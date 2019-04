Los candidatos dan el pistoletazo de salida a la campaña electoral más reñida

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha elegido la sevillana localidad de Dos Hermanas para abrir la campaña electoral que arranca oficialmente este jueves, mientras que los líderes del PP, Pablo Casado; de Unidas Podemos, Pablo Iglesias; de Ciudadanos, Albert Rivera; y de Vox, Santiago Abascal, darán desde Madrid el pistoletazo de salida para las dos semanas previas a los comicios del 28 de abril.

Aunque todos los partidos llevan ya semanas inmersos en la precampaña, no es hasta este jueves a las 00.00 horas cuando arranca oficialmente la campaña electoral para los comicios que elegirán la próxima composición del Congreso y el Senado.

El PSOE parte para esta contienda electoral como el partido favorito en las encuestas, a bastante distancia del PP según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este martes.

Sin embargo, las mayorías para formar Gobierno no están claras y los sondeos señalan un amplio porcentaje de indecisos que podrían inclinar la balanza. También están en juego los escaños que se reparten en las provincias pequeñas, donde la Ley D'Hont jugará un papel decisivo.



Sánchez defiende "una España más amplia que la de la plaza de Colón"

Once años después de la última victoria socialista en unas elecciones generales, Pedro Sánchez ha llamado a los suyos a "ganar" el 28A y a hacerlo por una "amplia mayoría", para lo cual se ha dirigido a los abstencionistas y a los indecisos y les ha pedido que "confíen" en el PSOE.

"Tienen que ir a votar los socialistas convencidos, pero también tenemos que dirigirnos al conjunto de españoles: a los que han decidido que no van a ir hay que decirles que su voto cuenta y a los que nos saben a quién van a votar les pido que confíen en el PSOE", ha reclamado ante unas dos mil personas en la Caseta Municipal del recinto ferial de Dos Hermanas (Sevilla).

A apenas cuatro horas para el arranque oficial de campaña, Sánchez ha protagonizado este acto junto a la líder del PSOE andaluz, Susana Díaz, y la ministra de Hacienda y cabeza de lista, María Jesús Montero, en una ciudad que es un lugar simbólico para él porque fue donde anunció su candidatura a las primarias en 2017.

Allí ha advertido de que si el PP, Cs y Vox suman una mayoría parlamentaria el 28 de abril "la confrontación territorial está garantizada, la corrupción volverá a las instituciones, porque el PP no se ha limpiado, y volverán los recortes y la involución en el Estado del bienestar".

Tras arremeter contra el PP porque "el partido de los sueldos en B y los recortes les diga a los trabajadores que les va a recortar el salario mínimo", ha alertado de que, "si la derecha suma, van a hacer en España lo que están haciendo en Andalucía".

Ha sido un acto con llamadas a la unidad en el partido, de exhibición de orgullo por los 140 años del PSOE y de reivindicación de los diez meses de un gobierno que "cuando termine su tarea va a hacer que a este país no le conozca ni la madre que lo parió", ha dicho la ministra María Jesús Montero, citando al histórico Alfonso Guerra, alejado en la actualidad de la línea oficial.

Aclamado al grito de "¡presidente! ¡presidente!" y "¡Pedro! ¡Pedro!", Sánchez ha sostenido que, aunque en diez meses no ha podido cambiar España, pero que sí ha puesto "rumbo a otra España más justa y más limpia y que garantiza la convivencia dentro del marco de la Constitución".

Él ha vuelto a defender "una España más amplia que la de la plaza de Colón", la España "del 15M, la del 1 de mayo, la España de la buena gente, que no roba, no insulta, no miente, no espía y no da al pairo a las personas que sufren".

Casado insta a exvotantes a volver a "su PP"

{C}

Casado: "El heroico PP de Cataluña se ha vuelto a enfrentar con dignidad". Agencia ATLAS / EP

El líder popular y candidato a la Presidencia, Pablo Casado, ha instado este jueves a los exvotantes de su partido, aquellos que hayan podido sentirse defraudados por supuestos errores del pasado, a no hacer juegos de "ruleta rusa" en las próximas elecciones generales y volver a votar al PP.

"Aquí está su PP, su partido, en el que pueden confiar, que no va a defraudar", ha afirmado Casado, en el acto de inicio de campaña que ha cerrado exclamando: "Viva España, viva el PP, y a ganar", antes de que sonará el himno español.

La emblemática sala de fiestas Florida Park, en el Parque del Retiro madrileño, ha cambiado así totalmente de ritmo para el final de un acto que se inició con la música del DJ El Pulpo, y que ha congregado a unas 2.000 personas, más las 500 que tuvieron que quedarse en el exterior, según la organización. Casado les ha garantizado que va a hacer una "campaña en positivo" y "mirando a los ojos de la gente".

Ya durante su intervención en el interior, Casado ha afirmado que el PP va a "volver" para "recuperar el rumbo de España" porque o se cambia a este "Gobierno traidor" o convertirán a España un país en el que "los proetarras se ríen de las víctimas" y los secesionistas catalanes replican "que sí es sí" al "no es no" de Sánchez.

"Solo podemos ser alternativa de Gobierno si votamos unidos, solo podemos mantener la unidad nacional si mantenemos la unidad de voto", ha manifestado en la misma línea.

Casado, que ha desgranado las medidas de su programa electoral durante su intervención de media hora, también ha tenido una referencia al intento de boicot que sufrieron hoy en Barcelona la candidata número uno del partido por esta provincia, Cayetana Álvarez de Toledo, y otros compañeros en un acto en la universidad.

A su juicio, este tipo de comportamientos demuestra que la 'kale borroka' catalana quiere "amordazar" al PP "como hicieron en los días de plomo en el País Vasco", pero "no nos van a callar", ha aseverado.



Abascal: No podrán "meter el genio en la lámpara otra vez"

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado esta tarde en Toledo que independientemente de lo que ocurra el 28 de abril, la formación ya ha triunfado, porque ha puesto encima de la mesa "todos los debates prohibidos" y no van a poder "meter el genio en la lámpara otra vez".

En el último acto de precampaña, Abascal ha vaticinado que "Vox va a triunfar" independientemente de lo que pase el 28 de abril y de quién gobierne en España, "porque de hecho ya hemos ganado, porque ya hemos puesto encima de la mesa todos los debates prohibidos, ya hemos logrado que se vuelva a hablar de todo aquello que nos habían dicho que estaba prohibido".

El resultado electoral "será mucho mejor de lo que esperan", ha dicho Abascal en referencia a encuestas como la que ha hecho el CIS "del mentecato Tezanos", y ha reiterado que "Vox ya ha ganado porque esa alternativa patriótica en defensa del sentido común y de las libertades más evidentes y más lógicas no la pueden parar".

"Es de sentido común sentir orgullo por la herencia de nuestros padres, amar a nuestra patria", ha señalado el presidente de Vox, quien piensa que "no se puede trocear en unas horas una herencia de siglos, no se puede tener 17 parlamentos y que los españoles tengan diferentes derechos en relación al lugar donde hayan nacido".