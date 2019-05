El PSOE promete posicionar a la UMA como eje estratégico de la ciudad

El candidato socialista a la Alcaldía, Dani Pérez, ha mantenido un encuentro con el rector de la UMA, José Ángel Narváez, en la que se ha comprometido a posicionar a la Universidad de Málaga como eje estratégico en su modelo de ciudad. En la reunión que ha tenido lugar en el Pabellón de Gobierno de la Universidad Pérez ha insistido en que la UMA debe ser una de patas sobre el que pivote el presente y futuro de nuestra ciudad. «Es necesario reforzar los vínculos que actualmente existen entre ambas instituciones, Ayuntamiento y Universidad, situándolas en el primer nivel que se merecen. De esta manera conseguiremos sinergias positivas para ambas y lograremos una mayor presencia tanto a nivel nacional como internacional».

«La UMA es un referente en el conjunto de universidades por la calidad de sus titulaciones, la profesionalidad de su personal y la capacidad de sus estudiantes». En este sentido ha destacado que la defensa que él realiza de la universidad pública es fruto de su propia vivencia como estudiante de la misma, de la que ha acreditado la enorme formación que obtuvo». En esta protección también ha enmarcado su oposición radical al regalo que el candidato del PP, Francisco de la Torre, pretende hacer de los mejores terrenos de la ciudad, los ubicados en la Térmica, a la Universidad Católica de Murcia. «Haremos todo lo que esté en nuestras manos, llegado el caso incluso acudir a los tribunales, para impedir que se regalen estos terrenos a una entidad manchada por su pasado homófobo y tránsfobo, como atestiguan declaraciones de su propio presidente y de algunos de sus profesores», recalca Pérez.

«Quien quiera instalarse en Málaga que se postule en un concurso público, abierto a todas las entidades que lo deseen, y opte a comprar unos terrenos que, desde luego, no serán en ningún caso los que pretenden regalar a la UCAM», añade reiterando que «tenemos una universidad de calidad y no consideramos necesaria la instalación de ninguna otra universidad privada que no aporta valor ni prestigio».