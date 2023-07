«Sólo el PSOE es capaz de cerrarle la puerta de Moncloa al PP y Vox»

El partido liderado por DaniPérez le confió el protagonismo en esta campaña electoral a Mari Nieves Ramírez. Es la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Torrox, dónde gobierna el PP. Además, es la única representante de Málaga en la Ejecutiva Federal del PSOE en la madrileña Calle Ferraz.

¿Cómo está afrontando el reto de liderar la candidatura del PSOE por Málaga para el 23J?

Es una enorme responsabilidad. Además, estas elecciones no son unas elecciones cualquiera. Son unas elecciones importantísimas para las progresistas de este país. Y las afronto con la encomienda que me dio nuestro secretario general: la de dejarnos la piel en esta campaña para que ningún voto se quede en casa. Las fechas no están acompañando por estas altas temperaturas, pero aún así nos estamos dejando la piel día a día en esta campaña. Y, en esta última etapa, mucho más.

¿Qué le ofrece el PSOE a los malagueños para que depositar su papeleta en la urna valga la pena?

No es que valga la pena, es que es la única papeleta capaz de cerrar la puerta de La Moncloa al tándem Feijóo-Abascal. Estamos apelando al voto útil de progreso, al voto moderado de personas que en otras elecciones no se hayan decantado por el PSOE y que temen lo que están viendo, que están cambiando sillones por derechos en otras comunidades autónomas. O que temen que volvamos a retroceder. Le queremos pedir ese voto también a esas personas moderadas. También queremos pedirle el voto a los jóvenes que quieren formar un futuro y a las mujeres, especialmente. Las mujeres somos las que más nos jugamos en estas elecciones. Vemos que nuestros derechos se están mercadeando en los pactos de la derecha y la ultraderecha.

El PSOE fue la fuerza más votada en esta provincia en las anteriores elecciones generales ¿Sería un buen resultado conservar los cuatro diputados, aunque el PP gane con algún escaño más?

Lo estamos diciendo abiertamente: salimos a ganar. No contemplamos otro escenario. Queremos mantener los cuatro. Incluso, pelear por el quinto diputado y repetir como fuerza más votada en esta provincia.

¿Qué es lo primero que le pasa por su cabeza cada vez que una encuesta vaticina que el PP y Vox sumarían para llegar a La Moncloa?

Lo que me pasa por la cabeza es que estamos haciendo una tarea importante. El Partido Popular está haciendo una campaña cenizo. No he escuchado ni a Bendodo ni a Feijóo hacer una propuesta en positivo que mejore la vida de la gente. Y nos están acusando de hablar de estos cuatro últimos años. Es muy importante contarle a la gente todo lo que hemos hecho en estos cuatro años que no han sido fáciles, con una pandemia, con una guerra, con una crisis inflacionaria. En Málaga, estamos batiendo récord en empleo, en llegada de visitantes, en el número de empresas que se crean nuevas y en nuevos autónomos. Se ha subido el salario mínimo interprofesional y el empleo es de mayor calidad gracias a la reforma laboral. Los próximos cuatro años, tenemos que seguir consolidando todo lo que hemos conseguido. Y cuando escuchamos que el Partido Popular y Vox pueden sumar, pues la verdad que da miedo. La única propuesta que conocemos, a día de hoy, es que van a derogar cada una de las medidas que hemos puesto sobre la mesa para que la gente viva mejor.

¿Qué le diría a cierto votante de izquierda que tiene el siguiente dilema: la cabeza le dice que vote a Pedro Sánchez y el corazón le pide que apoye a Yolanda Díaz?

Le digo que tiene que votar a Pedro Sánchez. Sin duda. Somos la fuerza progresista que es capaz de frenar a la ultraderecha y a la derecha y, por eso, estamos haciendo la apelación al voto útil. De todas maneras, valoramos de forma positiva este gobierno de coalición. Somos dos partidos con muchos puntos de encuentro, con algunos en los que no coincidimos al 100%, pero la coalición ha hecho un buen trabajo en los momentos difíciles. Pediría que optaran por la opción más viable, que aglutina más votos, más confianza en estos momentos y es el Partido Socialista, por supuesto.

¿Ha contemplado el PSOE la posibilidad de que un error como el de la ley del ‘sólo sí es sí’ le pase factura en las generales del 23J?

Nos han bombardeado con esta ley y yo la defiendo. Como feminista, entiendo que es importante el avance que se ha conseguido al poner el consentimiento en el centro. También entiendo que, cuando los efectos no eran los deseados, el PSOE reaccionó y propuso modificarla para que no hubiese reducción de penas. El PSOE ha asumido ese error jurídico y ha puesto una enmienda para solucionarlo. La ley es buena porque protege a las mujeres. Hay que recordar que esta enmienda también fue apoyada por el PP, que en cierto modo entiende que es una buena ley.

Elías Bendodo asegura que Pedro Sánchez está tropezando con la misma piedra que Susana Díaz, en 2018, y Juan Espadas, en 2022, porque usa la estrategia del miedo ¿Cómo lo desmontaría?

Lo que estamos haciendo es poner encima de la mesa los buenos datos. Estamos liderando el crecimiento económico en Europa, consiguiendo cifras récord y mejorando la vida material de la gente. La campaña del miedo para nosotros no existe. Y lo que estamos advirtiendo es lo que estamos viendo en los pactos que está firmando el PP con Vox. Lo hemos visto en comunidades autónomas en las que han colocado al frente a personas que son machistas, racistas, xenófobas o negacionistas del cambio climático. El otro día, un compañero que es homosexual dijo en sus redes sociales: ‘no sabéis el miedo que es cada vez que llega una campaña y tengan que mercadear con tus derechos’. Y añadía que lo más doloroso aún es tener amigos o conocidos que apoyen a esas fuerzas políticas. El PP le ha comprado ya el marco ideológico a la ultraderecha. Y, por eso, no es el miedo, tenemos que contarle a la gente el peligro que puede haber en el caso de que el PP y Vox sumen en las próximas elecciones.

Usted es una de las personas de confianza del secretario general del PSOE de Málaga, Dani Pérez, quien no lleva ni dos años en el cargo y ya ha cosechado dos derrotas electorales ¿Es normal que algún sector del partido esté descontento con la dirección provincial?

Nos han tocado unos momentos difíciles que gestionar. Dani Pérez está haciendo un trabajo importante en la provincia y pocos pueden cuestionarle orgánicamente que no esté dando la talla. Está trabajando 24 horas al día y tirado a la calle. El PSOE necesitaba ese cambio generacional. Es mi caso: una mujer relativamente joven y que está liderando esta candidatura. Esta apuesta generacional terminará convenciendo a los compañeros que, en algún momento, no lo hayan entendido.

Es la representante de la provincia en la Ejecutiva Federal de la madrileña calle Ferraz. ¿Cree que, si los resultados del 23J no son buenos, el PSOE debe emprender una nueva etapa a nivel nacional?

No contemplamos otra opción que no sea la de salir a ganar. Después de las elecciones, el partido tendrá que hacer balance de los acontecimientos y decidir cuál es el presente y el futuro del PSOE. Pero hay mucho PSOE por delante. El PSOE es un partido fuerte, con historia, con una militancia activa y estoy convencida de que el próximo día 23 nos van a ir bien las cosas. Y lo que tenga que venir ya lo iremos viendo.