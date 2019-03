Pedro Sánchez, la carrera del resistente

Pedro Sánchez encara las elecciones generales en una posición muy diferente a como lo hizo en 2015 y 2016. Catapultado tras la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy y le convirtió en presidente del Gobierno, las encuestas le sitúan ahora como el líder más valorado y a su partido, el PSOE, como la opción que encabeza las proyecciones de intención de voto.

Para Sánchez, su ascenso a la Moncloa fue la recompensa a un resistente, el premio a una aventura que se topó con el rechazo del aparato de su partido, que cayó y se levantó para recuperar el poder y lograr ser investido contra pronóstico.

Mariano Rajoy saluda a Pedro Sánchez tras la moción e censura que convirtió al primero en presidente. Foto: Reuters

El Sánchez de ahora tampoco es el de hace tres años. Tras las elecciones generales de diciembre de 2015, erigido en el líder del 'no' es 'no', encabezó una oposición frontal al PP, pero se acercó a Ciudadanos. Pese a lograr los peores resultados de la historia de su partido, alcanzó un acuerdo de Gobierno con Albert Rivera para ir a una sesión de investidura que nunca contó con los apoyos suficientes.

Los comicios tuvieron que repetirse en 2016 y el PSOE perdió otros cinco escaños en un Congreso de nuevo sin mayorías. El bloqueo institucional agudizó un debate que entre los socialistas desembocó en un seísmo. El rechazo de Sánchez a manejar la abstención como opción hizo maniobrar al aparato, que logró descabalgarle de la Secretaría General en el convulso Comité Federal de octubre de 2016.

Pero no fue el final para Sánchez, que nunca se rindió. En las primarias presentó de nuevo su candidatura, convertido en adalid de la izquierda del PSOE y contra la posición de la dirigencia socialista, que a través de una gestora había acabado por facilitar un Gobierno de Rajoy para no ir a unas terceras elecciones. Y ganó, derrotando a Susana Díaz.

Su tesón en esos días traumáticos lo ha plasmado recientemente en el libro 'Manual de resistencia', escrito junto a Irene Lozano, secretaria de Estado de la España Global en su Gobierno.

Esa parece haber sido siempre su guía hasta alcanzar la Presidencia del Gobierno, a la que llegó en una moción de censura que nunca se supo si se diseñó para ser ganada. En el poder, intentó agotar la legislatura pese a su promesa de elecciones en un lapso breve de tiempo, pero acabó tirando la toalla a los ocho meses.

Durante su mandato, el más breve de la democracia, Sánchez apostó por el entendimiento ante la difícil papeleta de gobernar con 84 diputados, lo que le obligó a un diálogo no siempre fructífero con sus socios de la moción de censura. Lejos del 'no' es 'no', logró pactar con Podemos el acuerdo de medidas económicas que llevó a su proyecto de Presupuestos, y exhibió voluntad de diálogo con los independentistas para confrontar su actitud con la del anterior Ejecutivo, aunque sin éxito. En todo caso, el diálogo y la mano tendida con secesionistas y Podemos, pero también con PP y Cs, son ahora sus banderas, como expresó en una entrevista en TVE tras anunciar las elecciones.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en Moncloa tras pactar el acuerdo presupuestario. Foto: EP

Familia socialista



Madrileño del barrio de Tetuán y nacido un 29 de febrero, se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense, después de estudiar en el instituto Ramiro de Maeztu, de donde le viene la pasión por el baloncesto y por el equipo del Estudiantes, en cuya cantera jugó hasta los 21 años. Aunque optó por los números para labrarse un futuro, desde joven le inculcaron en casa el interés por la política.

Su padre, Pedro, militante del PSOE, fue gerente del Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música durante el gobierno de Felipe González. Su madre, Magdalena, funcionaria de la Seguridad Social y universitaria tardía, le contagió su admiración por el primer presidente del Gobierno socialista.

En 1993 dio el paso de afiliarse en la agrupación socialista del barrio, iniciando un camino que jamás pensó que le llevaría a la Moncloa. Tras licenciarse en la carrera en 1995 y hacer la mili, se apuntó por primera vez a la lista del paro y obtuvo un primer trabajo en una asesoría fiscal donde ganaba 40.000 pesetas 'en negro', como él mismo reveló.

La falta de oportunidades llevó a emigrar a Estados Unidos, donde trabajó en una empresa financiera de 'chico de los recados' llevando papeles de un lado a otro. Después, fue a Bruselas a cursar un máster en Economía Política Europea en 1997 que le abrió la mente y le permitió aprender idiomas -tiene nivel fluido de inglés y se maneja en francés-.



Una carrera de obstáculos



Con la mochila llena de experiencias, regresó a España en 2000, donde volvió a alistarse al paro antes de trabajar en la OCU. Sus contactos le abrieron la puerta de Ferraz, donde fue asesor de Economía de la Ejecutiva Federal entre 2000 y 2004, con José Luis Rodríguez Zapatero como secretario general. Al tiempo, se estrenó como concejal en el Ayuntamiento de Madrid, donde mantuvo el acta hasta 2009.

En su faceta de economista, compatibilizó la actividad política con la de profesor asociado de la Universidad Camilo José Cela (Madrid), donde se doctoró en 2012 con la calificación de sobresaliente cum laude en un doctorado que desde el pasado años ha recibido múltiples críticas.

En septiembre de 2009, con Rodríguez Zapatero en la Moncloa, subió un escalón al pasar a ocupar el escaño que dejó vacante el exministro Pedro Solbes. Al no revalidarlo, se puso a dar clases y a trabajar como autónomo en una consultora, pero el destino le hizo otro guiño y regresó al Congreso en enero de 2013 para sustituir a Cristina Narbona.

Pedro Sánchez, al dimitir tras el Comité Federal del PSOE de octubre de 2017. Foto: EFE

En julio de 2014, se presentó a las primarias y fue elegido secretario general del PSOE tras derrotar a Eduardo Madina y a José Antonio Pérez Tapias, un puesto del que se vio forzado a dimitir en 2016 y que recuperó en 2017.

Derrotado en dos elecciones generales, Sánchez, casado desde 2006 con la bilbaína Begoña Gómez, con la que tiene dos hijas, se enfrenta ahora en las elecciones a otro desafío, el que determinará si puede escribir un nuevo capítulo en el libro de su carrera de resistencia.