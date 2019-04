Sánchez promete a Iglesias que los responsables del espionaje lo pagarán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido este jueves al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que los responsables de su espionaje "pagarán hasta las últimas consecuencias" por este delito.

Sánchez, no obstante, ha advertido de que en este momento no puede atender a la petición de apartar de la Policía al inspector José Ángel Fuentes Gago, porque según ha recalcado los supuestos responsables del espionaje son funcionarios, y hasta que no haya sentencia firme el Gobierno no puede actuar "en la medida en la que dice el señor Iglesias".

En una entrevista en Telecinco, el jefe del Ejecutivo ha añadido que el Gobierno defiende el "buen nombre" de las fuerzas y cuerpos de seguridad porque éste es el caso de un grupo "minoritario de policías corruptos".

Sánchez ha dicho entender la "indignación" de Iglesias por este "turbio y lamentable" caso, pero ha insistido en que tanto el líder de Podemos como el conjunto de la ciudadanía deben estar tranquilos porque los responsables pagarán por sus acciones "hasta las últimas consecuencias".

En su opinión, este caso es "el último ejemplo de la corrupción" vivida en los siete años de Gobierno de Mariano Rajoy.

La corrupción, ha añadido, no es solo el enriquecimiento ilícito o la financiación irregular, también casos como este de "instrumentalización espuria de las instituciones públicas".

El presidente ha asegurado que desde que está en La Moncloa "esa corrupción ha desaparecido del Gobierno y de las instituciones".

Además ha asegurado que lo que ha hecho su Ejecutivo ha sido "limpiar cualquier tipo de duda que existiera" sobre una "minoría de la policía" que por una "decisión política" del anterior Gobierno ha sido "utilizada" para espiar a adversarios políticos y para obstruir la acción policial y judicial ante casos como el del extesorero del PP Luis Bárcenas o la trama Kitchen.



Apuesta por un "gobierno del PSOE con independientes de prestigio"

Sánchez ha dicho que le gustaría formar un "gobierno del PSOE con independientes de reconocido prestigio y progresistas que continuaran con la labor de giro social, regeneración democrática y convivencia en Cataluña" del actual Ejecutivo.

El presidente se ha mostrado convencido de que existe una "posibilidad real" de que el PP, Cs y Vox sumen una mayoría parlamentaria tras los comicios y ha defendido que "el único partido que puede frenarles y sumar más es el PSOE".

A este respecto, ha asegurado que le "cuesta entender" que en Cs estén dispuestos a gobernar con la ultraderecha y que su líder, Albert Rivera, le ha "decepcionado" con su aproximación a Vox, teniendo en cuenta que hace solo tres años firmó con él un acuerdo de gobierno.

Tras lo ocurrido este jueves en Cataluña, donde el Parlament ha aprobado una moción que emplaza al presidente catalán, Quim Torra, a someterse a una cuestión de confianza o a convocar elecciones, Sánchez ha opinado que lo que deberían hacer los líderes independentistas es "salir a los medios de comunicación y decir a todos los que creyeron en ellos y les llevan siguiendo diez años que les han engañado" y que la "independencia no es posible".

"No es no. No va a haber independencia ni derecho de autodeterminación. No se va a vulnerar la Constitución", ha garantizado el presidente, recuperando el lema con el que ganó las primarias del PSOE en 2017.

Tras subrayar que los catalanes han votado ininterrumpidamente en contra de la independencia desde 2014, ha advertido de que, si él se ve como presidente en un "trance semejante" al de los "meses aciagos" de la declaración unilateral de independencia, su respuesta será "proporcional" y "consensuada", como fue la aplicación del 155 con el Gobierno de Mariano Rajoy.

Sobre la posibilidad de indultar a los condenados del procés, ha sostenido que hay que dejar primero trabajar a los jueces y fiscales: "cuando conozcamos la sentencia contestaré a esa pregunta".