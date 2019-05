"Pediremos otra vez revisar a medio mandato el pacto de gobierno"

Ha avanzado que el partido político que quiera contar con el apoyo de la formación sampedreña para un pacto de gobierno deberá comprometerse a iniciar en el próximo mandato los trámites para que San Pedro se convierta en Entidad Autónoma Local.

Repite al frente de la candidatura de un partido que, durante el mandato que concluye, ha sido el que ha dado y quitado mayorías en la Corporación municipal. Tras las elecciones de 2015, advirtió de que, a mitad de mandato, reconsideraría el pacto de gobierno con PSOE e IU. La revisión dio como resultado una moción de censura que devolvió la Alcaldía a la 'popular' Ángeles Muñoz. Ahora advierte de que, en 2021, volverá a revisar un posible pacto de gobierno. A estas elecciones, sin embargo, concurren partidos que también tendrán capacidad para poner o quitar alcaldes.

¿Cómo afronta la campaña electoral?

Con ilusión por seguir poniendo en marcha el proyecto que tenemos para San Pedro. Es un proyecto que comenzamos hace dos años y medio; la primera parte del mandato se invirtió en montar la Tenencia de Alcaldía. El trabajo se ha empezado a ver hace dos años.

En los dos últimos años se han impulsado las obras más polémicas, como la peatonalización de la avenida Marqués del Duero o las obras de la plaza de la Iglesia.

Se crearon polémicas inexistente. En el caso de la plaza de la Iglesia, se trata de un recinto que todos los días está lleno de gente. Otra supuesta polémica, la del palmeral, muchas personas nos han pedido disculpas al ver que conservamos las palmeras.

¿Qué pasará con el futuro de la avenida Marqués del Duero, si sigue siendo teniente alcalde?

Si seguimos, la avenida seguirá siendo peatonal. La solución será poner unos pivotes que permitan el acceso a los vehículos autorizados. Ese será el futuro, no sólo de esa zona, sino de algunas más.

¿Por qué tiene que recoger firmas para cambiar el PGOU un partido que cogobierna el municipio?

Por que queremos que, nuestra propuesta, lleve el respaldo de los sampedreños. Que no sea sólo la petición de un partido, sino la de los vecinos de San Pedro. Lo que pedimos es que las parcelas de la zona sur de San Pedro, especialmente las que quedan más próximas al mar, se clasifiquen como hoteleras y no puedan ser compatibles con otros usos. San Pedro se ha desarrollado como ciudad dormitorio y creemos que tiene potencial suficiente para convertirse en un enclave turístico importante.

¿Volverá a incluir la revisión de un posible pacto de gobierno a mitad de mandato?

Sin lugar a dudas. Si las matemáticas nos dan, revisaremos el acuerdo de gobierno a los dos años de mandato. Una de nuestras condiciones para formar gobierno es que aquello que se pacte, se cumpla.

¿En qué partidas haría ajustes por importe de 400.000 euros?

Parte de ellos en actos lúdicos, en deportivos y en eventos como la feria. Quizá algunas externalizaciones que no se han llevado a cabo. Pero no subiría los impuestos en ningún caso.

Los partidos de izquierda han adelantado que no pactarán con OSP y los de derechas se muestran reacios a aceptar la Entidad Local Autónoma que usted propone como condición para pactar ¿cómo hará para llegar a posibles pactos de gobierno?

Los partidos que dicen que no se sentarán a pactar están haciendo electoralismo. Es un mensaje para los votantes de izquierdas. En San Pedro hay muchos votantes de izquierdas que votan al PSOE o IU en las elecciones generales o autonómicas, pero, en las locales, optan por un partido de su pueblo porque saben que es forma de mejorar.

¿Cree que es una estrategia del PSOE?

José Bernal -candidato socialista- no cree en la autonomía. De hecho, ha fogocitado la agrupación del PSOE en San Pedro.

Fue el PSOE el que devolvió la autonomía a San Pedro en 2015.

No le quedó otro remedio porque se la impusimos en nuestro programa de gobierno. El PSOE nos pidió que apoyáramos una serie de cosas y nosotros les pedimos el apoyo para otras cosas, entre ellas la autonomía para San Pedro sí o sí. ¿Ha dicho Bernal quién será el teniente alcalde de San Pedro, si llega a la Alcaldía? No ha hablado del tema. Lo único que ha dicho es que la número 2 de la lista del PSOE, Elena Benítez -de San Pedro- será concejal de Deportes. Estoy convencido de que suprimirá la autonomía de San Pedro. Si el PSOE no se quiere sentar con OSP es problema del PSOE.

¿Cuántos concejales cree que obtendrá OSP?

Los suficientes para que ningún partido tenga mayoría absoluta en la Corporación municipal.