Cs dice que "quiere reivindicar historia de España y despejar humo de la propaganda"

El candidato de Ciudadanos (Cs) al Congreso por Málaga Guillermo Díaz ha asegurado que en la formación naranja "tenemos un plan para la difusión de la historia de España, lo que no significa convertir la leyenda negra en rosa, sino destacar los hechos y despejar el humo de la propaganda".

Asimismo, Díaz, ante la estatua de uno de los héroes de la Independencia, Teodoro Reding, ha reclamado a las administraciones que "no agachen la cabeza" y pongan en valor los hechos históricos.

Díaz, que ha abogado por "enfrentar la historia ante quienes quieren tergiversarla", ha asegurado que la realidad "está muy afectada por la propaganda, es una narración muy salpicada por aquellos que querían perjudicar a España cuando ésta era la mayor potencia mundial en los siglos XVI en adelante" y ha reivindicado que "la historia de España no es de izquierdas ni de derechas sino de todos los españoles".

También el candidato ha precisado que esta propaganda "ha sido muy protagonista en la conformación de la historia de España y ante esto las administraciones han agachado la cabeza".

En este punto, como ejemplo de ello ha dicho que el gobierno del PP de Mariano Rajoy "no tenía pensado hacer nada para conmemorar los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a Méjico" y que el Ejecutivo socialista de Sánchez "ha preguntado a historiadores si la vuelta al mundo de Magallanes es una gesta española, cuando eso lo sabe cualquiera con un mínimo de curiosidad y lo hacen por no ofender a otro país".

"Esto tiene que cambiar, porque no es de recibo que las administraciones vayan pidiendo perdón por cosas que además no han pasado. Está todo muy infectado de propaganda y no hacer nada contra esto es muy injusto con nuestro pasado y perjudicial para el futuro", ha dicho y ha añadido que "la historia conforma la imagen internacional de España en gran parte y es utilizado por los nacionalistas".

De igual modo, ha asegurado que "la leyenda negra, la Inquisición, Torquemada, son elementos muy utilizados por quienes quieren perjudicar la imagen exterior de España", ha precisado.

Por ello, Díaz ha abogado porque las administraciones "faciliten el trabajo de aquellas personas que quieren hablar en positivo de la historia de España, y así potenciar películas que se centren en la historia".

"No es de recibo que el próximo año se cumplan cien años de la carga del Regimiento Alcántara y el gobierno y las administraciones no digan nada". Se trata, según ha explicado de "una carga heroica, mucho más que la de la Brigada Ligera inglesa, que tiene poemas, películas y canciones estupendas, como una de Iron Maiden".

Para el candidato de Cs resulta "sorprendente" que un hecho así no tenga el reconocimiento, "cuando fue muy importante, salvó muchas vidas y sus miembros murieron por proteger a población civil, a mujeres y niños", remarcando que Ciudadanos quiere "reivindicar la historia de España".