"En estos cuatro años queremos hacer 5.000 viviendas protegidas"

Tras la confluencia de IU y Podemos, Eduardo Zorrilla, el político más valorado por los ciudadanos tras el alcalde, encabeza la lista para estas municipales con un discurso centrado en la construcción de viviendas protegidas, el medio ambiente y una política impositiva progresiva.

Eduardo Zorrilla es uno de los políticos más valorados por los malagueños. Tras liderar a IU-MpG en este mandato, ahora encabeza la lista de la confluencia que han protagonizado durante meses Podemos e IU con un objetivo claro: propiciar un gobierno de izquierdas en el Ayuntamiento de Málaga.

¿Cómo define el mandato de Francisco de la Torre?

Ha sido un mandato en blanco, cuatro años perdidos para la ciudad, de parálisis, sin un proyecto de ciudad, con un alcalde que se le ve ya agotado, en su fin de ciclo y de mandato. Creemos que estos cuatro años le han sobrado a Paco de la Torre y a la ciudad con el PP, claro.

¿Qué nota se da en su labor de oposición?

Eso de puntuarse uno mismo es subjetivo. Yo creo que hemos intentado ser una oposición rigurosa, seria y propositiva, que no siempre lo son los partidos que están en la oposición. Nuestra rigurosidad y seriedad son reconocidas por el resto de los grupos. Incluso, por adversarios políticos. Siempre hemos acompañado la crítica con propuestas concretas.

¿Qué piensa de que se le excluya del debate cara a cara?

Se intenta evitar por el alcalde y por Daniel Pérez debatir conmigo, quizás por eso de que hemos liderado la oposición. Yo creo que es un hecho reconocido por el PP, Ciudadanos y no lo puede reconocer abiertamente el PSOE, pero hay voces off the record que lo dicen. Y quizás por eso se nos ha intentado excluir. Todavía no está la última palabra dicha porque nosotros le pedimos abiertamente para reclamarle un debate también a Paco de la Torre con quien es el candidato de los que hemos liderado la oposición.

¿Cuál es su gran propuesta urbanística?

La principal apuesta nuestra es construir miles de viviendas. Hacen falta más de 20.000 viviendas protegidas, tan sólo siguiendo el dato de las miles de familias registradas. Hablamos de viviendas protegidas, preferiblemente con alquileres a precios sociales y asequibles. Hay suelo en Málaga sin desarrollar en este PGOU para hacerlo posible. Hace falta buscar financiación, porque tanto el Estado como las comunidades retiraron la financiación con la excusa de la crisis y cuando dicen que ha acabado, no ha vuelto. Pero el Banco Europeo de Inversiones financia al 50% promociones de alquiler y la están aprovechando otros ayuntamientos gobernados por la izquierda, por cierto. Tenemos suelo para permutar, vender y financiar el otro 50% y marcarnos un objetivo ambicioso en estos cuatro años, de hacer al menos 5.000 viviendas.

¿Y en medio ambiente?

Sigue siendo el cinturón verde para Málaga, un conjunto de parques perimetrales alrededor de la ciudad y también dentro de la ciudad, del cual el proyecto estrella el gran pulmón verde en los terrenos de Repsol.

¿Qué vuelta le daría usted a la política social del PP?

Se puede hacer mucho. Por de pronto hay que dotarla de más medios. Ahora gastamos más dinero en mantener los museos existentes en Málaga, museos franquicia, que lo que destinamos a gasto social. Y abandonar la concepción de la política social como caritativa y asistencial, Málaga es una de las ciudades más desiguales de España y eso no es ajeno a las políticas del PP. Ha crecido en los años de gobierno del PP. Hay que destinar más inversiones a los barrios, donde más se necesita, y redistribuir mejor. El 80% de los fondos europeos han ido no al centro, sino a otras áreas del centro, las que están expuestas como un escaparate. Esta proporción hay que volverla al revés. Vivir en el barrio obrero o en un barrio favorecido supone tener ocho años más o menos de esperanza de vida. Y tres veces menos renta media. No hay mejor política social que invertir en igualdad.

¿Mantendrá la política de museos del PP?

Le vamos a dar un giro. No toda la política cultural es la política museística ni toda la política museística es la política cultural. Coleccionar museos sin ton ni son. Vamos a mantener los museos en los que ya se ha invertido, vamos a mejorar la gestión en aquellos que ya están en la Agencia Municipal de Museos y vamos a hacer pública la gestión del CAC, que cuesta más de 3,5 millones de euros y sobre el cual la gestión ha sido opaca y se han mezclado intereses empresariales del director con los públicos. Muy ligado al PP como demuestra que ha sido nombrado secretario general de Innovación Cultural de la Junta.

Defina a De la Torre en una frase...

El otoño del patriarca, parafraseando el título de García Márquez. No asimilaría al alcalde al personaje que relata el escritor, sí creo que De la Torre, que ha sido un político muy hábil, capaz de tener responsabilidades de gobierno en la dictadura, en la democracia, con la UCD, con el PP, un político camaleónico, está en su otoño.

¿Y usted cómo se definiría?

Sobre todo, una persona que ama a su ciudad, con vocación de servicio público e intentando ser siempre riguroso, trabajador y humilde.

¿Qué le parece el debate sobre la bajada de impuestos? Hablo, por ejemplo, de la plusvalía...

Hay que ser serios. Eso es caer en la trampa y el discurso de la derecha. Cuando se habla de bajar impuestos hay que hablar de a quién se le bajan los impuestos. Y a quién no. Hasta ahora, las propuestas del PP con Sucesiones o Patrimonio, también de Cs, han repercutido en bajarle los impuestos a los ricos, a quienes ganan más de un millón de euros, no es para la gente para la que yo quiero trabajar, o para quienes creo que debemos centrar nuestro interés. Los tributos, tasas y contribuciones públicas sirven para financiar los servicios públicos y que sean de calidad. Deben ser progresivos, que pague más quien más tiene y menos quien menos tiene. Si bajamos los impuestos en general, se bajan sobre todo a quienes tienen más recursos y lo sufren quienes más usan los servicios públicos, la inmensa mayoría de la población, las clases populares. Por tanto, hay que aumentar la progresividad. Nosotros, siguiendo ejemplo que demuestran que es viable como en Madrid con Carlos Sánchez Mato, se bajó el IBI a la inmensa mayoría de la población, se subió a las grandes empresas e inmuebles suntuarios, se recaudó más bajándole el impuesto a la mayoría de la gente.

En el próximo pleno no va a haber mayoría absoluta. ¿Usted con quién estaría dispuesto a pactar?

Con quien posibilite un programa social y de izquierdas para Málaga. Creemos que en el panorama que se avecina, donde va a haber dos fuerzas de izquierdas, Adelante Málaga y el PSOE, no va a haber otra, tenemos más fácil pactar con el PSOE. Creemos que es una pregunta muy oportuna y deben responderla todos. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué piensan hacer las distintas opciones políticas con su voto. Le pregunto al PP si está dispuesto a pactar con la ultraderecha que va a recortar derechos y libertades y quiere devolvernos a una Málaga en blanco y negro. Y le pregunto al PSOE si quiere pactar con Cs, un partido liberal que está dispuesto a privatizar hasta el aire que respiramos.

¿Cuál será su primera medida como alcalde?

Nuestra primera medida tendrá que ver con el empleo, un plan con capacidad de dar trabajo, aunque fuera por un año a miles de personas en Málaga que sirva como alivio a parados de larga duración, para mejorar la formación, para completar los periodos de prestaciones y taras que repercutan en la comunidad.