"Los vecinos de Marbella están pidiendo un cambio que no sea ni PP ni PSOE"

Se afilió a la formación naranja en 2016 y sus primeros pasos en política fueron como asesora de gabinete en la Alcaldía de Mijas. A principios de año, tras el cambio de gobierno en la Junta de Andalucía, se hizo cargo del gabinete de la Consejería de Empleo del Ejecutivo regional.

­Ciudadanos le pidió que volviera a Marbella para encabezar la lista electoral de un partido en el que, a medida que se acercaba la cita con las urnas, aumentaban las tensiones internas que derivaron en la dimisión de cinco de los siete miembros de la Junta Directiva y que impidieron a la formación naranja concurrir a los comicios locales de 2015.

¿Cuál es su versión sobre el polémico procedimiento de la confección de la lista electoral?

Lo que ha ocurrido ha sido fruto de la necesidad de cambio y de la renovación. Cuando uno entra en una organización, acepta los estatutos, las normas. Si no fuera así, no tendría sentido que siguiéramos en Cs los que queremos seguir en Cs. Las agrupaciones locales hacen propuestas de lista de candidatos que son provisionales, de ayuda, de orientación, para facilitar la labor de los órganos de decisión del partido.

¿Por qué rechazó en marzo integrar una lista cuyo liderazgo aceptó dos meses después?

Paco Gómez –excoordinador de la agrupación local– me propuso ser la 26 de su lista. Lo rechacé porque entonces no tenía intención de ir en una lista. A la semana siguiente, me llama el partido para decirme que seré la tercera candidata en la lista de las elecciones generales. Todo el mundo tiene que entender que no es lo mismo que te llame el coordinador de tu agrupación que el partido a nivel nacional. No te lo piensas y dices sí, porque soy una personas de partido.

Algo parecido pasó aquí.

Hubo un día en que se produjo esa misma llamada.

¿El día en que se cerraba el plazo para presentar la lista?

No. Supe que iba a liderar la lista dos semanas antes de que se acabara el plazo. Sólo lo sabía yo. El partido me dijo que iba a liderar la lista y que buscara al número 2 y que el resto de la lista la haría el partido. Dije: sí.

Eligió a José Luis Hernández, exdelegado de Turismo del PP.

Fue mi primera y única opción. Lo tuve claro. Tiene un perfecto conocimiento de Marbella, está preparado a nivel político, es un gran apoyo para mí y tiene valores y principios. Y es leal.

En las generales, Cs obtuvo 11.500 votos y en las andaluzas, 9.000 ¿Es posible mantenerse en los 10.000 votos?

Nos encantaría. Los vecinos están descontentos con las políticas desarrolladas en los últimos 12 años entre PP y PSOE. Están descontentos por las promesas electoralistas, cortoplacistas, incumplidas. La gente necesita y pide un cambio, una renovación. Los colectivos sociales, cuando nos reunimos con ellos, piden esperanza, cambio. Hemos llegado a la Junta de Andalucía y aquello que prometimos lo estamos cumpliendo y demostrando que gestionamos de forma eficaz.

¿Cuáles son, a su juicio, los dos principales problemas del municipio y que propone Cs para solventarlos?

La accesibilidad y la movilidad, por un lado, y los equipamientos públicos, por el otro. Marbella necesita, con la colaboración de otras instituciones, un carril adicional entre Puerto Banús y San Pedro y otro en la entrada de San Pedro hacia la carretera de Ronda. Tenemos un problema de seguridad en la autovía A-7, donde las salidas de las urbanizaciones son muy peligrosas y que habría que solucionarlo con carriles de aceleración. En el centro urbano, necesitamos una mejor planificación del transporte urbano y mejorar la movilidad para revitalizar la actividad comercial. San Pedro adolece de una estación de autobuses y tiene que disponer de una. Si Cs tiene la Alcaldía, San Pedro tendrá una estación de autobuses.

¿Comparte que San Pedro sea una Entidad Local Autónoma?

San Pedro necesita una buena gestión. Con los dos últimos pactos se ha otorgado la potestad de San Pedro a OSP y que se apañe. PP y PSOE son corresponsables de lo que ocurre en San Pedro. La responsabilidad de un alcalde es sobre todo el municipio, también en San Pedro.

¿Usted tendrá margen de maniobra para pactar gobierno en Marbella o decidirá el partido?

Nos sentaremos con los partidos que estén acordes con nuestra forma de hacer política y nuestro proyecto para Marbella. Cuando se produzca ese marco, se tomarán las decisiones.

¿Se tomarán en Marbella?

Cs es un proyecto de conjunto, no unipersonal. Yo estoy aquí porque existe un partido que se llama Cs que lleva años trabajando en un proyecto para España, las comunidades autónomas y municipal. La decisión del partido tendrá un gran peso en este tipo de cuestiones.