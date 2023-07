"La derecha y la ultraderecha no tienen un plan para el país"

En el horizonte inmediato del malagueño Toni Valero aflora la posibilidad de seguir el mismo camino hasta el Congreso de los Diputados que tomaron otros líderes regionales de Izquierda Unida, como Julio Anguita y AntonioRomero.

¿Qué siente al verse, al fin, como cabeza de lista en unas elecciones, que encima son las generales?

Una gran responsabilidad. Cualquier cargo público que, en una situación tan difícil para nuestro país y para nuestra provincia, asume ese mandato de defender a sus votantes y al conjunto de la sociedad tiene una gran responsabilidad.

¿Qué le ofrece Sumar a los malagueños para que el apoyo en las urnas merezca la pena?

Le ofrece futuro. Le ofrece esperanza en tiempos de mucha incertidumbre. Como decía el otro día una compañera de un pueblo, hoy los agricultores y las agricultoras están sembrando incertidumbre. Nosotros ofrecemos la seguridad que la política tiene que brindar a las mayorías sociales, la seguridad de que la gente se sienta protegida porque hay unos servicios públicos que cumplen. Que cuando uno va al médico le atienden, que los especialistas no tienen una lista de demora larga, que nuestros colegios públicos dan educación de calidad a nuestros hijos y que nuestros mayores tienen una dependencia que los cuida. Y también una protección laboral, una protección como la que la reforma laboral está brindando; y una protección a nuestros sectores económicos, a nuestras pequeñas y medianas empresas. Y esa protección también se la debemos dar a nuestro entorno natural.

¿Sería un fracaso para la izquierda seguir, tras el 23J, con un solo diputado por Málaga?

Para hablar en términos de fracaso o no, hay que valorar nuestra capacidad de determinar, condicionar y avanzar con un Gobierno de coalición progresista. Y, por Málaga, si hay una movilización del voto progresista, creo que saldrán dos diputados de Sumar.

¿La foto de Yolanda Díaz impresa en la papeleta ayudará a que el electorado no se confunda con tanto cambio de marca?

Es la política mejor valorada en todas las encuestas. Es, sin lugar a dudas, una referencia claramente identificable por la gente trabajadora de Málaga para que coja esa papeleta. Es una fortaleza que esté su cara en la papeleta.

¿Cree que IU ha recuperado ahora, gracias al proyecto de la vicepresidenta del Gobierno, muchos de los focos que le robó hace unos años Podemos?

IU ha estado en los últimos años, igual que ahora, dónde tiene que estar. Que es conformando, siendo parte de espacios amplios, plurales, diversos, como nuestra sociedad. En nuestra sociedad, la gente progresista es diversa y las fuerzas políticas son diversas. Izquierda Unida ha estado desde el principio remando por la unidad. Y, ahora, con Sumar, como no puede ser de otra manera. No sólo con otras fuerzas políticas, sino también con mucha gente corriente, independiente, que no tiene el carnet de ningún partido y que son parte de Sumar.

¿Haría una lectura positiva de la ausencia en las listas de Sumar de Irene Montero, Pablo Echenique o Alberto Garzón?

Hago una lectura positiva del acuerdo. Hay acuerdo y eso es lo importante. Que la ciudadanía demandaba la unidad y las fuerzas políticas han estado a la altura del momento para ponerse de acuerdo. Y, como en todos los acuerdos, hay cosas que a un partido le gustan más y a otro le gustan menos. Eso es irrelevante para la gente. La gente demandaba unidad y los partidos políticos brindan unidad.

Se habla de unidad pero aún resuenan los ataques de Pablo Iglesias a Yolanda Díaz, ¿le duele la actitud del exlíder de Podemos?

Lo que quiero es centrarme en lo que le preocupa a la gente. No me centro en otros debates. Yo creo que nosotros tenemos que ser responsables y atender a lo que dice la gente y siente la gente. Y no tanto atendernos entre nosotros mismas y nosotros mismos.

¿Ha contemplado Sumar la posibilidad de que un error como el de la ley del ‘sólo sí es sí’ le pase factura en las generales del 23J?

Hay que salir del ruido, ir a lo sustantivo. Nunca se ha avanzado tanto en la protección y en la igualdad entre hombres y mujeres desde las políticas públicas, como en esta legislatura. Hay que seguir avanzando en la protección de las mujeres. Me llama mucho la atención, en sentido negativo, que en Andalucía la Junta del PP no haya abierto los centros de crisis de atención a las víctimas de violencias sexuales, a pesar de que el Gobierno de la nación ha hecho las transferencias debidas y así se contempla en la ley.

¿Por qué se habló mucho más de Santiago Abascal que de Yolanda Díaz en el ‘cara a cara’ entre Sánchez y Feijóo?

Porque Yolanda Díaz es la alternativa en ese debate. Por lo tanto, tenían que obviar a la alternativa real a ese debate bipartidista. Quien está demostrando con propuestas que tiene un plan para este país y para las mayorías sociales es Yolanda.

Elías Bendodo se refiere al Gobierno con el calificativo de ‘Frankenstein’ y hasta hace bromas sobre una secuela titulada ‘La novia de Frankenstein’ ¿Qué le parece?

Bendodo nos tiene acostumbrados a hacer una caricatura de las realidades de la política. A mí lo que me preocupan son las ideas, los proyectos y los programas. Y veo que la derecha y la ultraderecha no tienen un proyecto ni un plan para el país. Ellos vienen a traer la ley de la selva, a desregularlo todo, a derogarlo todo, a acabar con los avances.

Fue líder de Juventudes Comunistas y de movimientos estudiantiles, ¿cree que la izquierda ha hecho algo mal y ya no tiene el tirón de antaño entre los veinteañeros?

Hay unas nuevas generaciones que se están, en parte, insertando en la política desde posiciones de avance democrático, de ahí que el movimiento ecologista, el movimiento feminista, esté nutrido por mucha gente joven. Pero también es cierto que esa necesidad irreverente que se tiene en la juventud la está también capitalizando la ultraderecha. Es un serio problema que entre la gente joven, que siempre se ha caracterizado por remar en favor de avances, haya una parte, que no toda, que está interpretando que la impugnación viene desde ese discurso políticamente incorrecto de la ultraderecha, pero que es profundamente reaccionario y contrario a los intereses de la juventud.

Milita desde su juventud en el Partido Comunista, ¿qué le diría a quienes insisten en que el comunismo es una falacia y consiste en ‘lo tuyo para ti y para mí, y lo mío para mí solo’?

A cada cual según sus necesidades, de cada cual según sus posibilidades. Ese es un principio que trasciende la tradición comunista y que nos liga a todas las voluntades por la emancipación humana que se han dado a lo largo de la historia. Sentirse comunista hoy, e intentar llevarlo a efecto, es estar a la altura de los retos del presente y del futuro. Estos pasan por vivir todas y todos mejor en una convivencia que nos haga ser libres y por hacerlo en armonía con la naturaleza, que merece nuestro agradecimiento porque vivimos gracias a lo que nos brinda.