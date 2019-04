Santiago Abascal: "Esto es solo el principio. Vox ha venido para quedarse"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha levantado el ánimo este domingo de sus seguidores congregados en el hotel en el que el partido ha seguido la noche electoral y ha avisado de que los 24 escaños logrados en estos comicios son "solo el principio". "Vox ha venido para quedarse", ha garantizado.

Abascal ha celebrado su primera intervención pasadas las once de la noche y con el escrutinio ya por encima del 95 por ciento, con un resultado de 24 escaños para su formación. Ha comparecido en la plaza Margaret Tatcher de Madrid, donde se congregaban cientos de fieles y arropado por su núcleo duro: Javier Ortega-Smith, Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio.

El líder de Vox ha celebrado los 2,5 millones de votos logrados este domingo en las urnas, cuando hace solo tres años no llegaban a los 40.000. Pero ha avisado de que no hay que caer en la "autocomplacencia" porque el nuevo reparto parlamentario no permite echar al PSOE de Pedro Sánchez de la Moncloa.

En este sentido, ha arremetido de forma muy dura contra el PP, al que ha señalado como el único responsable de la victoria de la izquierda. "La única responsabilidad la tienen quienes tuvieron 186 escaños y no fueron capaces de oponerse a la izquierda", ha reprochado.

"Para los que anhelábamos tanto, hoy es momento de alegría pero también de preocupación", ha reconocido lamentando no poder expulsar al "Frente Popular" del Gobierno. "No nos engañamos. Hoy España está en una situación peor que ayer, pero Vox es más necesario hoy que ayer", ha argumentado.

Abascal ha garantizado así a sus votantes que los diputados de Vox no les van a "defraudar" durante la próxima legislatura y defenderán en el Congreso las consignas que han repetido sus dirigentes durante toda la campaña electoral, como la unidad de España, la lucha contra la inmigración ilegal o el combate a las leyes "de la dictadura progre".

Pero además, ha querido finalizar su mensaje mostrando su "profundo respeto" por el resultado electoral, aunque ha avisado de que ninguna mayoría parlamentaria "por grande o pequeña que sea" habilita para una reforma de la Constitución que "tolere" un referéndum de autodeterminación, el indulto a "golpistas" o la ruptura de la unidad nacional.