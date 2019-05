Javier Lima: "Proponemos un modelo de ciudad para la Marbella del futuro"

Tenía que conseguir, al menos, 1.500 firmas para concurrir a las elecciones locales y presentó más de 2.000. La agrupación de electores Impulsa Ciudad buscará ahora en la cita del 26 de mayo lograr los apoyos suficientes para tener representación en la Corporación municipal.

Asegura que él y el resto de integrantes de la lista electoral de Impulsa Ciudad se presentan a las elecciones municipales con la ilusión y responsabilidad de obtener una representación que les permita utilizar «el arte grande que es la política para transformar Marbella en la ciudad que nos gustaría. Hay mucho que mejorar y creemos que podemos llegar al Ayuntamiento, donde se toman las decisiones para cambiar», afirma.

¿Cómo fue el proceso de recogida de firmas?

La normativa electoral nos dio muy poco tiempo para recogerlas. Pero en unos diez días, logramos más de 2.000 firmas. Y tuvimos que parar porque teníamos que entregarlas. Creemos que el apoyo que hemos recibido por parte de los vecinos ha sido muy importante.

¿Por qué optaron por la fórmula de la agrupación de electores?

Entendimos que, si no lográbamos el respaldo de los vecinos en esta primera criba, el proyecto no convencía. De ahí la importancia del apoyo de vecinos que, no sólo han firmado, sino que han entregado una copia de su DNI, lo que nos hace estar muy satisfechos.

¿Cómo definiría a los integrantes de la lista?

Somos gente que llevamos muchos años luchando por Marbella desde diferentes ámbitos, como el cultural, medioambiental o el deportivo. Nuestro lema es «Somos como tú», como el resto de integrantes de la sociedad civil, que tiene que dar un paso al frente para defender los proyectos necesarios que no han llegado al municipio.

¿Qué dos proyectos del programa electoral destacaría?

Queremos huir de los proyectos estrella. Este tipo de proyectos, como las estrellas brillan mucho pero luego terminan en un cajón. Para nosotros es más importante el cómo que el qué. Planteamos, sobre todo, un modelo de ciudad, como tan bien ha hecho Málaga. Queremos poner sobre la mesa el tipo de ciudad que queremos para el futuro, que es algo que no plantea el resto de partidos políticos.

¿Y por dónde pasa ese modelo de ciudad?

Diferenciamos el ámbito de la gestión de lo cotidiano, que tiene que estar en manos de los empleados públicos y pasa por racionalizar los recursos; y los aspectos relacionados con la Marbella del futuro, que tiene que ser verde, activa, llena de cultura, innovadora y capaz de afrontar el futuro.

Si fuera edil, ¿cómo haría para afrontar un ajuste de, por ejemplo, 300.000 euros?

Ahora que estamos en época electoral, sería fácil rebajar gastos superfluos, como el de flores de temporada, perecederas, y que se han puesto una barbaridad en detrimento de otras especies que duran todo el año, como los pacíficos. En los dos últimos años, se han hecho externalizaciones de servicios públicos por importe de 55 millones de euros pudiendo optimizar los recursos humanos del Ayuntamiento.

¿Qué ideología tiene el partido?

Precisamente hemos elegido la figura de la agrupación de electores para dar cabida a un grupo de vecinos con diferentes sensibilidades pero que comparten un reto, el de no politizar los asuntos públicos. Hay países en los que está fuera de toda duda que la educación o la sanidad públicas son pilares que no se tocan o que es importante contar con un tejido empresarial fuerte y dinámico.

¿Con qué partidos están abiertos a pactar un posible gobierno?

Estaremos cómodos con todo aquel que entienda que defendemos un modelo de ciudad para Marbella. Si tenemos que pactar, será con aquellos que, de verdad, crean que Marbella necesita un modelo de ciudad y desarrollarlo con proyectos concretos.

¿Se sentarán con todos los partidos? ¿con Vox también?

Hablar, hablaremos con todos. Otra cosa es con qué grupos podríamos gobernar. Estamos en una democracia y debemos tener un talante democrático. Tenemos claro que hay ciertas líneas rojas que nunca las vamos a cruzar, como el respeto a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres o los colectivos LGTBI. Hay ciertos puntos que están fuera de todo debate y con quien no respete eso no podremos formar gobierno.

¿Cuántos concejales creen que obtendrán?

Creemos que podemos llegar a dos concejales. Dos ediles serían razonables, aunque somos muy cautos. Los vecinos nos dicen que podemos ser la sorpresa de la campaña y nos sentimos muy respaldados por la ciudadanía, sobre todo por aquella desafecta a la política.