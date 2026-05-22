Nonna Helado Artesanal: Resurgir para ser más fuerte

Nonna Helado artesanal fue una de las empresas que el pasado 18 de abril vio cómo se calcinaban sus instalaciones en un incendio que se produjo en el polígono industrial de Cajiz, en Vélez-Málaga.

Ese mismo día, Enrique Rodríguez, dueño de la empresa, hizo un llamamiento público solicitando cualquier ayuda que les permitiera volver a reflotar un negocio familiar en el que habían puesto mucho trabajo y mucho esfuerzo a lo largo de muchos años.

El pasado fin de semana, Nonna Helado artesanal consiguió reabrir sus heladerías un mes después del incendio que arrasó su fábrica. Enrique Rodríguez y su hijo han vuelto al obrador donde empezó todo hace ya trece años gracias a la ayuda de proveedores, clientes y vecinos.

Enrique se formó con los mejores maestros heladeros italianos, recorrió las principales ciudades de la cuna del helado y actualmente es el encargado de hacer todos los días cada una de las recetas que poco a poco ha ido transformándolas en suyas, usando ingredientes de primera calidad, leche fresca de una vaquería de Antequera y como ingrediente estrella la pasión y las ganas que pone en todas sus creaciones.

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Nonna es una heladería familiar con establecimientos en Rincón de la Victoria, Málaga capital y Torre del Mar. Son más de 80 sabores los que se pueden encontrar. El cuidado al máximo en la elaboración y la calidad en la materia prima hacen de La Nonna una apuesta segura, tanto si se escogen los sabores de la niñez como torta loca, pantera rosa, torta de algarrobo, mango, buenissimo, tarta de la Nonna, natillas con galleras sin gluten, arroz con leche; como los más innovadores: cítricos oriente, cacahuete a la sal, cuatro chocolates, chocolate blanco con frutos del bosque. Por supuesto, el helado de Nutella y el clásico turrón de Jijona no pueden faltar. También ofrecen una línea vegana de sabores originales.