Udon abre su segundo restaurante en Málaga en el centro comercial Vialia

Udon Asian Food ha reforzado su presencia en Málaga con la apertura de un nuevo restaurante en el centro comercial Vialia, junto a la estación María Zambrano. Se trata del segundo establecimiento de la cadena en la capital malagueña y del séptimo en Andalucía, una comunidad considerada estratégica dentro de sus planes de crecimiento.

El nuevo local se suma al restaurante que la marca ya tiene en el Centro Comercial Larios, lo que permite a Udon situarse en dos de los principales espacios comerciales y de tránsito de la ciudad. La ubicación en Vialia, conectada con la estación de alta velocidad, refuerza además su presencia en uno de los puntos con mayor afluencia de viajeros en Málaga.

Nuevo restaurante de Udon en Vialia Málaga

El establecimiento está situado en la calle Explanada de la Estación, local A1-09, dentro del centro comercial Vialia. El restaurante cuenta con una superficie de 240 metros cuadrados y capacidad para 110 comensales, repartidos entre la sala interior y la terraza.

El local está gestionado por el mismo franquiciado que opera el restaurante de Udon en el Centro Comercial Larios. Con esta apertura, la compañía consolida su apuesta por Málaga, donde ya cuenta con presencia en dos enclaves clave tanto para residentes como para visitantes.

Un local con nuevo diseño y 110 plazas

El restaurante incorpora el nuevo concepto de diseño que la compañía está implantando en sus aperturas más recientes. La imagen del espacio apuesta por un estilo más contemporáneo y acogedor, con elementos pensados para mejorar la experiencia de los clientes.

Entre los detalles del nuevo local destacan las persianas venecianas y las zonas tipo booth, concebidas para ofrecer un ambiente más cómodo durante el servicio. La propuesta mantiene la línea de Udon Asian Food, centrada en cocina asiática en espacios urbanos de alta actividad comercial.

Málaga, punto clave para la expansión de Udon

La apertura en Vialia forma parte de la estrategia de expansión sostenida que Udon desarrolla en España. La cadena busca crecer en grandes ciudades, centros comerciales de referencia y nodos de movilidad con un elevado flujo de público.

El director de expansión de Udon Asian Food, Jordi Quilez, ha destacado la importancia de Málaga dentro de este plan: "Málaga es una ciudad con un gran dinamismo gastronómico, económico, turístico y comercial. Contar con presencia tanto en el Centro Comercial Larios como en Vialia nos permite estar presentes en dos ubicaciones clave de la ciudad y seguir acercando nuestra propuesta gastronómica a residentes y visitantes".

Andalucía gana peso en el crecimiento de la cadena

Quilez ha subrayado también que esta apertura "refuerza la apuesta por Andalucía, una comunidad con un gran potencial dentro del crecimiento de Udon en España". Con el nuevo restaurante de Vialia, la marca alcanza los siete establecimientos en Andalucía.

En el conjunto de su red, Udon suma ya 84 restaurantes operativos y mantiene su plan de crecimiento nacional e internacional. Entre las aperturas destacadas de 2026 figuran un local en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y la entrada de la compañía en Perú, dentro de su estrategia de expansión en Latinoamérica.

Próximas aperturas de Udon en España y Latinoamérica

La hoja de ruta de la marca para la segunda mitad del año incluye nuevas aperturas ya confirmadas en México y en A Coruña. Con estos movimientos, UDON busca reforzar su presencia tanto en España como en mercados internacionales.

La llegada a Vialia consolida así a Málaga como uno de los puntos relevantes para la expansión de la cadena, al combinar actividad comercial, turismo, movilidad ferroviaria y una creciente oferta gastronómica en torno a la estación María Zambrano.