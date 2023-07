El coordinador general del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, acusó ayer al líder del PSOE, Pedro Sánchez, de basar su campaña en «la mentira», hasta el punto que «no es capaz de mirar a los ojos a los españoles ni en su cartel electoral».

En un acto en Marbella, Bendodo afirmó que en esta campaña «se enfrentan la mentira y la verdad» y mostró a los presentes una imagen del cartel electoral socialista para el 23J, en el que se ve a Sánchez de perfil, y otra de la cartelería popular, con una fotografía frontal de Alberto Núñez Feijóo.

«Pedro Sánchez no puede mirar a la cara a los españoles ni en su cartel electoral, se está haciendo un selfie», criticó Bendodo, que cree que para que la ciudadanía te crea es necesario «mirar a los ojos de la gente».

Por eso, dijo que lo primero que hará Núñez Feijóo cuando llegue al Gobierno será «decirles la verdad a los españoles del boquete que ha dejado el sanchismo en el país».

«El patrimonio más importante que tiene un político es su palabra y si la pierdes lo has perdido todo», ha remarcado.

El dirigente popular apeló nuevamente al voto de la gente «de derecha e izquierda» para que Núñez Feijóo pueda conseguir una mayoría amplia que le permita gobernar «en solitario, sin contrapesos y sin extremos que bloqueen».

«Eso es lo que necesita España», apuntó Bendodo, que añadió que el PP «igual no es el partido» de todos estos votantes, «pero sí es la solución a sus problemas».

En el mismo acto intervino también el presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, quien pidió a la gente que salga a votar masivamente el 23J para poner fin a la etapa de Pedro Sánchez, que volverá a gobernar, advirtió, si consigue sumar con la izquierda radical y los independentistas.

Sería, apostilló Moreno, un presidente «absolutamente debilitado y desarbolado» que estaría nuevamente en manos de quienes quieren romper el país.

El líder del PP andaluz también criticó el «nivel de chantaje» al que ha estado sometido Sánchez estos últimos años y «la chulería» con que los dirigentes independentistas le dicen que «si en la pasada legislatura se tomó una taza, ahora te vas a tomar una taza y media».

Moreno mostró en el acto su apoyo a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que ha sido reelegida por mayoría absoluta en las últimas elecciones municipales pese a la polémica por el origen de su patrimonio: «Sé que a ti las cosas no te las han puesto precisamente fáciles. Has demostrado tenacidad, entrega, coraje y determinación y has conseguido una mayoría contundente para seguir trabajando por Marbella».

También Bendodo expresó su respaldo a la alcaldesa marbellí y dijo que, si de alguna victoria se alegró en las pasadas elecciones locales, fue de la de Muñoz, lo que ha calificado como «un acto de justicia».