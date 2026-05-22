Mia's Pizzorante: Italia con toques internacionales

En el Paseo Marítimo Rey de España, a la altura de la playa de Carvajal, Mia’s Pizzorante ha ido construyendo desde 2016 una identidad reconocible dentro de la oferta gastronómica de Fuengirola: la de un restaurante italiano que no se limita a reproducir una carta clásica, sino que la abre al producto de temporada, a la cocina internacional y a una clientela diversa, formada por vecinos, residentes extranjeros y visitantes que llegan hasta esta franja del litoral buscando algo más que una comida con vistas.

La historia de Mia’s es, en buena medida, la de un negocio que ha sabido leer el lugar donde se asienta. Carvajal es una zona con fuerte personalidad costera, marcada por el paseo marítimo, la vida de playa y un público que combina rutina local y turismo. En ese contexto, el restaurante ha encontrado una fórmula eficaz: una cocina italiana reconocible, cercana y cuidada, con una puesta en escena que apuesta por la comodidad y por una experiencia pausada, más vinculada al disfrute que a la prisa.

La oferta gastronómica de Mia’s es un verdadero festín para los sentidos. Entre los favoritos de su chef Silvio Regas se encuentran el risotto de camarones, la pasta pappardelle con carne y el famoso cheesecake Banoffee, que ha dejado a muchos sin palabras. Cada bocado es una explosión de sabores que refleja la pasión del chef por la cocina italiana.

Su carta funciona como declaración de intenciones. Antipasti, ensaladas, sopas, pastas clásicas y rellenas, risottos, carnes, pescados, pizzas y postres conviven en una propuesta amplia, en la que el protagonismo de Italia se completa con una mirada mediterránea e internacional. La casa trabaja con productos DOP y de ingredientes de temporada, así como la preparación al momento y el cuidado por los detalles, rasgos que conectan con la idea de una cocina italiana clásica, pero actualizada.

Entre sus especialidades más reconocibles aparecen las pizzas, las pastas, los risottos y postres como el tiramisú, además de una oferta de vinos que refuerza ese carácter de restaurante para comer, cenar o celebrar sin excesivo formalismo.

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La respuesta del público confirma que Mia’s Pizzorante ha logrado convertirse en algo más que un restaurante italiano frente al mar: es ya una dirección reconocible en la geografía cotidiana de Carvajal.