cierto que los chiringuitos se han ido transformando en los últimos años en todos los sentidos (instalaciones, accesos, maquinaria, etc.) y también la gastronomía ha experimentado una gran transformación. La gastronomía de Málaga es muy rica, muy mediterránea, como no podía ser de otro modo, y es muy difícil que alguien nos la pueda igualar.

Una de las demandas históricas del sector es la seguridad jurídica en las concesiones. ¿Qué necesita cambiar para que los empresarios puedan invertir con tranquilidad?

Lo comentábamos un poco antes. Dependemos de muchas administraciones que tienen que pensar que estamos en espacios públicos, que acude muchísima gente a nuestros negocios y que tienen que buscar soluciones para agilizar las concesiones, porque en la actualidad sigue pasando mucho tiempo hasta que se resuelven los expedientes administrativos. Esto es lo único que pedimos que se haga porque no podemos estar con esa incertidumbre todavía después de tantos años. Ten en cuenta que nuestra asociación data de 1970, llevamos ya 56 años y todavía hay algunas cosas que siguen sin solucionarse, quedan en el aire y eso hay que arreglarlo definitivamente.

¿Cómo está afectando al negocio la subida de costes en general de materias primas, de energía, de personal, de mantenimiento? ¿Se está trasladando todo al precio final o están ajustando márgenes?

El año pasado ya ajustamos márgenes pero la vida ha subido desde la pandemia alrededor de un 56% y nosotros hemos subido nuestras tarifas alrededor del25% desde entonces, mucho menos que el coste de la vida. Pero es que en este 2026, desde que EEUU atacó Irán, la subida de precios en general es brutal,y a nosotros ni siquiera nos ha dado tiempo a cambiar las cartas, es decir, que seguimos manteniendo unos precios estables y muy por debajo de lo que ha subido la vida en este año y te digo un ejemplo muy claro: hasta hace nada estábamos pagando los tomates a 1,90 y ahora está rondando los 4 euros el kilo.

También seguimos teniendo el problema que llevamos varios años denunciando: faltan profesionales cualificados. Afortunadamente para la campaña de verano, de finales de junio a primeros de octubre, tendremos a estudiantes de vacaciones, que es un personal que es verdad que no saben, pero aprenden rápido.

El cliente que llega hoy a los chiringuitos de Málaga, ¿es distinto al de, por ejemplo, hace diez años? ¿Qué demanda ahora el turista nacional e internacional de unos establecimientos como los chiringuitos?

Los turistas no han cambiado mucho en estos 10 años. Y nosotros, los establecimiento de playa nos hemos ido adaptando paulatinamente a todo lo que la normativa nos ha ido imponiendo pero también a lo que los propios clientes, nacionales y extranjeros, nos han ido sugiriendo. Hemos hecho innumerables obras de reforma, accesibilidad, hemos incorporado nuevas tecnologías, wi-fi, luces, modernos electrodomésticos, etc. Todo, para que nuestros clientes se sientan como en casa.

Si pudiera trasladarle tres peticiones concretas a las Administraciones antes del comienzo de la temporada alta del verano, ¿cuáles serían?

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Te digo dos. La primera es que se culminen todos los expedientes que estén en tramitación porque hay muchos empresarios que llevan en el limbo demasiado tiempo. Y en segundo lugar, que se trabaje desde todas las instancias para hacer de las playas un lugar limpio y sostenible.