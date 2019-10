Rivera critica que Sánchez "quiere indultar presos"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho este viernes, ante la inminente publicación de la sentencia del juicio del 'procés', que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no quiere respetar a la justicia, sino indultar a los políticos presos catalanes.

En un desayuno informativo, Rivera ha recalcado que no es juez para decir si hubo o no violencia en Cataluña y ha proclamado que si es presidente del Gobierno se compromete a respetar lo que diga la Justicia, así como "a no dar indultos a nadie: ni corruptos ni maltratadores ni a personas que cometen sedición o rebelión".

"Lo digo porque Sánchez no la quiere respetar, lo decía Iceta, este gobierno quiere indultar", ha subrayado, y ha pedido a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, que rectifique las palabras en las que, según ha criticado, "pedía condenas laxas para que no haya mal rollo".

Según el presidente de Cs, "si eres un ciudadano de a pie te condenan, si eres socio de Sánchez te indultan".

Rivera ha expresado además su apoyo a la labor de la Guardia Civil en Cataluña y ha dicho que en Convergencia están "tan enfadados" con ella por "sacar los trapos sucios de la Generalitat del 3 por ciento".