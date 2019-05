El PSOE promete eliminar las plusvalías por herencia en la vivienda habitua

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, ha anunciado la primera de las medidas que pondrá en marcha si tras las elecciones del 26 de mayo accede al sillón municipal: La eliminación de las plusvalías por herencia en la vivienda habitual.

En rueda de prensa a las puertas de Gestrisam y en compañía de integrantes de la candidatura, Pérez ha vuelto a insistir en "la falta de equidad y progresividad del sistema impositivo municipal, producto de la insensibilidad de este equipo de gobierno del Partido Popular".

En este sentido ha reiterado que el candidato del PP, Francisco de la Torre, "se ha negado de manera sistemática a aprobar la eliminación de este impuesto". "Hemos sido el único partido que se ha posicionado rotundamente en contra del mismo, como hemos acreditado de manera reiterada a través de múltiples iniciativas y mociones en el Pleno del Ayuntamiento", ha sostenido.

El PP, según el socialista, "lleva 25 años expoliando los bolsillos de los malagueños" con un impuesto "injusto y confiscatorio" como el de las plusvalías 'mortis causa'. Casos como los de Yolanda Ochando, Mary Rubio o Carlos Rodríguez, que tuvieron que hacer frente a plusvalías "absolutamente abusivas para heredar las viviendas de sus padres, no pueden volver a repetirse nunca más".

"Estamos viendo cómo en barrios de clases medias y trabajadoras como Miraflores, Cruz de Humilladero o Carretera de Cádiz o Ciudad Jardín se están pagando 10.000 euros por heredar viviendas cuyo valor catastral no supera los 48.000 euros. Es un completo despropósito que el gobierno de Francisco de la Torre ha mantenido a sabiendas de que era injusto", ha continuado.

Pérez ha acusado al PP de haber estado "engañando durante meses" a la ciudadanía "confundiéndoles al señalarles que estaban pagando en concepto de sucesiones cuando lo que estaban pagando en realidad era por plusvalías". "Han tenido muchos meses para bonificarlo al 95 por ciento máximo permitido y no lo han querido hacer", ha enfatizado.

"Creemos en una Málaga justa, que no quite a los malagueños y malagueñas lo que es suyo, lo que sus padres y madres con mucho esfuerzo y años de trabajo han estado ganándose. Creemos en un sistema de impuestos basado en la equidad y la progresividad, lo que en estos 25 años de Partido Popular en Málaga no ha sucedido. Es el momento del cambio que debe protagonizar el Partido Socialista", ha concluido.