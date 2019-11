Unidas Podemos cae en Málaga y resiste con un solo diputado

En Málaga, el Centro Cultural La Nave ha sido el punto de encuentro donde Unidas Podemos, la formación conformada por Podemos e Izquierda Unida, ha estado esperando los resultados de la jornada electoral de este 10 de noviembre. Unos comicios que no han estado acompañados de buenas noticias para ellos, ya que vuelven a decaer por segunda vez, obteniendo por la provincia tan sólo un representante al Congreso de los Diputados con el 12,98 por ciento de los votos malagueños, uno menos que en los pasados comicios del mes de abril. A nivel nacional, descienden a los 35 escaños, perdiendo siete asientos con respecto al 28A. Un resultado que en palabras de Nicolás Sguiglia, concejal de Adelante Málaga, "no han sido satisfactorios, ya que no solo hemos obtenido peores datos a nivel nacional, sino que no hemos logrado nuestra segunda diputada por la provincia y por lo tanto, tenemos que tomar nota y seguir trabajando".

La formación morada hace referencia a Pedro Sánchez, señalando de "irresponsabilidad" el haber convocado nuevamente elecciones. "Eran innecesarias porque había un amplio margen para conseguir gobernar con una coalición de izquierdas y progresista que garantizara lo que España necesita. Estaba en sus manos", explica Sguiglia.

Respecto a los resultados obtenidos en la provincia malagueña con la pérdida de un diputado, Unidas Podemos, responsabiliza a Más País. "Si el objetivo que se marcaba era aunar y enriquecer el bloque de izquierdas, no lo ha conseguido", destaca. En la misma línea ha seguido el coordinador provincial de Izquierda Unida, Guzmán Ahumada: "tenemos que hacer autocrítica, pero algunos tendrán que hacerlo más, ya que no han sumado a la izquierda sino al contrario, nos han alejado del objetivo".

El auge de Vox en estos comicios también ha protagonizado el discurso de Unidas Podemos en la noche electoral, donde tal y como ha asegurado Ahumada, "concluye una repetición de elecciones que sólo han servido para fortalecer a la extrema derecha, a la derecha del odio y a la que crea diferencia entre iguales. Y esto debe hacerle a Sánchez no sólo no dormir bien, sino plantearse dimitir".