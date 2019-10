Ciudadanos promete en su programa electoral prohibir por ley las amnistías fiscales

Ciudadanos ha incluido en su programa para las elecciones generales del 10 de noviembre la promesa de prohibir por ley las amnistías fiscales como parte de un paquete de medidas para combatir el fraude y la evasión fiscal.



"Rechazamos las amnistías fiscales que tanto PP como PSOE con apoyo de los nacionalistas han llevado a cabo y prohibiremos por ley que se puedan realizar nuevas amnistías fiscales en el futuro para garantizar la igualdad de trato de todos los contribuyentes", dice el punto 153 del programa electoral.



Según ha indicado Luis Garicano, líder de Cs en el Parlamento Europeo y uno de los responsables del programa económico, este texto ha recibido el visto bueno del Consejo General del partido, que se reunió este lunes para ratificar y, en su caso, enmendar el borrador del programa presentado por el Comité Ejecutivo.



Sin embargo, el borrador, al que ha tenido acceso Europa Press, no incluía ninguna referencia a las amnistías fiscales. La nueva mención se ha introducido este lunes en el punto 153 del programa a través de una enmienda transaccional con la que se han fusionado y reelaborado dos enmiendas aportadas por la secretaria de Programas y Áreas Sectoriales, Marina Bravo, y el candidato a diputado por Valencia Vicente Ten.



Garicano ha asegurado en un mensaje en Twitter que Ciudadanos "ha rechazado, rechaza y prohibirá por ley las amnistías fiscales". "Al contrario que el PP y el PSOE, que las critican en la oposición y las aplican en el gobierno", ha señalado.









Frente a la confusión interesada que se ha creado sobre las amnistías fiscales, @CiudadanosCs ha rechazado, rechaza, y prohibirá por ley las amnistías fiscales, al contrario que el PP y PSOE, que las critican en la oposición y las aplican en el gobierno. Copio del programa: pic.twitter.com/BPyTy1tVrr — Luis Garicano (@lugaricano) October 28, 2019

De Quinto: que cada uno apechugue con su tipo impositivo

Contra la amnistía fiscal de Rajoy

También se ha pronunciado sobre este asunto otro de los responsables del programa económico, el dirigente de Cs y diputado Marcos de Quinto, para aclarar que en ningún momento se ha barajado en el partido la posibilidad de plantear una regularización fiscal."Jamás he propuesto yo (ni nadie en Ciudadanos) una amnistía fiscal, eso se lo dejo a otros partidos. Proponemos tomar en serio el aflorar parte de la economía sumergida y que cada caso apechugue con su tipo impositivo, faltaría mas", ha explicado en Twitter.A través de un decreto ley, el Ejecutivo de Mariano Rajoy permitió en 2012 que particulares y empresas que habían ocultado parte de su patrimonio a Hacienda tributaran por el capital que retornase a España a un "gravamen especial" de solo el 10%, sin enfrentarse a ninguna penalización o sanción.Pero el Tribunal Constitucional anuló en 2017 ese decreto ley argumentando, entre otras cosas, que no se podía usar una iniciativa legal de ese rango para facilitar la evasión de rentas en contra del principio de justicia social.El partido liderado por Albert Rivera siempreque el portavoz de Hacienda en el Congreso, Francisco de la Torre, calificó de "chapuza". Además, reclamaron al Ejecutivo que al menos los defraudadores pagasen el 10% que fijaba el decreto, no el 3% como finalmente hicieron.teóricamente del 10%, afecta, y de forma sustancial al deber de contribuir de estos defraudadores fiscales", afirmó entonces De la Torre.