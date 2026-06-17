La barra vasca de perretxiCo desembarca en Málaga con una taberna en Uncibay

La gastronomía vasca gana una nueva dirección en Málaga. La enseña perretxiCo, una de las barras de pintxos más reconocidas del norte, prepara la apertura de su primera taberna en Andalucía. El local se instalará en la Plaza Uncibay, en la calle Méndez Núñez número 5, en pleno centro histórico de la capital malagueña.

La llegada de perretxiCo supone el desembarco en Málaga de una marca nacida en Vitoria-Gasteiz que ha hecho de la barra, el pintxo y la cocina informal su seña de identidad. Su propuesta combina recetas de raíz vasca, producto de calidad y una puesta en escena pensada para compartir sin demasiados formalismos.

“La plaza Uncibay es un lugar de encuentro para la gente de Málaga. Queremos abrir allá donde van los de casa, reivindicar los espacios propios y emblemáticos de cada ciudad para quienes viven allí”, explica el chef Josean Merino, impulsor de la firma junto a la hostelera Estíbaliz Pérez.

Una barra de pintxos en pleno centro de Málaga

La carta de presentación de perretxiCo será, como en sus otros locales, su barra de pintxos. La taberna traerá a Málaga algunas de las elaboraciones más conocidas de la casa, junto a tapas, platillos y raciones inspiradas en la cocina vasca contemporánea.

Entre los bocados que podrán probarse en Uncibay figura el Donut de cocido vasco en dos vuelcos, una reinterpretación del tradicional plato de cuchara del norte que logró el segundo puesto en el Concurso Nacional de Cocidos del Siglo XXI. También llegarán propuestas como la tortilla guisada de bacalao al pilpil, el txangurro o la conocida Vacuna, un buñuelo de carne de vaca con su jugo en formato inyectable.

La oferta se completará con clásicos de la gastronomía vasca como la txistorra frita, las croquetas de mejillón o una selección de pintxos pensados para tomar en la barra. Entre ellos destacan el Itsasmendi, con gamba, panceta de Euskaltxerri, lima y pimentón de Espelette, y el brioche de anchoa del Cantábrico Ortiz con mantequeso y tomate asado.

La parte líquida también mirará al norte, con presencia de txakoli, sidra, vinos, vermús y cervezas pensadas para acompañar desde el aperitivo hasta la cena.

Una de las tapas de perretxiCo. / L. O.

Desayunos con acento malagueño

Uno de los guiños de perretxiCo a Málaga estará en el desayuno, una franja especialmente importante en la vida diaria de la ciudad. La nueva taberna mezclará el universo del pintxo vasco con el desayuno malagueño, incorporando propuestas sobre mollete con tomate y aceite.

A esa oferta se sumarán elaboraciones habituales de las barras del norte, como la tortilla de patata o el bocadito donostiarra. La idea, según la marca, es crear un punto de encuentro entre dos culturas gastronómicas que entienden la barra como un espacio cotidiano de convivencia.

Del País Vasco a Andalucía

Fundada por Josean Merino y Estíbaliz Pérez, perretxiCo ha construido su trayectoria alrededor de la cocina de raíces, la creatividad aplicada al pintxo y la cultura de barra. La firma cuenta con reconocimientos como la mención a Mejor Barra de Pintxos de España en el congreso Lo Mejor de la Gastronomía, la Mejor Tapa Vanguardista en el Concurso Nacional de Pintxos de Valladolid, varios premios en certámenes de pintxos de Euskadi y Navarra, tres eguzkilores en la Guía Best y un Solete Repsol para su taberna madre de Vitoria.

Tras consolidar su presencia en ciudades como Vitoria-Gasteiz, Madrid y Logroño, la apertura en Málaga marca un nuevo capítulo para la enseña y su entrada en Andalucía.

“Somos un bar de barrio. Quizás eso sea lo más revolucionario de nuestra propuesta”, afirma Merino. “Málaga es una plaza con una oferta que admiramos y de la que siempre habíamos soñado formar parte”.

Con esta apertura, perretxiCo busca integrarse en una ciudad con una potente cultura gastronómica y una vida social muy ligada a la hostelería. Una taberna vasca en el corazón de Málaga que llega con una idea clara: convertir la barra en un lugar para comer, beber y encontrarse.