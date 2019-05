Fugaz visita de Abascal a Málaga

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha mantenido este domingo un encuentro en Málaga con miembros del partido y de la candidatura a la capital malagueña de cara a las elecciones municipales y las europeas del próximo domingo, 26 de mayo. La formación malagueña ha publicado unas fotos con el candidato del partido a la alcaldía de la capital, José Enrique Lara, quien ha explicado a Europa Press que "estaba previsto una jornada de campaña por varias calles", pero "debido a las circunstancias de su lesión, ha sido un encuentro tanto con miembros de la candidatura como de la ejecutiva".

Lara ha indicado que Abascal "está muy contento con Málaga por los resultados del partido en las elecciones autonómicas y las generales, y es consciente que en Málaga es un poco especial el tema del alcaldable por el alcalde que tenemos, que, aunque pensamos que le ha sobrado el último mandato, es verdad que es o ha sido querido, ya veremos los resultados".

En el marco de las elecciones europeas se ha abordado el tema de la migración, que, según Lara, "a nosotros nos interesa bastante y más cuando le he dicho que está prevista la ubicación en Málaga de un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), con 300 plazas, que va a generar un problema".

Al respecto, el candidato de Vox en Málaga ha dicho que supondrá "poner en libertad" a los migrantes "a las 72 horas", apuntando que "ya hay algunos comerciantes que están diciendo qué van a hacer estas personas".

"Nosotros seguimos empeñados en que el problema hay que resolverlo en origen, porque yo siempre digo no me des el pez, dame la caña; enséñame a pescar para que no tenga que salir, porque entendemos que tienen que salir de sus países, pero esa no es la solución", ha manifestado el candidato, quien ha alertado de "la llegada de las mafias".