Restaurante René: Cocina meridiana y mediterránea

Málaga ha sumado recientemente un nuevo nombre propio a su escena gastronómica con la apertura de René, el restaurante más personal del chef Diego René. Alicantino de origen y profundamente ligado al Mediterráneo, el cocinero da un paso decisivo en su trayectoria con un proyecto que nace en la calle Carretería, en pleno centro histórico, y que aspira a situarse entre las grandes mesas de la ciudad. La apertura de René supone también la evolución natural de un discurso culinario que el chef venía construyendo desde Beluga, su restaurante de la plaza de las Flores, donde consolidó una cocina meridiana basada en el mar, los sabores del Levante y la despensa malagueña.

Si Beluga fue el lugar desde el que Diego René afinó una mirada propia sobre el Mediterráneo, René aparece ahora como una casa más íntima, ambiciosa y autoral. El nuevo restaurante reduce la escala para ampliar la experiencia: apenas cinco mesas, un máximo de 20 comensales y un equipo de 14 profesionales articulan una propuesta pensada para el detalle, el ritmo y la cercanía. La sala está concebida como parte del relato, con un recorrido que arranca en la bodega, atraviesa un pasillo dedicado a la trayectoria del chef y desemboca en un comedor donde la cocina se muestra como escenario.

La propuesta gastronómica de René se organiza en torno a menús degustación que profundizan en la identidad mediterránea del cocinero. El Menú René, de trece pases, recorre verduras, pescados y carnes desde una lectura contemporánea; el Menú Nature, también de trece pases, plantea una experiencia vegetariana que no se limita a retirar la proteína animal, sino que coloca al vegetal, la semilla, el fruto o la raíz en el centro del discurso. A mediodía, entre semana, el Menú Midi propone un formato más breve, de diez capítulos, apoyado en el producto del día y el mercado.

Detrás de esa nueva etapa late la memoria de Beluga, donde René defendió una cocina ‘levantina y andaluza’, marinera y reconocible, en la que el producto del mar de Alborán dialoga con el imaginario alicantino. Esa ‘cocina meridiana’ -clara, directa y profundamente mediterránea- ha sido el terreno desde el que el chef ha ido construyendo un lenguaje propio, atento al arroz, los calderos, los guisos de barca y las recetas de pescadores.

La biografía del cocinero explica buena parte de esa mirada. Formado en una tradición familiar vinculada a la isla de Tabarca y con raíces que miran también hacia Argel y el sur de Francia, Diego René ha ido incorporando a su cocina pequeñas dosis de memoria, técnica y territorio. En Málaga, donde su nombre se ha afianzado durante los últimos años, encontró el lugar desde el que contar esa historia con acento propio.

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René nace, así, como algo más que un nuevo restaurante: es una declaración de intenciones. Un espacio de alta cocina mediterránea que mira al mar sin nostalgia, que reivindica la costa malagueña sin renunciar al Levante y que entiende la gastronomía como una forma de relato. En una ciudad cada vez más dinámica en lo culinario, Diego René firma con este proyecto su apuesta más personal: una mesa pequeña en tamaño, pero grande en ambición.