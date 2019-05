Juan Marín: "El 26 de mayo volverá la ilusión a Andalucía"

El portavoz de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, aseguró ayer en Benalmádena, que el próximo 26 de mayo «volverá la ilusión a las calles de Andalucía, la ilusión por cambiar las cosas y sobre todo llegarán gobiernos nuevos, gobiernos reformistas, que de una vez por todas pongan a los ayuntamientos en el lugar que les corresponda».

Marín se refirió así al resultado de Ciudadanos a las elecciones municipales y europeas del próximo día 26. «Tenemos un nuevo reto por delante y Ciudadanos crecerá y volverá a liderar un proyecto de centro, progresista que viene a reformar muchas cosas», dijo el líder de la formación naranja, convencido de que el partido «multiplicará» los 166 concejales y cinco alcaldías conseguidas en las elecciones municipales de hace cuatro años. Marín, que estuvo acompañado en su visita a Benalmádena por el candidato de Ciudadanos en el municipio, Juan Antonio Vargas, recordó que el «el cambio ha sido posible en Andalucía, y ahora lo será en Benalmádena, y en la provincia de Málaga», provincia en la que ha recordado se presentan 33 candidaturas que abarcan al 90% de la población.

«Esperamos que ese cambio no sólo sea en esta ciudad y provincia y se contagie esa ilusión naranja al resto de Andalucía», añadió no sin antes agradecer a Vargas, que concurre por primera vez en unas elecciones, «por su valentía, por dar un paso al frente y no quedarse en el confort de su casa».