Borrell: «El proyecto de Europa puede volver atrás»

El cabeza de lista del PSOE a las elecciones europeas y ministro de Exteriores, Josep Borrell, advirtió ayer de que el proyecto de Europa, que «ha permitido progresar en libertad, prosperidad económica y en solidaridad social, puede volver atrás», por lo que ve necesario explicarlo a los ciudadanos del continente.

«Lo que hemos de explicarle a la gente no es ya tanto lo que Europa puede hacer por nosotros, sino lo que nosotros podemos hacer por Europa», resaltó Borrell en la presentación de la candidatura del PSOE a las municipales en Torremolinos junto al candidato socialista a la alcaldía de la localidad, José Ortiz; el secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, y la presidenta del PSOE local, Ana Espil.

Borrell incidió en que «la política se hace a distintos niveles: se hace a nivel local, autonómico, nacional, europeo e incluso un poco más allá», como ocurre en el caso de las identidades en Europa, pero señaló que «ser europeo es ir más allá». En este sentido afirmó que «tenemos en frente la absoluta responsabilidad de que el proyecto europeo no se nos vuelva atrás, porque tal cosa podría ocurrir».

Borrell indicó que a los jóvenes no se les pasa por la cabeza «que tengan que volver a una trinchera a matar a su compañero de Erasmus del curso pasado», ya que la guerra «ha desaparecido de su horizonte vital, no pueden ni imaginarlo», lo que considera «un gran avance, tan grande que no somos conscientes de ello».

«No hace tanto tiempo que matábamos a nuestros vecinos porque decíamos que eran de otra raza. Una cosa que ahora nos puede parecer absolutamente aberrante, inconcebible, inimaginable. Y afortunadamente, eso lo hemos superado», afirmó. Sin embargo, apuntó que esto «puede volver atrás» porque han aparecido «fuerzas regresivas que quieren volver a lo pequeño, a levantar muros, a levantar fronteras».