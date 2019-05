Juan Cassá: "No voy a apoyar a un gobierno que lleva imputados en sus listas"

Cassá llegó hace siete años a la capital y fue amor a primera vista. Había ciertas dudas si iba a seguir, pero él asegura que nunca ha sido cuestionado.

La entrevista tiene lugar en el grupo municipal de Ciudadanos, decorado tímidamente en tonos naranja. Cassá está relajado, salvo por la ligera incomodidad que le produce el traje, después de la entrada de un fenómeno sui generis de Málaga: el terral. Cassá compensa dispensando frialdad cierta frialdad hacia Francisco De la Torre. Ahora confía más en sí mismo.

¿Cuál es el estado de salud del proyecto municipal de Ciudadanos? ¿Cree que han cumplido con los objetivos que se ha marcado?

Mucho mejor de lo que estábamos en el año 2015. Hemos tenido cuatro años para trabajar y aprender. Nosotros éramos bisoños cuando entramos en el Ayuntamiento. No es lo mismo la empresa privada que la institución. Los ritmos son distintos. En cuanto a objetivos, a nivel personal ha sido una experiencia vital brutal. A nivel global, estoy muy satisfecho con los primeros tres años. Llegamos a 25 acuerdos presupuestarios, con una buena relación con el equipo de gobierno. Pero, en el último año, Francisco de la Torre Prados dejó de cumplir con Ciudadanos y con Málaga. Y esa es la espina que tengo clavada. No hemos podido rematar la legislatura como a mí me hubiera gustado.

¿Es usted el candidato accidental de Ciudadanos? Casi le nombraron anteayer.

Lo que ha pasado en Ciudadanos, es que las elecciones generales han hecho que los tiempos para nuestros procesos hayan sufrido modificaciones. Dicho esto, jamás me he sentido el segundo plato. Yo tenía el ok del partido desde hace ya más de seis meses. Hemos conseguido que yo tenga un grado de conocimiento por encima del 50% en Málaga. Y eso es algo muy complejo. Además, nosotros, a nivel interno, somos el modelo a seguir. Eso es muy importante que se sepa. A mí me llena de orgullo, que el equipo que tenemos, que es muy pequeño, se haya hecho un hueco político. Siempre he sido la mejor opción, por delante de cualquiera que pudiera haber habido por el camino.

Siempre argumentó su respaldo a Francisco de la Torre por razones de estabilidad. Sin embargo, rompió el pacto con el PP en febrero. ¿Qué ha pasado? ¿Pura cosmética electoral

La razón de la ruptura se justifica en un problema muy grave que ha surgido en este Ayuntamiento. La Fiscalía Anticorrupción tiene en sus miras y ha acusado a dos concejales y a un gerente de este Ayuntamiento. Ese es el motivo principal de la ruptura.

Pues el alcalde ha vuelto a poner en su boleto electoral a Teresa Porras y a Pomares.

De la Torre demuestra que no está cumpliendo con lo que habíamos firmado. No está cumpliendo con la regeneración política.

¿La inclusión de estos dos concejales complica una posible revalidación del pacto con el PP?

Lo complica. Yo no voy a apoyar a un equipo de gobierno que lleve a imputados en sus listas electorales. Ese es mi compromiso.

¿Su relación con De la Torre ha ido de más a menos? Desde fuera, da esa impresión.

Sí. El año pasado empezó a incumplir los acuerdos a los que habíamos llegado. No sé, considera que eso es una buena estrategia política. Incumplir con quien, precisamente, te ha investido como alcalde. Pero el único responsable de esto es el señor De la Torre. De la noche a la mañana, ha decidido cambiar el paso.

Más allá de concejales imputados, ¿usted establece vetos para el escenario postelectoral?

Mantenemos el de Podemos. Y no hay ningún veto más. Solo pedimos que asuman nuestro ideario y nuestras bases como programa de gobierno.

¿Qué plantes tiene para los terrenos de Repsol?

Nuestro planteamiento es muy claro. Empecemos por el parque y después veremos cuántas torres. Aquí hay dos polos opuestos: todo parque o todo torres. Nosotros nos fuimos al medio. Para desbloquear el proyecto, en todo caso, nos parece más inteligente empezar por el parque.

¿Contempla la posibilidad de una consulta ciudadana?

Yo no soy partidario de las consultas ciudadanas. A los políticos se nos deposita la confianza cada cuatro años para gestionar la ciudad. Hay otros vehículos para fomentar la participación ciudadana.

¿El rascacielos del Puerto es un atentado paisajístico o una oportunidad para Málaga?

Es una oportunidad extraordinaria para Málaga. Atraer turismo de lujo y convertir a la ciudad en puerto de salida para los cruceros.

¿Qué propone para que no se repitan casos como el derrumbe de Villa Maya?

Cuidar el patrimonio. Pero, a ver, creo que los partidos, de una forma interesada, ponen el foco en ciertos temas. Como puede ser Villa Maya o La Mundial. Pero estamos dejando de lado algo que me parece mucho más importante: el patrimonio milenario. La Alcazaba se está cayendo a cachos. Es muchísimo más interesante cuidar los monumentos más visitados, que las políticas concretas sobre casos muy concretos.

¿Cómo está la política urbanística de Málaga?

La Gerencia Municipal de Urbanismo requiere de un vuelco total. Hay que darle un giro de 180 grados. Es una de las piedras que tiene esta ciudad para avanzar. Me he reunido con infinidad de promotores, con gente interesada en hacer proyectos en Málaga, y se encuentran con unos obstáculos que son casi insalvables.

¿Es partidario de que el Astoria se sustituya por otra infraestructura?

Nosotros siempre hemos defendido el ampliar la plaza. En el caso de encontrar restos arqueológicos, pues ponerlos en valor.

¿Málaga necesita más carriles bici?

Necesitamos mucho más kilómetros. Los ciclistas, y ahora los patinetes, tienen que poder circular por la ciudad, pero sin invadir la calzada, como lo estamos viendo ahora. Nosotros queremos conectar la zona norte con el centro. Luego, con la zona este.

¿El asunto de los patinetes se ha solucionado de una manera satisfactoria?

No se ha dado una solución buena. Yo tomaría como referencia a Barcelona, donde lo tienen muy bien regulado. De la Torre, en vez de anticiparse a los problemas, improvisa las soluciones. Da solo parches.

En la Trinidad hay 140 solares criando mugre. ¿Cómo se puede combatir esta lacra?

Yo retomaría el proyecto de las Tecnocasas. Además, entendiendo que la Trinidad son espacios de crecimiento.

Rivera ha expresado que es, prácticamente, imposible llegar a acuerdos con el PSOE. ¿Eso significa que está cerrada la puerta para Daniel Pérez?

Rivera ha dejado claro que no habrá pactos con nadie cercano al sanchismo. A Daniel Pérez lo veo más cercano a Susana Díaz.

¿Queda margen para reducir la estructura del Ayuntamiento?

Por supuesto. Y para fusionar entes. Un Ayuntamiento es como un castillo de naipes. Hay que sacar carta por carta y no se puede hacer todo a la vez.

Encontrar un alquiler en Málaga es una tarea complicada. ¿Estamos ante una burbuja?

Yo creo que no. Está haciendo mucha presión el tema de las viviendas turísticas. Hay que regularlo. Luego, tengo un proyecto de ciudad de emprendedores cerca del PTA. Una ciudad tecnológica.

¿Usted ya se ve alcalde?

Yo lo tengo totalmente claro. Siempre he trabajado por metas. Tengo clara la Málaga que queremos. Confío en ser alcalde y confío en que Málaga, en diez años, sea la tercer ciudad de España.