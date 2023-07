En la fecha más inesperada y con la campaña electoral ya instalada como estado de ánimo entre las relajadas inquietudes estivales, ya ha llegado la hora de la verdad de las urnas. El domingo 23 de julio es una realidad política sin vuelta atrás y firmará el epílogo de una semana que no sólo contempló las elevadas temperaturas de la ola de calor. En la recta final de la carrera hacia las elecciones generales de este 23J, el ambiente se crispó hasta niveles inesperados. Y la provincia de Málaga no fue una excepción. Los candidatos del PP, el PSOE, bo Sumar no permanecieron ajenos a la disputa dialéctica que -con formas muy cuestionables- evidenció todo lo que se juegan en el recuento electoral de esta noche. Eso sí, el ‘cuerpo a cuerpo’ peleón por las llaves de La Moncloa entre los populares y los socialistas no se entenderá sin una hipotética suma con sus vecinos de espacio ideológico: las respectivas formaciones lideradas por Santiago Abascal y Yolanda Díaz.

Con el deseo de formar parte del próximo Gobierno de España, como actores principales o socios, los cuatro partidos con representación (PSOE, PP, Vox y Sumar) han pedido expresamente el voto por toda la provincia estas dos últimas semanas. También habrá en los colegios electorales malagueños papeletas de otras formaciones extraparlamentarias: Por un Mundo Más Justo, Recortes Cero, Frente Obrero, Partido Animalista y Caminando Juntos, el partido de la ex diputada de Vox Macarena Olona. A la vez que el PSOE defendía la gestión de Pedro Sánchez y el PP postulaba para la presidencia del país a Alberto Núñez Feijóo, tanto Vox como Sumar han tratado de desmontar en sus campañas las apelaciones al voto útil del bipartidismo. Menos candidaturas En Málaga concurren esta vez nueve candidaturas para el Congreso de los Diputados, cuatro menos que las presentadas en los anteriores comicios nacionales celebrados en noviembre de 2019. De los 13 partidos que registraron listas por esta provincia hace cuatro años, sólo vuelven a presentarse con la mima marca menos de la mitad de ellos: seis. Estos son PP, PSOE, Vox, Por un Mundo Más Justo, Recortes Cero y Partido Animalista. En cambio, Sumar ocupa el espacio de Unidas Podemos y, además, ha integrado a actores que compartieron una lista propia en 2019: Más País y Verdes Equo. Asimismo, se estrenan nuevos partidos como el fundado por la exdiputada de Vox Macarena Olona, Caminando Juntos, o Frente Obrero. La contienda local A nivel local, se libra otra contienda con el reparto de once sillones de diputados y otros cuatro de senadores. Los populares pretenden cerrar el ciclo de triunfos electorales en esta geografía tras los logrados en las andaluzas de 2022 y las recientes municipales del 28M. No obstante, debe tenerse en cuenta que en esta circunscripción el PSOE defiende sus cuatro diputados y la condición de fuerza más votada adquirida hace cuatro años. Sin embargo, la encuesta del CIS por provincias para este 23J ya relegaba a los socialistas a la segunda plaza y situaba como primera fuerza al PP, que subiría hasta los cinco diputados frente a los tres del PSOE, dos de Sumar y uno de Vox. El antecedente de 2019 En la repetición de las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, el PSOE ganó en esta circunscripción con más de 60.000 votos de ventaja respecto a los populares. Los socialistas lograron cuatro diputados y casi 227.000 votos (30,31%) frente a los poco más de 163.000 del PP (21,8%), que al menos consiguió subir a los tres diputados, tras su fracaso con sólo dos escaños en la primera convocatoria electoral de abril de ese mismo año. En esos últimos comicios, se produjo prácticamente un empate técnico en esta provincia entre los populares y Vox, que tuvo durante buena parte de la noche electoral el tercer diputado. De hecho, el partido de Santiago Abascal se quedó a menos de 1.000 votos del PP, al lograr unos 162.300 votos (21,68%) y dos diputados. La cuarta fuerza más apoyada fue Unidas Podemos, que perdió uno de sus dos diputados al obtener 97.800 votos que supusieron un 13%. Por su parte, Cs se desplomó hasta el quinto lugar, tras haber sido la segunda fuerza más votada medio año antes. El partido liberal rondó los 67.000 sufragios y se quedó en un 9% con un diputado. Entonces, llegó a perder 92.000 votos -tras lograr 159.000 en abril- y de ellos se nutrieron el PP y Vox para sus respectivas subidas. Ahora, sendas formaciones salen de nuevo a pescar los 67.000 votos y el diputado dejado huérfano por Ciudadanos al no presentarse. 1,2 millones de votantes y 601 colegios abiertos en la provincia Las elecciones generales de este 23 de julio encierran una numerología que se abraza a datos concretos y explica las claves de esta convocatoria en la provincia de Málaga. Están llamados a votar algo más de 1,2 millones de votantes y estarán abiertos 601 colegios, repartidos por los 103 municipios. En concreto, el censo de las elecciones generales se eleva a 1.239.843 votantes. Este listado incluye a los españoles residentes en nuestro país (CER), que ascienden a 1.179.078, y a los 60.853 ciudadanos españoles residentes en el extranjero. Además, habrá un total de 1.734 mesas electorales. Precisamente, en una comparecencia reciente, el secretario general y subdelegado del Gobierno en Málaga en funciones, Juan Pedro Carnero, agradeció «la colaboración de los 5.202 malagueños que han sido designados para formar parte de las mesas electorales, ya que su trabajo es necesario e imprescindible para que todo el operativo funcione de forma correcta». También confió en que la jornada electoral discurra «con normalidad y sin incidencias». El dispositivo especial para velar por la seguridad estará integrado por 3.319 efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y policías locales. De todos estos efectivos, 1.800 son agentes del Cuerpo Nacional de Policía, 1.342 de la Guardia Civil y 177 de las policías locales. Los miembros de este operativo estarán en los 601 colegios electorales de la provincia.