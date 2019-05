"Podemos quiere estar dentro de un gobierno de coalición de izquierdas"

Mantuvo hasta el último momento la esperanza de concurrir a los comicios locales en confluencia con IU, pero esta se negó. Confía ahora en que las urnas permitan a ambas formaciones reencontrarse en un Ejecutivo «del cambio» que trabaje en beneficio de «los de abajo».

Defendió contra viento y marea tras las primarias, no exentas de polémica, que celebró Podemos para elegir a su alcaldable que sería el candidato de la formación morada en las elecciones municipales del 26 de mayo. Y mantuvo su apuesta cuando, a finales de marzo, la formación anunció que anulaba la asamblea en la que se ratificó su candidatura. Ahora, Arafat está convencido de que Podemos, al menos, revalidará los dos concejales que logró en 2015.

Sorprende la poca presencia mediática que ha tenido Podemos en la primera semana de campaña, a diferencia de otros partidos ¿En qué la han invertido?

Nuestro primer acto de campaña lo cancelamos tras el fallecimiento de Pérez Rubalcaba. El próximo es hoy con Juan Carlos Monedero. Para nosotros, la semana más fuerte de campaña es la segunda. Hasta ahora hemos estado manteniendo reuniones con colectivos, como el sector del taxi o del ámbito de la educación o animalistas, y apariciones en medios de comunicación. Queremos darle protagonismo a los colectivos sociales porque ellos conocen mejor que nadie la realidad del municipio.

¿Cuáles son, a su juicio, los dos principales problemas que tiene Marbella y qué propone Podemos para solucionarlos?

Existen muchos problemas en Marbella, pero dos de los más importantes son el empleo y la vivienda. En Marbella se ha normalizado una situación de precariedad laboral con alta temporalidad en el trabajo. En Marbella tenemos un 16 por ciento de desempleo, muy alto. El 95 por ciento de los contratos laborales son temporales, de los que dos terceras partes tienen una duración de menos de un mes. Tenemos sueldos bajos en un municipio en el que el precio de la vivienda y la vida son relativamente altos debido a la turistificación, y esto hace que, para una parte importante de la población, se haga difícil llegar a final de mes.

¿Cómo lo solucionarían?

Promovemos la creación de empleo digno tanto en el sector público como privado. En el sector público, vamos a promover una bolsa de empleo municipal transparente y sin enchufes. En el sector privado, queremos bonificar a las pequeñas y medianas empresas a través de reducciones de impuestos para incentivar el empleo.

¿Y para la vivienda?

Para hacer más accesible la vivienda a los de abajo queremos promover la vivienda pública y hacer una auditoría de las existentes para ver si los inquilinos realmente las necesitan. Además, regularemos el precio de alquiler de la vivienda. Cada vez, menos gente de Marbella puede vivir en Marbella. Todos conocemos a amigos que se tienen que ir a Ojén o Estepona porque no pueden pagar el precio de la vivienda en Marbella.

¿Usted dispone de la Tarjeta Municipal de Movilidad –que da acceso al uso gratuito del transporte público–?

No. El principal problema del transporte público urbano no es que sea gratuito o no, sino que es la calidad. La gratuidad del transporte es una medida populista. No es gratuito porque lo pagamos todos los contribuyentes. Lo que hay que hacer es mejorar la calidad del servicio, como los horarios, las líneas o las conexiones.

Si tuviera que hacer un ajuste de 500.00 euros en el presupuesto municipal ¿qué partidas recortaría o qué impuestos subiría?

Una de las mejores formas de reducir el gasto municipal es promover concursos públicos justos y transparentes. Los concursos a la carta, teledirigidos, acaban en manos de ciertas empresas y ni el precio ni la calidad son los mejores. Sirven para favorecer a ciertos entornos concretos.

¿Podemos formará parte de un posible gobierno local o le prestará apoyo externo, como ha hecho este mandato?

En la coyuntura actual, Podemos estará dentro del gobierno de coalición de izquierdas de Marbella. Decimos claramente que nuestra hoja de ruta en Marbella es trabajar para facilitar un gobierno del cambio, un gobierno de izquierdas.

¿Cuáles serán sus condiciones para pactar un posible gobierno?

Evitar las privatizaciones de servicios públicos y remunicipalizarlos. Son las mismas líneas rojas que establecimos en 2015; hacer políticas públicas para la gente y cubrir las necesidades sociales.

¿Cuántos concejales cree que obtendrá?

Revalidar los que ya tenemos, que son dos, y ampliarlos con algún concejal más. Esas son nuestras previsiones.