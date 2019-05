"Si pensar en la unidad de España es de extrema derecha, pues lo seremos"

Registrador de la propiedad, es el hombre que lidera la candidatura de la formación para las municipales malagueñas. Entre otras cosas,

afirma que bajará los impuestos y que suprimirá todos los gastos superfluos, incluidos los cargos de confianza

José Enrique Lara es el líder de la lista de Vox al Ayuntamiento de Málaga. En esta entrevista, repasa la agenda de la ciudad y promete que privatizará Limasa si gobierna, afirma que mejorará las políticas de igualdad y contra la violencia y critica abiertamente el cambio de nombres de calles siguiendo la estela de la normativa de la Memoria Histórica.

¿Por qué decide Vox dar el paso y concurrir a todos los ayuntamientos?

Es un partido político y tiene que concurrir a todas las elecciones. Está para intentar solucionar los problemas que otros no han solucionado. Por eso nosotros nos presentamos a todos los ayuntamientos.

¿Qué va a aportar Vox a la vida municipal?

Frescura. El cansino debate del tú más Vox no lo trae. Tú has robado, tú más, tú has hecho esto más, tú también. Frescura. Ideas nuevas, llevar una ciudad como si fuese un tema empresarial, que al final es lo que el malagueño va a querer. Que no se hable de la limpieza, que se hable cuando un día esté sucia Málaga, pero no por sistema. Tú entras en un negocio y lo ves limpio, raro es el día que lo ves sucio y si lo ves sucio es por algo en concreto, pero aquí es al revés. O el alumbrado. Eso no es lo normal. Lo normal es que la ciudad esté bien alumbrada.

¿Cuál sería su primera medida si fuera elegido alcalde?

Empezar a suprimir gastos superfluos. Que hay muchos.

¿Cuál sería un buen resultado para ustedes?

No manejamos encuestas. Manejamos la calle. Extrapolar las nacionales a las municipales no es del todo correcto. Pensamos que el voto de Vox es un voto de personas que son fieles a estas siglas, y calculamos que vamos a tener una representación en condiciones para poder intervenir en el Ayuntamiento con solvencia.

¿Podrían entenderse con Cs y PP para formar gobierno?

Vox puede entenderse con cualquier partido constitucionalista, partiendo de la base que nosotros somos constitucionalistas. Creemos que lo bueno es el poderse entender con todos los partidos por el bien de Málaga, aquí no vamos a poner cortapisas del tipo «ah, como tú eres de este partido yo voy a hacer lo contrario», no, esa no es nuestra idea. Nuestra idea es gestión y la gestión no entiende de colores

¿Qué ha hecho, mal o bien, Paco de la Torre?

Paco de la Torre lleva 20 años y ha hecho muchas cosas bien y también algunas mal. Esta legislatura no ha hecho nada de lo que llevaba en el programa. No me corresponde valorar a otra persona.

¿Qué piensan ustedes cuando se les califica de extrema derecha? La candidata de Málaga Ahora, por ejemplo, cree que algunas de sus medidas vulneran los derechos humanos...

Primero, ella es de extrema izquierda. Eso está manido. Nos da igual que nos cataloguen. ¿Por qué? ¿Porque pensamos en la unidad de España? Pues si eso es de extrema derecha, pues seremos de extrema derecha. ¿Por qué? ¿Porque pensamos en suprimir todos los gastos innecesarios? ¿Porque queremos ampliar la Ley de Violencia de Género? En violencia de género no sólo salen maltratadas las mujeres, también hay hombres maltratados, están los abuelos maltratados, están los hermanos maltratados, que no se pueden ver, o los abuelos no pueden ver a sus nietos. El otro día, una señora prendió fuego a la casa del exnovio. Ese es el titular que da la prensa, si hubiese sido al revés hubiese sido maltrato. ¿Me puede explicar qué diferencia hay? Tema de inmigrantes, nosotros queremos que a los inmigrantes se les solucione el problema, pero no consiste en traerlos aquí, consiste en solucionarlo en el país de origen. España ha tenido siempre una inmigración muy fuerte. ¿Que nos llamen de extrema derecha? ¿En base a qué? Porque es muy fácil catalogarnos y decirlo. Dígame usted por qué somos de extrema derecha. ¿Porque pensamos que hay otros temas que ampliar? La violencia de género es para unos y para otros. La inmigración hay que solucionarla, claro, pero no consiste en soltar dinero y venga dinero.

El PP vende con orgullo su política de igualdad y contra la violencia de género en la capital. ¿Van a mantener ustedes esas políticas?

Se van a mejorar. Es como en la Junta de Andalucía, hemos destapado el bote, ahora resulta que había gente que no estaba cualificada, para tratar ese tema. ¿Eso qué es? ¿Que somos nosotros raros? No, no. Queremos que haya gente cualificada y preparada para arreglar esos temas. Es cuestión de arreglarlo.

¿Está usted de acuerdo con la Torre del Puerto?

Creemos que no es necesaria la torre, pero que, de ser necesaria, Málaga no es calle Larios y la plaza de la Marina. La podríamos llevar a otro sitio, a la zona de Sacaba, y darle más empaque a esa zona. No tiene por qué estar allí, ya hay discrepancias con la noria, ¿por qué vamos a aumentar esas discrepancias? Vamos a llevarlo a la zona de Sacaba, al lado del Auditorio, y le damos empaque.

¿Qué van a hacer en materia impositiva?

Bajarlos. La Plusvalía bajarla al 95%, potenciar el IBI, potenciar a las familias numerosas y monoparentales. Hay que bajar impuestos, para bajar impuestos es muy fácil, que no nos vendan tal, vamos a quitar todos los cargos de confianza. El funcionariado se creó expresamente para eso. Para ser totalmente independiente a los políticos. ¿Por qué no puedo fiarme de los funcionarios? ¿Por qué no puede ser un funcionario de Urbanismo el que me asesore a mí sobre eso? Es que no me fío de él. No es normal que tú no te fíes de una persona. Yo cuando voy a un médico no le pregunto nada, voy y si me gusta continúo y si no, no. Pues el funcionario lo mismo. Si este funcionario es un mal funcionario, pues habrá que tomar medidas, pero si es un buen funcionario ¿por qué tengo yo que tener a alguien pagando lo que tiene que hacer el funcionario que además lo hace muy bien?

¿Le gusta una Limasa pública?

No.

¿Qué hará, si gobierna, con Limasa?

Privatizarla y sectorializarla. Por distritos o por zonas distintas empresas, porque la competencia es buena y el que sale beneficiado es el ciudadano. El problema es por qué está sucio. Ese es el grave problema que no quieren tocar los partidos.

La izquierda ha pedido la retirada del nombre de algunas calles como Carlos Haya o García Morato, conocidos aviadores franquistas. ¿Qué piensa de ello?

Es absurdo. ¿No hay otro problema en Málaga que el nombre de una calle? ¿Vamos a volver al pasado a recordar? Entonces, quitamos todos los nombres de los dos bandos, ¿no? ¿O solamente de un bando? Porque el que se sienta dolido por uno, a lo mejor por el otro también se siente dolido. Entonces, ¿ustedes creen que eso al malagueño de a pie le preocupa? El malagueño de a pie quiere vivir en condiciones. Da igual. ¿Ese es el problema para un determinado grupo político? ¿A eso han venido? ¿A arreglar Málaga cambiando los nombres? Es absurdo. Entonces, quitamos el de la Pasionario.

El Parque de la Memoria de San Rafael lo hizo el PP...

¿Usted cree que al malagueño eso le preocupa? ¿O al malagueño lo que le preocupa es llegar económicamente a final de mes, económicamente saneado y tener un buen trabajo? ¿Nos vamos a la calle y preguntamos qué prefieren? ¿Que nos dediquemos a cambiar los nombres y a pelearnos en el Ayuntamiento o que nos peleemos para que el malagueño viva mejor?