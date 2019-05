"Blindaré el derecho de toda persona a llegar a fin de mes con una renta"

Tras una experiencia de cuatro años en la política municipal, la candidatura municipalista elige a su portavoz en la Diputación, Rosa Galindo, para liderar la lista en las elecciones locales. Igualdad, la lucha contra la violencia machista y la política social son sus grandes banderas.

Rosa Galindo ha sido, durante los últimos cuatro años, portavoz de Málaga Ahora en la Diputación y edil en el Consistorio. Superó en las primarias a la actual portavoz municipal, Ysabel Torralbo, y ahora es la número uno en la lista de la candidatura municipalista en las elecciones locales del 26 de mayo. Asegura que subirá la partida para políticas feministas, dice tener un programa con 500 medidas elaborado junto a la ciudadanía y critica abiertamente a Vox.

¿Cómo valora la actuación del equipo de gobierno en este mandato?

Ha redundado en un modelo económico basado en el monocultivo del turismo. No ha apostado por nuevos sectores estratégicos, como podían ser las energías renovables u otros sectores que vayan en pro de los derechos sociales. Ha dejado muchos frentes abiertos, como el conflicto de bomberos, Limasa, que pareciera que se está solucionando pero está aún sin cerrar, y pensamos que don Francisco de la Torre es el momento de que tenga una cura de humildad y le prometemos una gran fiesta de despedida, porque realmente ha agotado el gobierno en la ciudad.

¿Qué nota le da al trabajo de su formación? Destaque, por favor, tres logros...

Vamos a darnos un ocho, por los errores que hemos podido cometer, porque somos nuevos en la institución y hemos tenido un proceso de aprendizaje. Creo que hemos sido muy valientes, hemos denunciado cuestiones que no han denunciado otros partidos. Hemos destapado las corruptelas del PP en cuanto a entramados empresariales como Espectáculos Mundo, hemos destapado esas subvenciones nominativas a cofradías, hablamos de que más del 71% de subvenciones nominativas que van a cofradías, todo el entramado de Fernando Francés con la gestión del CAC, ahora en Fiscalía, gracias a nuestro grupo. Hemos denunciado el estado de nuestras playas, ahí incluso muchos grupos de izquierdas nos criticaron porque pensaban que éramos unos irresponsables, demostramos que nuestras playas estaban contaminadas, y, por otro lado, el mismo Bosque Urbano. Gracias a nosotros pudimos parar, pusimos encima de la mesa analíticas demostrando que esos terrenos estaban altamente contaminados, pudimos frenar esa especulación urbanística del PP para los terrenos de Repsol.

¿Qué meta se pone para las elecciones?

Nosotras vamos a por todas. Cuando nos presentamos a las elecciones es para gobernar. Y tenemos un programa con cerca de 500 medidas elaborado en estos cuatro años con la ciudadanía, con iniciativas que hemos llevado a los plenos, tenemos un modelo de ciudad y un programa para gobernar y, por tanto, nosotras vamos a gobernar.

¿Cuál sería su primera medida como alcaldesa?

Blindar el derecho de toda persona a fin de mes con una renta municipal complementaria y un parque público de vivienda de alquiler social.

¿Cuál es su propuesta principal en urbanismo?

Estamos totalmente en contra de la Torre del Puerto, nos parece que ya sería destrozar completamente la bahía de Málaga, redundando en un modelo turístico y económico que genera empleos precarios. El Bosque Urbano es también una apuesta fuerte. Y en cuanto a la Gerencia Municipal de Urbanismo hay que darle un buen repaso, darle una buena vuelta.

¿Qué van a hacer en materia impositiva?

Somos partidarias del que tenga más que pague más, y del que tenga menos que pague menos. Por tanto, reduciremos las bonificaciones y excepciones a las rentas más altas, del mismo modo pues la aumentaremos, así a las rentas más altas y a las pequeñas y medianas empresas, y con respecto a la plusvalía, eliminaremos el requisito de convivencia y bonificaciones a los familiares directos que puedan acreditar que no tienen capacidad económica e incluso a aquellas personas con discapacidad y enfermedad mental, que no se habla mucho de ellas, pero están teniendo problemas a la hora de enfrentarse a la plusvalía.

¿Qué queda por hacer en el Ayuntamiento en violencia machista e igualdad?

Es un escaparate. Las políticas feministas las tienen maquilladas de morado. Han desmantelado el negociado de Violencia de Género, hay siete personas de baja y no las cubre nadie. Por otro lado, hemos recibido 119.000 euros del Pacto de Estado, que tienen que estar ejecutados el 30 de junio. Lo recibimos el 14 de enero, y más allá de cuatro actuaciones de talleres, que ni sabemos dónde se han llevado a cabo, el Ayuntamiento está haciendo muy poco. Mujeres, víctimas de violencia machista, están alojándose en el albergue, sin protección, con el peligro que eso tiene. No hay ni siquiera viviendas para ellas. En la lista de demandantes de vivienda, había 15 mujeres víctimas de violencia machista que seguían en la lista. Le queda por hacer todo. En principio, comprometerse con eso.

¿Subirá usted la partida?

Por supuesto. Las iniciativas que hemos presentado van en esa línea, subir el presupuesto destinado a las partidas de políticas feministas y de igualdad. Un 0,33% es lo últimos que pedimos, lo aceptaron, pero de ahí a llevarlo a cabo. En Diputación sí lo conseguimos, el primer año logramos subir un 71% los presupuestos de igualdad.

El PP vende como uno de sus grandes logros la política social...

Otra cosa que vende el PP. Denunciamos continuamente cómo sacan pecho de las políticas sociales, si te paseas por los barrios de Málaga y ves esas colas del hambre, en Málaga hay colas del hambre. Llevamos una iniciativa al pleno no hace mucho pidiendo una renta municipal complementaria, no pensamos que sean necesarios los economatos sociales, estos son una medida que no dignifican a la gente. Hay otra forma de dar respuesta a quienes están en riesgo de exclusión social como por ejemplo esa renta municipal, una tarjeta con la que cada persona pueda disponer para ir libremente a cualquier sitio y te ahorras de que esa gente sea estigmatizada. Proteger la dignidad de la ciudadanía. Ahorraríamos un dinero en infraestructuras y en todo lo que requiere poner en marcha esos economatos.

¿Qué le parece que se les excluya de los debates cara a cara?

Está fuera de lugar. Es como una pelea de gladiadores, los hombres debatiendo sobre los temas de ciudad, y por otro lado es poco inclusivo, hay más grupos políticos. Es poco estilo, poca ética, poco democrático y bastante machista. Se deja ir la testosterona de una forma excesiva.

¿Si se diera el caso de apoyar a un alcalde socialista?

Decidiríamos en una asamblea las llaves verdes en las que empezaríamos a negociar cualquier tipo de apoyo.

¿Qué pasa entre Podemos, IU y ustedes para no ir juntos?

Nada. Nosotros somos una confluencia de personas, con la que nos presentamos en 2015, el panorama no ha cambiado mucho. Y una coalición de IU con otros partidos. No ha pasado nada. Los invitamos a ellos a participar en esta confluencia de personas, y no quisieron. Ellos querían mantener su identidad como partidos tradicionales, y mucho respeto, ahí. Seguimos siendo una confluencia de personas, dedicada a Málaga y netamente municipalista.

¿Qué piensa de la llegada de Vox a la corporación?

Para mí Vox es un partido que lleva en su programa medidas que vulneran los derechos humanos.