Primero han sido las advertencias sobre lo que le espera a España. La intención de Isabel Díaz Ayuso este miércoles durante su rueda de prensa era poner el foco en los pactos que Pedro Sánchez "tiene ya cerrados" con el independentismo, según ella. Pero en seguida ha llegado el cierre rotundo en torno a Alberto Núñez Feijóo ante las especulaciones que desde el domingo rodean a la presidenta madrileña sobre su futuro e hipotético asalto a la dirección nacional: "No puede ser que el jueves estemos en un mitin apludiendo a Feijóo y el martes estemos tirándole por un puente. No somos podemitas".

En los dos días posteriores al 23J los barones regionales del PP han salido a arropar a Feijóo en bloque, apuntando que "debe quedarse" pase lo que pase. La única excepción a este apoyo cerrado ha sido Esperanza Aguirre, la única popular que ha asegurado públicamente que el futuro del partido pasa por una mujer, sugiriendo que esa persona debe ser Isabel Díaz Ayuso. La dirigente popular ha agradecido la confianza de Aguirre pero ha sido rotunda: "Esto no funciona así". "Por lealtad personal, que la tengo, pero también por lealtad a España y a las instituciones", Ayuso dice no estar en la batalla interna. Ha reconocido que recibe insinuaciones y mensajes pero que "ni siquiera" los está abriendo para "no perder el tiempo" y ha advertido de que tampoco se verá en las próximas semanas "confrontación entre los barones" por este asunto.

Pactos de investidura

"Estamos a ver si Feijóo tiene el sí del Rey para presentar su proyecto", ha explicado. En la Junta Directiva nacional ya dijo delante de Feijóo que "la única batalla que se pierde es la que no se da" y que el presidente del partido debe presentarse a la investidura. Hoy lo ha vuelto a repetir, convencida de que hasta el último minuto todo es posible. No ve posible el llamamiento del PP al PSOE para una abstención y, aunque reconoce que Feijóo "está en su legítimo derecho" de buscar alternativas en las filas de otros partidos, ha mostrado su postura contraria a tener la más mínima relación con el sanchismo: "Con el desastre no hay que pactar".

Aunque la sensación en el PP es que las dificultades para gobernar son lejanas dadas las escasas posiblidades de acuerdo con otras formaciones, en el PP de Madrid insisten en que hay que pelear hasta el final y ponen como ejemplo lo sucedido en Barcelona, donde Xavier Trías perdió una alcaldía cuando todo parecía estar ya cerrado, y, echando la mirada atrás y recordando algo que en Madrid sigue doliendo, señalan lo que sucedió con Rafael Simancas en 2003, cuando tenía la Presidencia del Gobierno de la Comunidad ganada hasta que el mismo día de las elecciones llegó el tamayazo que le dio el poder a Esperanza Aguirre.

La presidenta madrileña no se ha bajado de su permanente oposición al PSOE de Sánchez, este miércoles ha apuntado que está convencida de que "en dos semanas, con España de vacaciones, (Sánchez) va a asegurar su permanencia (...) y va a vender la nación a sus enemigos". Lo que viene en adelante es "el pacto de Estella y del Tinel aplicado a toda la nación", alertando de que está convencida de que "ya tiene un pacto con Puigdemont" y va a hacer lehendakari también a Otegi.