Narbona Solís, la mejor opción para acceder a productos premium

Narbona Solís nació hace 30 años en la localidad malagueña de Sierra de Yeguas de la mano de los hermanos Juan Carlos y Gabriel Narbona Solís. Sus padres, Gabriel y María, tenían un pequeño despacho de vinos, y sus hijos comenzaron a trabajar en el negocio. Primero lo hicieron en la comarca de Antequera y después ampliaron sus miras a Málaga capital y al resto de provincias andaluzas. Más tarde se incorporaron a la empresa Pepe Narbona, como director de Logística, y María Narbona, hija de Gabriel. Juan Carlos Narbona había impulsado antes también la fábrica de quesos El Torcal, una experiencia que terminó conectando con la evolución natural de la firma hacia la distribución de vinos, destilados y alimentación premium.

Narbona Solís distribuye al por mayor productos de máxima calidad a través de una amplia y exhaustiva selección de vinos nacionales e internacionales, destilados premium y productos de alimentación gourmet.

En la actualidad, la empresa afronta una nueva etapa con la mirada puesta en la innovación, el comercio electrónico y la consolidación de su gran cita anual con el sector hostelero. La distribuidora ha convertido su experiencia familiar en una plataforma de servicio para profesionales de la hostelería y consumidores que buscan producto selecto, asesoramiento y garantías.

Ese origen familiar sigue siendo una de las señas de identidad de la empresa. Narbona Solís ha crecido sin perder el vínculo con el territorio ni el trato cercano con sus clientes. Desde su sede en la calle Canarias del Parque Empresarial de Antequera, la compañía ha aprovechado la centralidad logística de la ciudad para ampliar su radio de acción y reforzar su capacidad de servicio.

Uno de los grandes ejes de esta etapa es su tienda online, Narbonaonline.com, concebida como un escaparate abierto a nuevos públicos. El comercio electrónico permite acercar al consumidor una selección que hasta hace unos años estaba vinculada sobre todo a la hostelería y a tiendas especializadas. En la web se agrupan categorías como vinos, destilados, alimentación, accesorios y otros productos, con una selección sumiller y nuevas referencias que se van incorporando al catálogo.

La tienda online no es solo un canal de venta. Es también una herramienta de posicionamiento para una empresa que quiere conectar la experiencia del distribuidor tradicional con las nuevas formas de compra. Narbona Solís lleva así su conocimiento del producto, de las bodegas y de las tendencias gastronómicas a un entorno digital que permite descubrir referencias, preparar compras especializadas y acceder a productos gourmet desde cualquier punto.

La innovación también ha entrado de lleno en la logística. La empresa ha realizado una importante inversión para incorporar inteligencia artificial a sus procesos internos, especialmente en la gestión logística. Este avance supone un salto cualitativo para una distribuidora en la que la rapidez, la precisión y la conservación del producto son claves. La IA permitirá reforzar la planificación, mejorar la eficiencia operativa y adaptar mejor el servicio a las necesidades de clientes profesionales que dependen de entregas ágiles y fiables.

Esta apuesta tecnológica encaja con la evolución de una compañía que combina tradición y vanguardia. Narbona Solís ofrece una cobertura eficiente y personalizada, así como un modelo de gestión basado en la innovación y la flexibilidad.

El calendario de la firma tendrá una fecha especialmente señalada: el próximo 9 de noviembre se celebrará la XXII edición del Salón del Vino & Gastronomía de Narbona Solís. El evento volverá a convertirse en un punto de encuentro para bodegas, productores, marcas gourmet, restauradores, sumilleres, distribuidores y profesionales del canal Horeca.

El Salón del Vino & Gastronomía es mucho más que una feria comercial. Es la mejor cita para descubrir tendencias en vinos nacionales e internacionales, participar en catas, asistir a degustaciones comentadas, conocer a productores y generar espacios de networking profesional. También incluye actividades formativas, maridajes, showcookings y experiencias vinculadas a la cultura del vino y la gastronomía de calidad.

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La importancia del evento para Narbona Solís es estratégica. Cada edición funciona como escaparate de su catálogo, como punto de contacto directo con clientes y proveedores y como termómetro de las tendencias que marcarán la hostelería. La anterior edición reunió a más de 3.000 profesionales y 150 expositores, con una afluencia total superior a los 4.000 visitantes, consolidándose como uno de los encuentros de referencia para el sector hostelero y gastronómico del sur de España.