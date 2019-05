Juan Cassá: "¿Pactar con el PSOE?" Por supuesto"

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Alcaldía de Málaga, Juan Cassá, ha afirmado este jueves que "por supuesto" y "sin lugar a dudas" pactaría con el PSOE, cuya candidatura lidera el socialista Daniel Pérez, para conformar gobierno en el Ayuntamiento de la capital tras las elecciones municipales del 26 de mayo.

La formación naranja en este mandato apoyó la investidura del alcalde 'popular', Francisco de la Torre, aunque, finalmente, el acuerdo se rompió tras mantener el regidor a dos concejales llamados a declarar como investigados en el caso de supuestas injerencias en expedientes de urbanismo, desoyendo la petición de Cs de apartarlos.

Cassá, en una entrevista en Cadena SER Málaga, recogida por Europa Press, ha señalado que "durante toda la legislatura nosotros hemos ido mandando mensajes con Daniel Pérez --candidato del PSOE-- y en proyectos que los dos lo tenemos claro", en alusión, entre otros, al metro.

"Nosotros con cualquier partido constitucionalista y con un programa electoral bien elaborado podemos pactar muchas cosas; claro que sí podemos pactar con el PSOE", ha incidido.

Por otro lado, también durante la entrevista y, cuestionado en concreto, sobre si pactaría con Vox para sacar a Francisco de la Torre de la Alcaldía, ha dicho que "eso sería muy complejo porque el aliado natural de De la Torre es Vox".

Eso sí, tras dejar claro que no conoce el programa electoral de la formación que lidera Santiago Abascal, ha señalado que "todo el mundo da por supuestos que van a entrar en el Ayuntamiento y a lo mejor no entran y no tienen representación". No obstante, ha incidido en que "para echar a De la Torre es mucho más factible pactar con el PSOE".

Asimismo, ha incidido en que no han sido "la muleta del PP" en este mandato, asegurando que la formación naranja ha sido un partido "responsable durante toda la legislatura hasta que el equipo de gobierno, y en este caso Francisco de la Torre, dejó de cumplir con nosotros".

"Además --ha continuado--, en febrero, un fiscal acusó de malas praxis políticas a dos concejales y el acuerdo de investidura inicial ponía por escrito que si había dos, varios o algún concejal imputado o investigado por malas praxis o corrupción política tenían que abandonar su puesto", ha recordado, pero "lamentablemente, De la Torre, como es tónica habitual, no cumple con lo que firma".

También, sobre ese caso de urbanismo y si esto condicionaría un futuro pacto de gobierno con el PP, ha dicho que "De la Torre sigue teniendo como concejales y pone en la lista a Teresa Porras y Francisco Pomares y hasta que no dimitan no tenemos nada más que hablar".