Con toda la contundencia posible, el portavoz del PSOE, Patxi López, ha asegurado este jueves que su partido no facilitará de ninguna manera la investidura de Alberto Núñez Feijóo si el líder del PP gana en las próximas elecciones generales del 23-J. En el debate a siete celebrado por RTVE, el dirigente socialista ha sido claro y ha rechazado que el PSOE pueda abstener para evitar un hipotético gobierno del PP y Vox. Lo ha hecho casi tras dos horas en las que tanto él como los portavoces de Sumar, ERC, PNV y EH Bildu han cargado duramente contra los pactos autonómicos alcanzados por PP y Vox. Prueba de esta alianza ha sido la actitud de la dirigente popular, Cuca Gamarra, que en ningún momento ha arremetido contra el partido de extrema derecha.

"¿Ustedes, por activa a por pasiva, si pueden, deben o les obliguen, es posible que el voto de gente que les vote intentando frenar a la derecha vaya para hacer a Feijóo presidente? ¿Sí o no?", ha cuestionado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, a López. "Un 'no' rotundo", ha sido la respuesta que le ha dado el dirigente socialista, aunque no ha dejado muy convencido a Rufián: "Lo que le sugiero a la gente es que no se fíe".

Los portavoz de los dos partidos que están en el Gobierno y de las formaciones aliadas han subrayado que no facilitarán un gobierno de PP y Vox. Sin embargo, Gamarra no se mostrado preocupada. "Vamos a gobernar en solitario", ha sentenciado tras avisar a sus contrincantes que el 23-J "se van a llevar una sorpresa". Durante las dos horas y cuarto de debate, Gamarra no se ha dirigido en ninguna ocasión a Iván Espinosa de los Monteros. Ni siquiera le ha recriminado que Vox niegue la violencia machista ni tampoco le ha afeado que en pleno directo haya criminalizado, una vez más, a las personas migrantes. "Lo que España no puede es depender de los extremos", ha sido la única frase que, entre líneas, se podía entender que hacía referencia a Vox.

Frente común

En un debate que nada ha tenido que ver con el bronco enfrentamiento que protagonizaron a comienzo de semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y Feijóo, se ha visibilizado de manera clara la dinámica de bloques que se ha gestado en el Congreso durante esta legislatura. Los portavoces de PSOE y Sumar han dejado claro su intención de revalidar el Gobierno y sus socios habituales, sin ofrecer en ningún momento un cheque en blanco, han mostrado su disposición a reeditar la coalición. El más tajante ha sido el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que ha reiterado que exigirían un acuerdo programático para volver a investir a Sánchez.

No obstante, el frente común que han protagonizado PSOE, Sumar, ERC, PNV y Bildu frente a los pactos del PP y Vox se ha desvanecido en el apartado relativo a la política territorial. Rufián ha cargado contra el dirigente socialista y su homóloga en Sumar, Aina Vidal, por su rechazo a un referéndum en Catalunya. "Lo que proponemos es algo tan peligroso, como radical que es votar. Si alguien tiene una propuesta mejor que lo diga", les ha preguntado. "Buscaremos, con política y diálogo, un acuerdo para entendernos y seguir caminando juntos", le ha respondido López, provocando el enfado de Rufián por esas "palabras vacías".

Este ha sido el momento más tenso de un debate en el que ERC, PNV y EH Bildu han admitido que la situación macroeconómica es positiva, pero que no está llegando a las familias. Además, han afeado al PSOE su falta de valentía en algunos asuntos y han hecho un repaso por algunos de los 'hits' de la legislatura como la ley de vivienda, que ven insuficiente; la reforma laboral, que han criticado que no encareciera el despido; o la llamada 'ley Mordaza' que no se derogó por falta de un acuerdo con ERC y Bildu.