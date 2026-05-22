El Parador Playa: Un mirador gastronómico

En Benalmádena, El Parador Playa ha construido una identidad propia: la de un restaurante de playa con vocación de casa familiar. Situado junto al mar y abierto en temporada, de marzo a octubre, el establecimiento ha sabido convertir su terraza en uno de sus grandes reclamos, un mirador gastronómico desde el que la comida se acompaña de una panorámica abierta al Mediterráneo.

Su trayectoria se explica por el trato cercano que ha terminado por definir la experiencia del cliente. No es solo un lugar al que se va a comer pescado: es uno de esos espacios donde el servicio, la ubicación y la cocina marinera forman parte del mismo relato. Ese equilibrio lo ha situado entre las referencias de Benalmádena para quienes buscan una mesa frente al mar sin renunciar a una carta reconocible y arraigada en la tradición andaluza.

La cocina de El Parador Playa se mueve en el territorio clásico de los restaurantes marineros de la provincia de Málaga. En su oferta aparecen los espetos de sardinas, las coquinas, la sopa de mariscos, los calamaritos del Estrecho, los boquerones y calamares fritos, además de arroces, paellas y pescados a la plancha. Son platos directos, pensados para compartir y ligados a una forma de comer muy malagueña: producto fresco, fuego, fritura bien resuelta y sobremesa larga.

El restaurante juega también con una doble condición que lo hace reconocible. Tiene espíritu de chiringuito, por su cercanía al mar y por el protagonismo de los sabores populares de la costa, pero funciona con una estructura de restaurante, con sala, terraza amplia y una carta más elaborada que la de un simple puesto de playa. Esa mezcla explica buena parte de su atractivo: mantiene la informalidad del verano, pero ofrece una experiencia gastronómica más completa.

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El Parador Playa ha hecho de la temporada, la familia y el producto marinero sus señas de identidad. En un litoral lleno de oferta, su valor está en conservar una idea sencilla y eficaz: comer bien, mirando al mar, con los sabores de siempre.