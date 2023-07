El PP le ha dado un vuelco al resultado de las elecciones generales, respecto a las anteriores de 2019, y sin embargo el logro ha sido insuficiente. Se ha quedado corto y hasta ha delatado como abultadas las encuestas con las que sus dirigentes daban por hecho que Alberto Núñez Feijóo sería, a partir de ahora, el nuevo presidente de España. «Ahora lo que se elige es si gobernará solo o acompañado», llegaron a proclamar los populares en sus mensajes durante los días inmediatamente previos a la cita del 23J. Esto ha provocado que el triunfo haya desembocado en la sensación de que se ha perdido una oportunidad, con la llegada al Gobierno como una meta que empieza a ser menos probable que, incluso, al filo de la medianoche del domingo.

Ese, el de la mayoría insuficiente junto a Vox y el posible bloqueo, fue uno de los escenarios en los que el líder socialista Pedro Sánchez pensó cuando el 29 de mayo hizo su ‘movimiento de ajedrez’ y convocó los comicios nacionales. Ahora que es una realidad, destilan hasta un sabor agridulce victorias como la del PP en Málaga, una provincia en la que ha ganado con una ventaja de 63.000 votos, ligeramente superior a la que le infringió el PSOE hace cuatro años. Para ello, ha pasado de 162.000 a 300.000 sufragios.

«Riesgo de bloqueo»

La posibilidad de que el PP y Vox no sumaran los 176 diputados necesarios fue una de las hipótesis que atravesó de forma algo soterrada los mensajes desplegados por los populares en Andalucía, en los instantes previos al cierre de la campaña. El propio Juanma Moreno admitió que estaba planeando la sombra del bloqueo y hasta apeló al poder de los indecisos, sin perder de vista ni a los votantes de Vox ni a «los socialistas desencantados».

A estos dos segmentos antagónicos se dirigió Moreno con especial énfasis en el mitin de cierre de Feijóo en los Baños del Carmen de Málaga, aunque luego se ha comprobado que -a diferencia de las elecciones andaluzas- la de arrebatar votos al PSOE ha sido una de las patas de la estrategia que no ha surtido efecto.

Y esto ha hecho que no fuera suficiente la recuperación del electorado de centro-derecha rematada por los populares, gracias a la bajada de Vox y a la incomparecencia de Ciudadanos.

La mayoría del PP ha sido insuficiente y ese fue uno de los peligros de los que advitió al apelar al voto útil el coordinador general del PP y candidato número 1 por Málaga al Congreso, Elías Bendodo, en las postrimerías de la campaña.

A la vez que insistía en el deseo de ‘hacer un Juanma Moreno’ con la mayoría absoluta andaluza en el espejo, Bendodo usó la amenaza de bloqueo como arma con vocación de revulsivo: «Trabajamos para conseguir una mayoría amplia y formar un gobierno en solitario, sobre todo ahora mismo. Hay una situación de riesgo de bloqueo, que es lo que pueden estar buscando PSOE y Vox. Por eso, intentamos esa mayoría amplia que evite el bloqueo y dé un gobierno fuerte a España», manifestó entonces.

El domingo 23J, pasadas las seis y media de la tarde y con los colegios electorales todavía abiertos, el número 2 del PP de Málaga y responsable de la campaña en la provincia, el antequerano José Ramón Carmona, publicó un mensaje en Twitter que -a toro pasado- sugiere la lectura del desenlace que los populares estaban viendo venir: «Mi pálpito es que no habrá derrumbe del PSOE, ergo su agonía en la oposición será más lenta, puesto que no permitirá renovación inmediata. Pero hoy perderán todo, aunque luego no lo vean», indicó.