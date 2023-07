«Sánchez está copiando a Trump, es un ‘remake’ a la española»

Elías Bendodo aparece por primera vez al frente de una lista electoral: la del Congreso de los DIputados por Málaga. Y lo hace en un momento en el que él es una de las piedras angulares del eje gallego-andaluz que sostiene el nuevo PP de Feijóo.

A estas alturas de su carrera, es la primera vez que encabeza una lista electoral y hasta Juanma Moreno le gasta bromas con eso...

No le doy más importancia de la que tiene a eso. Fui 14 años presidente del PP de Málaga y, al final, el éxito o el fracaso de la candidatura era mío. Yo era el máximo responsable. Y ahora que no soy presidente, soy el candidato al Congreso de los Diputados por la provincia. Espero estar a la altura.

¿Cómo está llevando la dicotomía de ser el número 1 al Congreso que se está recorriendo la provincia de Málaga, mientras dirige la campaña nacional del PP desde Madrid o desde cualquier punto del mapa español?

Con mucha organización. He hecho una campaña intensa en Málaga, he estado en todas las comarcas, en muchos municipios, en muchos debates, en muchas entrevistas... Y, además, me he recorrido la geografía nacional durante la campaña. He estado en muchas comunidades autónomas, en muchos territorios. Por tanto, esto significa que con un doble esfuerzo se puede compaginar la estrategia nacional de la campaña con la campaña como candidato en la provincia.

El PP se ha atrevido a pedir el voto’ a izquierda y derecha’ ¿Qué le ofrece su proyecto a quienes ideológicamente estén alejados del centro, para que ese apoyo en las urnas le valga la pena?

En estas elecciones, quien más se juega es España. El partido socialista de toda la vida, el partido socialista de Felipe González, el partido socialista de la Transición, el que gobernó muchos años en España haciendo cosas bien y cosas mal como todos, ese partido socialista, no se presenta a las elecciones. Se presenta Sánchez con un grupo de coaligados, cuyo objetivo fundamental es romper España, como son los herederos de ETA, Bildu y los independentistas de Cataluña, Esquerra. El PSOE de toda la vida nunca pactaría con los que quieren romper España. Y, por eso, nos vemos en la obligación de pedir el voto a derecha e izquierda para que haya un cambio real en España.

La candidata malagueña de Vox, Patricia Rueda, defiende que el PP «no es el voto útil» sino el partido de las palabras vacías, pero tienden la mano porque «es la única manera real de expulsar a Pedro Sánchez» de La Moncloa...

Esperemos que no sea necesario (el pacto con Vox). Aspiramos a una mayoría amplia, suficiente, que dé tranquilidad al conjunto de los españoles. Queremos hacer un Juanma Moreno. A Juanma todo el mundo le decía que tendría que pactar con Vox. Al final, los andaluces hablaron y, para evitar el pacto con Vox, le dieron una mayoría suficiente. Aspiramos a lo mismo con Feijóo para gobernar en solitario. Y lo que tiene que hacer nuestro país es tomar una decisión. Todo el mundo da por hecho, hasta Sánchez, que Feijóo va a ganar las elecciones. Que Feijóo va a ser presidente del Gobierno. Y, por tanto, lo que toca elegir es -una vez decidido que Feijóo es el presidente- si lo hace solo o condicionado por una minoría.

¿Dice tanto lo de ‘hacer un Juanma Moreno’ porque el PP goza de opciones reales para rozar la mayoría absoluta el 23J?

No lo sé. Me hicieron la misma pregunta en la campaña de las andaluzas y dije que no había opciones. Y pasó. Por tanto, no quiero ni mucho menos renunciar a la trayectoria política del presidente Feijóo (cuatro mayorías absolutas) ni a la nuestra en Andalucía en la última legislatura. Trabajamos para conseguir una mayoría amplia y formar un gobierno en solitario, sobre todo ahora mismo. Hay una situación de riesgo de bloqueo, que es lo que pueden estar buscando PSOE y Vox. Por eso, intentamos esa mayoría amplia que evite el bloqueo y dé un gobierno fuerte a España.

¿Puede volverse como un bumerán contra el PP el hecho de haber dado ‘por muerto’ electoralmente a Pedro Sánchez?

Hay un síntoma claro de que Sánchez ha renunciado a ganar las elecciones y ha renunciado ya a la presidencia del Gobierno: es que no va a pisar la campaña electoral en Andalucía. Ha renunciado a hacer campaña dónde se eligen 61 escaños, que es una cantidad muy importante. Andalucía es el tradicional granero de votos socialistas y, con la ausencia de Sánchez en la campaña, el PSOE ha renunciado a cualquier posibilidad de repetir el gobierno Frankenstein.

Hace unas horas, el socialista Félix Bolaños aseguraba que el PP y Vox es lo mismo, una familia ultra con los mismos discursos y las mismas mentiras ¿Qué le parece?

El señor Bolaños, desgraciadamente, lleva una mala racha. No suele estar muy acertado últimamente ni en sus apariciones en los actos públicos ni en sus declaraciones. No le tendremos en cuenta esta última declaración.

¿Usted ha basado muchos de sus discursos las mentiras de Pedro Sánchez y ahora los demás partidos están acusando a Feijóo de mentir ¿Cómo está viviendo el PP esta nueva realidad?

Los españoles son más rápidos que los políticos. Los españoles pasaron página al sanchismo y a Sánchez hace ya mucho tiempo. Y lo que los españoles han rechazado de Sánchez es que es un presidente que les miente y se ríe de ellos diciendo que él no miente. El presidente Feijóo, nada más llegar al Gobierno, lo primero que hará es decirle la verdad a los españoles. Guste o no. Sea dura o no lo sea.

A raíz de la polémica con el voto por correo, el PSOE está llamando trumpista a Feijóo y lo culpa de la agresión a un trabajador malagueño de Correos ¿Esperaba que la campaña llegase a ese tono?

Sánchez en esta campaña ha hecho algunas cosas. Entre otras, se ha hecho la víctima y ha insultado a los medios de comunicación. Son dos características de Trump. Es decir, aquí quien se ha convertido en un remake de Trump a la española es Sánchez. Él está ya al final de la escapada e intenta utilizar todas las herramientas a su alcance. La última es copiar a Trump. Hasta las expresiones faciales son parecidas. Cuando uno recurre a esto último, es que ya se ha ido.

¿Le ha sorprendido que Yolanda Díaz introdujese en sus mítines insinuaciones sobre la amistad en el pasado de Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado?

Esto es un tema que pasó hace muchísimos años y, evidentemente, el presidente no tenía conocimiento de los antecedentes de esa persona. Pero Yolanda Díaz debería hablar también de su pasado y su ocultación a un caso de pederastia. Si queremos saber de ella que pregunten en Galicia y su recorrido. Yolanda Díaz representa al partido comunista de toda la vida por mucho que se disfrace y sea amable en el rostro. Es amiga de Maduro, amiga de Cuba, de aquellas dictaduras, y no está capacitada para dirigir ningún gobierno. Ella es el comunismo con tres tapas de barniz pero, al final, es el comunismo en esencia.

Si el PP gobierna, usted tiene muchas papeletas para sentarse en el Consejo de Ministros ¿Se ve de vicepresidente en La Moncloa?

No, no, no. Disfruto del camino más que de la meta. Estoy aquí por el mismo objetivo por el que me trajeron con Juanma a Andalucía, que era trabajar para el cambio. Lo conseguimos, incluso lo redoblamos con una mayoría absoluta. Y por lo mismo me trajeron a Madrid, que era trabajar por el cambio de gobierno en España. A partir de ahí estaré a disposición del presidente Feijóo.

¿Qué resultado en número de escaños firmaría a nivel nacional?

No me atrevería a dar una cifra pero trabajamos para una mayoría suficiente. Para formar un gobierno en solitario que esté alejado de los contrapesos de los extremos.

¿Y en Málaga? ¿Sería un fracaso no ser la fuerza más votada?

Perdimos las últimas generales en Málaga y ganarlas es el principal objetivo. Y el segundo objetivo es conseguir una distancia lo más amplia posible con la segunda fuerza.