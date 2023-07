Miraflores de los Ángeles: Votación en masa y con el abanico

Son las 8.30, falta media hora para que abra el Colegio Gibraljaire pero con los sobres en mano ya aguardan, tomando el fresco, Paqui y Antonio, vecinos de Miraflores de los Ángeles desde 1970. Por un asunto personal, cuenta Paqui, tienen que votar cuanto antes.

En el interior del Colegio Gibraljaire, que acoge seis mesas electorales con unos 600 potenciales votantes cada una, tiene todo preparado José Antonio Bacas, de 39 años, quien como explica, "es la primera vez que me toca". A José Antonio le ha tocado ser presidente de una de las mesas pero se lo toma con filosofía: "Bien está lo que toca".

Quien seguro que está entre los interventores más veteranos de España es Antonio Jiménez, representante del Partido Popular de 88 años. ¿Cómo sigue tan en forma?, don Antonio, quien por cierto cree que en estas elecciones ganará su partido, explica que se guía por un consejo de Antonio Gala dirigido a los más viejos del lugar: "Olvidate del pasado, no pienses en el futuro y vive el día a día que es lo que tienes más seguro".

Con menos veteranía pero muchas elecciones a sus espaldas se encuentran Remedios Cabrera y Dolores Ariza, apoderadas del PSOE. Remedios explica que está presente en esta tipo de citas "desde las primeras elecciones" y Dolores, que lleva en esto "40 años, desde Felipe González" y confía en "una sorpresa", comenta del resultado electoral. Eso sí, son las 8.55, faltan cinco minutos para que abran los colegios y las dos apoderadas lamentan el calor creciente: "Se han olvidado de Guadaljaire, no hay ventiladores", precisa Remedios Cabrera.

A las 9 en punto se abre el colegio y aparece un número ingente de vecinos, la mayoría de 65 para arriba. El primero en depositar su voto ha sido José Paulano de 82 años, "camino de 83". Vecino de la zona desde 1954, "cuando todo esto era campo", confiesa que ha querido votar cuanto antes "por la calor".

No hay término medio, el colegio electoral es el gimnasio de Gibraljaire y la temperatura no deja de subir mientras no paran de llegar votantes. "Estoy chorreando y tengo 73 años, no han puesto ventiladores ni aire y son las 9 de la mañana, verás cuando sean las 12", vaticina José, que ha protestado en su mesa y sale secándose el sudor.

A su lado se encuentra Juan Miguel, representante de la administración, tableta en mano, que cuenta que le toca informar de los datos de participación "a las 2 y a las 6", así como a las 8, para el cierre y recuento. Como explica, hasta ese momento sólo ha habido un incidente: un hombre que se iba ese domingo de vacaciones y que era suplente de un vocal, a quien le tocaba estar en la mesa, aunque por suerte a las 8.55 se localizó al vocal 'titular'.

Y cada vez con más frecuencia acuden a votar personas acompañadas de sus perros. Es el caso de Emilia, que no se ha dejado en casa a Junior, un perro de 8 años que "se quedó paralítico con 4 años por una hernia discal". A pesar del problema, Junior posa feliz y se mueve con soltura con un carrito con ruedas unido a sus patas traseras.

Y por supuesto, Juan Miguel y Patricia han querido que su hijo, Miguel, de tan solo 43 días, viva sus primeras elecciones, aunque sea en carrito. "Como son las primeras me porto bien", explica su padre, mientras muestra al pequeño Miguel en el séptimo sueño.

"Donde se está mejor es en la playa", comenta una vecina. Son las 10 de la mañana y en el gimnasio se han hecho fuerte el bochorno y la plasta. Pese al calor, abanico en ristre y con cara de satisfacción sale de votar María del Pilar, que cuenta que lleva viviendo en Miraflores de los Ángeles "más de 50 años" y recuerda los tiempos en los que sus hijos jugaban por las calles del barrio. "Ahora está un poco dejado", piensa.

Y para José Manuel Salcedo, que acude a votar con su mujer, Mari Carmen Vera, son sus segundas elecciones 'de paisano', porque este brillante y galardonado policía nacional se jubiló la pasada primavera, después de pasar muchas elecciones al pie del cañón. "Desde el 79", recuerda. Por eso, desea un "buen servicio" a la pareja de agentes que custodia el colegio: Cintia, que es su tercer día de prácticas y Vicente.

Son las 10 y media, en el colegio los votantes no dejan de llegar y las quejas por el calor son continuas. Todos los consultados consideran inexplicable que uno de los colegios electorales más grandes de Málaga carezca de ventiladores o de aire acondicionado. Del agua para los integrantes de las mesas tampoco hay ni rastro.

Por este motivo, María José, Fernando y Juan, tres electores que guardan cola, denuncian la situación, mientras Juan se abanica con los sobres del Congreso y el Senado. "Aquí no se puede estar", se queja María José.

La única nota polémica de la mañana la comunican dos apoderados de Sumar, Inmaculada y Salvador, que explican que han recibido insultos por parte de dos apoderados de un partido minoritario. También lamentan la falta de medidas contra el calor y no se explican que haya colegios con ventiladores y otros no. "O se hace en todos o no se hace", argumenta Inmaculada.

Y como lo que transmite el gimnasio del Gibraljaire se va a aproximando a una sauna, tras una paciente y larga espera salen de votar José Zurita, María Luisa Fernández y María Josefa Rodríguez, veteranos vecinos de Miraflores que se hacen la misma pregunta: "¿Dónde están los ventiladores?". María Josefa detalla además que se marcha corriendo a casa en busca de un poco de agua. "Estoy frita por llegar", confiesa.

Sobre las 11 aparece una funcionaria de Correos para repartir, mesa por mesa, el nutridísimo voto por correo que han deparado tanto la cita electoral como la fecha escogida.

Y como las mascotas tampoco paran de llegar, a las 11.20 aparece Araceli, una joven vecina que está acompañada por Bluey y Cali, dos chihuahuas macho y hembra que, explica, siempre le acompañan a votar, pero como en esta ocasión no puede dejarlos en la puerta a cargo de nadie, esta vez Bluey y Cali verán cómo vota su dueña, en directo.

Siguiendo con la juventud, acuden por primera vez a votar las hermanas Sara y Sandra Pastor, de 18 años, junto con sus padres Luis y Bouchra. Para las hermanas ha sido un buena experiencia, comentan.

Muy cerca ya del mediodia, Vicente, el policía nacional, ha localizado una cartera con 17 euros y documentación. Es de un vecino que se ha sentado en un escalón y se la ha dejado. Para evitar que tenga que poner en marcha una denuncia, contactarán con él esta tarde, explica. No ha terminado de informar el agente cuando aparece el vecino preguntando por la cartera. Se marcha con alivio y muy agradecido por este servicio de la Policía.

Así fue la mañana electoral en uno de los colegios más grandes de Málaga: voto en masa y abanicos, a falta de ventiladores o aire acondicionado. Y botellas para las mesas, ni rastro.