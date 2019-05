"Obligaré a los partidos políticos a cumplir lo que prometen en campaña"

Durante los últimos cuatro años, ha adquirido protagonismo denunciando en las redes sociales la situación de los vecinos con menos recursos. Ahora quiere dar un paso adelante en política para tener la capacidad de demandar las inversiones con las que solventar las necesidades del municipio.

El principal medio de comunicación de Diego Escalona con los vecinos de Marbella son las redes sociales. A través de ellas, ha asegurado que políticos locales han gastado dinero público en un conocido prostíbulo de Marbella y propone que los puestos de empleo sean para los vecinos empadronados en el municipio. Asimismo, se ha negado a utilizar carteles electorales y el dinero que se ha ahorrado con ello lo ha destinado a colectivos sociales.

¿Entiende que haya vecinos que le tachen de populista?

Por supuesto. Pero el que no quiera darme una oportunidad, que siga votando a los partidos tradicionales que no ejercen el populismo pero con los que así nos va. Tan sencillo como eso. Llevo cuatro años ayudando a mis ciudadanos sin ayudas institucionales y les he dado solución en muchos casos.

¿Cómo cual?

Mientras que el Gobierno local bebía cócteles y champán en Fitur, yo estaba dando mantas porque estábamos en una ola de frío y la entonces concejal, de IU, no había activado la alerta. Durante cuatro años, he demostrado con hechos que quiero a la gente de mi pueblo.

¿Qué tipo de campaña hará?

Estamos reuniéndonos con los jóvenes para pedirles su opinión sobre las necesidades de Marbella. Hacemos lo contrario que los políticos, que van con las ideas preconcebidas y te dicen qué van a hacer. Nosotros ni hacemos actos de campaña multitudinarios, ni regalamos platos de paella, ni repartimos gorritas.

¿Qué le hizo dar el paso para pasar de las redes sociales a concurrir a las elecciones?

Poder desarrollar las cosas que demandamos. Yo tengo el poder de poner de acuerdo a todos los ciudadanos de Marbella para darle de comer a una familia desfavorecida, pero no lo tengo para atraer inversores para que hagan las cosas que demandamos. Tras cuatro años haciendo políticas sociales a través de las redes sociales, ni la alcaldesa ni el anterior alcalde han estado más en contacto permanente con los vecinos de Marbella que yo. Tengo cercanía, proximidad. La gente me llama y yo le contesto, y le resuelvo los problemas. En cuatro años, he podido contestar 10.000 mensajes privados.

¿Confía en que todas las personas que han contactado con usted le den su voto?

No, por eso me lo tengo que currar mucho. También iban a venir 10.000 personas a las manifestaciones y aparecían 100. Es complicado traducir las redes sociales en votos. Pero mi trabajo está hecho y está ahí.

¿Cuál es la ideología de UCIN Marbella?

No tenemos ideología ninguna. Cada cual tenemos la nuestra. Yo he votado en las elecciones autonómicas para echar a Vox de la Junta, pero también he votado al PP y a José Bernal (candidato del PSOE en las elecciones locales de 2015). Marbella no tiene de nada porque siempre ha estado en la Junta un partido enfrentado con el que gobierna la ciudad.

¿Qué pedirá a cambio de posibles pactos de gobierno, si obtiene representación?

El partido que necesite mis concejales tendrá que firmar mi programa en una notaría y, además, cumplir el suyo.

¿En una notaría?

A las cosas se le dan veracidad ante notario. Ángeles Muñoz iba a hacer un circuito de motocross, ¿dónde está? Y Bernal iba a abrir Hacienda de Toros.

¿Con qué partidos está abierto a pactar?

Estoy abierto a pactar con cualquier partido que me ponga el dinero para hacer lo que llevo en el programa electoral, siempre que no sea Opción Sampedreña, porque es un partido que divide a mi ciudad. OSP sólo quiere el bien de San Pedro y yo busco el bien de Marbella al completo. Yo le doy la misma importancia a Elviria (en el distrito de Las Chapas) que a El Ingenio (en San Pedro).

¿Qué proyectos prioritarios lleva en el programa electoral?

Las infraestructuras deportivas, viviendas sociales y empleo para vecinos empadronados. Pero lo importante es que yo voy a obligar a los partidos políticos a que cumplan lo que prometen en campaña electoral.

¿Y si no lo cumplen?

Revisaré el pacto de gobierno a los dos años de mandato, como hizo OSP en 2017. Eso está cojonudo. Es la única forma para que los partidos políticos hagan las cosas.

¿Cuántos concejales espera lograr?

Soy optimista. Creo que podemos sacar dos.