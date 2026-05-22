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Solero, expertos en sombrillas de los mejores espacios gastro

Desde su sede de Alhaurín de la Torre, esta firma se ha consolidado como especialista en el desarrollo, venta e instalación de sombrillas en el segmento medio y alto del mercado

Sombrillas de Solero

Sombrillas de Solero / L.O

La Opinión

En un entorno donde la oferta gastronómica es cada vez más exigente, los locales que marcan la diferencia son aquellos que cuidan cada detalle. Desde la propuesta culinaria hasta el ambiente, todo suma. Y en ese conjunto, la terraza juega un papel clave.

Para muchos restaurantes, beach clubs y hoteles, el espacio exterior no es solo un complemento: es una parte esencial de la experiencia del cliente. Un lugar donde se disfruta, se alarga la estancia y, en muchos casos, donde se decide volver.

Desde su sucursal en Alhaurín de la Torre (Málaga), la marca Solero se ha consolidado como especialista en el desarrollo, venta e instalación de sombrillas en el segmento medio y alto del mercado. A través de PARASOLES.ES ofrece soluciones tanto para particulares como para profesionales que buscan calidad, durabilidad y estética.

Para Solero, la excelencia no es un objetivo, es el punto de partida. La selección de materiales, la resistencia a la corrosión, la solidez estructural y la durabilidad del color en los tejidos forman parte de un estándar pensado para soportar un uso intensivo sin generar problemas. A esto se suma un factor clave en el día a día: la facilidad de manejo.

Porque en un local de alto nivel no hay tiempo para preocuparse por las sombrillas. Deben ser fiables, estables y fáciles de usar. El equipo tiene que poder centrarse en lo realmente importante: cuidar al cliente, crear una buena experiencia y hacer que cada momento cuente. Cuando todo fluye, el ambiente mejora… y eso también se nota en el negocio.

Contar con un proveedor que entienda estas necesidades marca la diferencia. La filosofía de Solero se basa en escuchar, asesorar con honestidad y cumplir lo prometido. Si algo no es técnicamente recomendable, lo dicen. Y cuando un proyecto exige soluciones específicas, trabajan junto al cliente para adaptarse a cada espacio.

La empresa dispone de stock permanente en Málaga, lo que permite plazos de entrega muy cortos, algo fundamental en un sector dinámico donde el tiempo es clave.

Para quienes buscan exclusividad, Solero ofrece también una línea de sombrillas de muy alta gama y fabricación personalizada, con medidas especiales, tejidos premium y acabados pensados para proyectos singulares.

Porque crear sombra no es solo proteger del sol

En un local gastronómico, una terraza bien diseñada no solo mejora la imagen, también atrae clientes, aumenta el tiempo de estancia y contribuye a la rentabilidad.

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Y ahí es donde los detalles marcan la diferencia.

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