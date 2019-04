El PP llevará a la Junta Electoral la proyección de Podemos en Madrid

El candidato del PP a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado este domingo que su Grupo Municipal presentará una queja ante la Junta Electoral ante la "gravedad" de la proyección que exhibió Podemos anoche en la Plaza Mayor de la capital sobre los 'papeles de Bárcenas'.

Almeida ha tildado lo ocurrido de "ejercicio de complicidad vergonzante entre Pablo Iglesias y Manuela Carmena para atacar de manera sucia al Partido Popular".

"Si ellos mantienen el 'que no vuelvan', nosotros mantenemos el 'que no venga', que no venga el discurso del odio a la ciudad de Madrid, que no venga la izquierda radical populista a la ciudad de Madrid y a engañar otra vez a los madrileños. Muy negras tiene que ver las expectativas electorales para tener que recurrir a estos trucos", ha añadido.

Según han indicado a Efe fuentes del Consistorio, el Ayuntamiento de Madrid ha asegurado que la proyección del vídeo no contaba con una autorización "expresa", por lo que procederá a la revisión del expediente.

El concejal-presidente de la Junta Municipal del Distrito Centro, Jorge García Castaño, no había firmado la autorización para la proyección de este vídeo, cuya autoría se ha atribuido este domingo Podemos en sus redes sociales.

La autorización para realizar esta acción se hizo dos días antes de su proyección, han explicado las mismas fuentes, que han recalcado que el expediente de tramitación de la solicitud "es correcto", aunque tiene que ser ratificado por el concejal-presidente del distrito.

No obstante, desde el Ayuntamiento han remarcado que "sí existía una autorización preliminar" por parte de un técnico de la Junta de Distrito de Centro, ya que la documentación técnica proporcionada por el promotor "era correcta".

Este sábado, la fachada de la Casa de la Panadería de la plaza Mayor de Madrid se iluminó con imágenes de gran formato de los conocidos como "papeles de Bárcenas", donde aparecen los nombres de "M. Rajoy" o "R. Rato", y otra con Pedro Sánchez y Albert Rivera y la leyenda "pero tampoco te conformes".

La proyección de estas imágenes forma parte de la campaña diseñada por Podemos con el lema "Que no vuelvan", que la formación ha comenzado hoy a difundir en la redes sociales acompañada de un vídeo en blanco y negro.

Sobre su contenido, las mismas fuentes han subrayado que en este tipo de autorizaciones el Consistorio "sólo se responsabiliza del acto en la vía pública y nunca del contenido del mismo".

Revisión del expediente

"En el expediente no constaba nada ni del vídeo ni del contenido", han reiterado.

Con todo, el Ayuntamiento procederá "a la revisión del expediente de dicha autorización preliminar y el expediente definitivo" para "clarificar" las circunstancias.

La proyección de este vídeo ha provocado las críticas de la oposición. PP y Ciudadanos ya han avanzado que pedirán responsabilidades por esta acción.