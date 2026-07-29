Asador Don Joaquín reabre el 1 de agosto tras el verano y ser reconocido entre los mejores asadores de España

El horno de barro de Asador Don Joaquín volverá a encenderse el próximo 1 de agosto. El restaurante, situado entre Pizarra y Álora, reabre sus puertas tras dos meses de cierre estacional dedicados a mejorar su propuesta gastronómica y después de un verano marcado por algunos de los principales reconocimientos recibidos por el establecimiento.

Lejos de responder a un parón obligado, el cierre forma parte de la filosofía del restaurante. Durante estas semanas, el equipo ha recorrido explotaciones y productores, ha probado nuevas recetas, revisado elaboraciones y trabajado en la puesta a punto de las instalaciones con un objetivo claro: seguir evolucionando sin perder la esencia de una cocina basada en el producto, el tiempo y el fuego.

La reapertura coincide, además, con uno de los momentos de mayor prestigio para el establecimiento del Valle del Guadalhorce. La Guía Macarfi 2026 lo sitúa entre los cuatro mejores restaurantes de Andalucía, mientras que la clasificación internacional Opinionated About Dining (OAD) lo coloca en el puesto 105 de España y 278 de Europa. A ello se suma su inclusión entre los diez mejores asadores de España en la selección de Los 100 mejores restaurantes por menos de 100 euros.

El regreso del horno de barro

La vuelta de Don Joaquín coincide con el inicio de agosto, uno de los meses con mayor actividad en el interior de la provincia. Ferias, fiestas patronales y reuniones familiares devuelven el protagonismo a las mesas del Valle del Guadalhorce, donde el restaurante recupera algunas de sus elaboraciones más reconocidas.

Con la reapertura regresan especialidades como el lechazo de Castilla y León, el cochinillo segoviano y el chivo malagueño, cocinados en el horno de adobe que se ha convertido en la seña de identidad del establecimiento.

La propuesta gastronómica mantiene la apuesta por una cocina de raíces tradicionales, elaborada con paciencia y centrada en el respeto por el producto, una filosofía que ha llevado al restaurante a consolidarse como uno de los referentes de la cocina de fuego en Andalucía.

Un referente de la cocina de fuego en Málaga

Ubicado entre Pizarra y Álora, en pleno Valle del Guadalhorce, Asador Don Joaquín combina la tradición de los grandes asados castellanos con el recetario y el producto malagueños. El restaurante forma parte de la Asociación de Asadores de Lechazo de Castilla y León y se ha consolidado como uno de los establecimientos especializados en cocina de fuego más reconocidos de la comunidad autónoma.