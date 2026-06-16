El restaurante René de Málaga representará a España en la Copa Jerez Competition 2027

El restaurante René de Málaga será el representante español en la próxima Copa Jerez Competition, una de las citas gastronómicas internacionales más vinculadas al maridaje con Vinos de Jerez y Manzanilla. El equipo formado por el chef Diego René López y el sumiller Jesús Rioboo se impuso este martes en la Final Nacional celebrada en Jerez de la Frontera y competirá en 2027 frente a representantes de otros siete países.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, fue la encargada de anunciar el fallo tras una final en la que compitieron tres restaurantes de alto nivel: Aleia, de Barcelona; Monastrell, de Alicante; y René, de Málaga. La prueba volvió a situar a los vinos del Marco de Jerez como eje de unión entre cocina, sala y territorio.

René lleva a Málaga al escaparate internacional de la Copa Jerez

El restaurante malagueño convenció al jurado con el menú “Meridiano yodado: Alicante, Málaga, Jerez”, una propuesta diseñada para conectar tres territorios a través del producto, la técnica culinaria y el maridaje. La candidatura de René defendió una lectura contemporánea de los vinos del Marco, con una ejecución sólida tanto desde la cocina como desde la sala.

La propuesta tuvo una clara identidad mediterránea y malagueña, pero con vocación nacional. El equipo presentó un discurso gastronómico basado en el diálogo entre elaboraciones marinas, productos de distintas procedencias y vinos de Jerez seleccionados para acompañar cada pase.

El menú con el que René ganó la Final Nacional

El menú ganador estuvo compuesto por tres pases. El primero fue Matrimonio malagueño, armonizado con Fino Viña Corrales Pago Balbaína, de Bodegas San Francisco Javier. El segundo, Wellington de rape, se acompañó con Palo Cortado Solera Familiar, de Gutiérrez Colosía. El postre fue un flan de ñora con helado de caramelo salado, servido con Moscatel Pasas, de Bodegas César Florido.

El jurado destacó especialmente el Wellington de rape con demi-glace de sus propias cabezas y salsa Café de París, elegido como mejor maridaje de la competición. La armonía con el palo cortado fue valorada por su precisión y por la dificultad de equilibrar un vino de marcada personalidad con una elaboración marina intensa.

El jurado valoró no solo los maridajes, sino también la coherencia del menú, la elección de la vajilla, las copas y la forma en la que cocina y sumillería construyeron un relato común / L. O.

El jurado destaca el trabajo conjunto de cocina y sala

La crítica de vinos Pilar Cavero subrayó el funcionamiento del equipo de René, con un chef de gran dominio técnico y un sumiller con un discurso “preciso, trabajado y muy bien estructurado”. También José Ferrer, periodista y embajador gastronómico de los Vinos de Jerez, destacó el nivel global de la propuesta.

El jurado valoró no solo los maridajes, sino también la coherencia del menú, la elección de la vajilla, las copas y la forma en la que cocina y sumillería construyeron un relato común. Esa conexión fue una de las claves que permitió al restaurante malagueño imponerse en la final.

Aleia y Monastrell completaron una final de alto nivel

La Final Nacional reunió en EIGO-Center, Espacio Internacional de Gastronomía y Ocio, a tres restaurantes con estilos diferentes, pero unidos por un mismo reto: demostrar la capacidad de los Vinos de Jerez para dialogar con la cocina actual.

Aleia, de Barcelona, presentó una propuesta firmada por el chef Jean Pierre Lapenna y el sumiller Patricio Planells, con platos como cigala de Isla Cristina con beurre blanc de amontillado, venado de La Janda y un postre de flores cítricas.

Monastrell, de Alicante, defendió el trabajo del chef Víctor Duque y la sumiller Nuria España, con un menú centrado en el Mediterráneo y la huerta. Su propuesta incluyó arroz de caldero con bogavante, ragú de carne y un postre de cítricos.

René competirá en Jerez frente a otros siete países

Tras su victoria, René representará a España en la Final Internacional de Copa Jerez Competition, prevista para 2027 en Jerez de la Frontera. Allí se medirá con equipos de otros siete países en una competición consolidada dentro del calendario gastronómico internacional.

La cita forma parte de Copa Jerez Forum & Competition, un encuentro que combina competición, catas, ponencias y actividades profesionales en torno a los Vinos de Jerez. La próxima edición tendrá como escenario el Teatro Villamarta y reforzará la proyección de Jerez como capital gastronómica y vinícola.

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Para Málaga, el triunfo de René supone un nuevo reconocimiento a la proyección de su cocina en el panorama nacional. El restaurante llega ahora a la fase internacional con una propuesta que une técnica, territorio y una lectura precisa del maridaje con vinos generosos.