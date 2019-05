"Conjugamos nuestras reivindicaciones con la experiencia de gestión"

Cree que OSP, el partido que facilitó que PSOE e IU formaran gobierno entre 2015 y 2017, será el blindaje en el que se apoyarán los tres partidos de derechas PP, Ciudadanos y Vox para evitar la reedición de un ejecutivo progresista, tras la moción de censura de mitad de mandato.

Las tensiones internas al inicio del mandato entre Podemos y el partido Equo en la plataforma que ambos formaron para concurrir a los comicios locales de 2015 y la polémica que ha rodeado a las elecciones primarias que ha celebrado la formación morada para elegir a su alcaldable le convencieron para rechazar una confluencia y que IU se presente en solitario a la cita electoral del próximo domingo. Confía también en que la labor que desarrolló IU entre 2015 y 2017 sirva también para diferenciar a su partido de un Podemos al que OSP acusa de liquidar al gobierno de coalición progresista.

¿Qué ha aprendido de los dos años de gestión de IU, entre 2015 y 2017?

Hemos conocido de primera mano las dificultades que tiene la gestión de Marbella. Tras esa experiencia, vamos a ser más útiles para la ciudad porque tenemos más conocimiento de la gestión, del funcionamiento del Ayuntamiento, de la realidad del gobierno. Ahora estamos en disposición de conjugar la reivindicación con el realismo a la hora de gobernar y ser útiles desde el minuto uno.

¿Por qué rechazó la confluencia con Podemos?

No se ha podido lograr por la inestabilidad y las tensiones internas de Podemos. Cuando lograron una candidatura para abordar una posible convergencia ya era demasiado tarde. Nosotros confiamos en que la sociedad vea que la fuerza de la izquierda transformadora, el voto útil de la izquierda, es IU. Resistimos bien la aparición de Costa del Sol Sí Puede –IU logró dos concejales– y ahora, además, sumamos nuestra experiencia de gobierno.

¿Cómo cree que llegan a las elecciones los partidos de derechas?

El PP llega tocado. Intentan ocultar las siglas, pero a nadie se le escapa que Ángeles Muñoz es el PP. Además, ha entregado San Pedro a OSP para que lo gobierne como un cortijo. Vox y Ciudadanos no tienen implantación en Marbella y los pocos activos que tenían en el municipio han sido desechados en beneficio de una lista teledirigida desde arriba. A OSP lo incluyo también porque es el blindaje del trifachito. La formación sampedreña ha hecho un gobierno de sampedreños contra San Pedro. Ha sido un aparato de clientelismo que un órgano de autonomía y de gestión.

¿Qué dos propuestas destaca de su programa electoral?

Los relacionados con la sostenibilidad y los derechos sociales. Tenemos un proyecto para lograr un gran acuerdo en torno a la defensa de nuestras playas y del empleo, ya que hablamos de la principal industria de Marbella. No podemos perder este turismo ya que, por ahora, no estamos preparados para otro tipo de industria. Respecto a los derechos sociales, destaca la vivienda. En Marbella se sigue viendo la vivienda como un elemento para especular y no como un derecho.

¿Qué proponen en este sentido?

Tenemos a un aliado, que es el PGOU –actualmente en trámites de elaboración– para potenciar una red pública de viviendas en alquiler. El Ayuntamiento construye las viviendas, las mantiene en propiedad y las ofrece, en régimen de alquiler revisable, en función de parámetros de necesidad. También haremos una auditoría de las viviendas municipales, más de 500, para ver si los inquilinos realmente las necesitan.

Si tuviera que hacer un ajuste de 400.000 euros en las cuentas municipales, ¿cómo lo haría?

Hay muchos gastos que no van directamente a prestar servicios o mejorar la calidad de vida de las personas, por ejemplo, gastos protocolarios o externalizaciones.

¿Tiene la Tarjeta Municipal de Movilidad -que permite usar gratis el trasporte urbano-?

No. Pero, a través de muchos trabajadores, sé que han modificado las líneas para que la concesionaria se garantice llenar los autobuses. Se han ampliado determinadas rutas, lo que provoca que aumente el tiempo de espera en las paradas. Algunas frecuencias llegan hasta 30 minutos más tarde. Algunos me han dicho que han tenido que coger en un mes más taxis que en todo un año para llegar al trabajo a tiempo.

¿Cuántos concejales cree que logrará IU?

La respuesta más realista es tres. Creo que tenemos que subir en representación. Lo podemos hacer perfectamente. La candidatura de IU cuenta con personas comprometidas con Marbella y capacitadas para gobernar. Muchos tienen experiencia en la gestión municipal y conocen la Administración Pública.