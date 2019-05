"Nuestra gestión nos hace confiar en que doblaremos resultados"

Ha sido durante este mandato un referente para Ciudadanos. Mijas ha sido la alcaldía más importante gobernada por la formación naranja. En 2015, la marca, en alza, hizo mucho. Ahora, sí entra en juego la gestión de Maldonado.

Cinco concejales le han bastado para capear un mandato que parecía abocado a la inestabilidad, pero en el que se ha avanzado hasta el final. No sin algunos encontronazos altisonantes. Maldonado confía en su gestión para recibir un importante respaldo en las urnas. Presenta unas cuentas saneadas y una bajada de impuestos como aval.

¿Confía en revalidar la alcaldía de Mijas o lo de 2015 fue algo accidental?

Yo confío en que voy a ser alcalde porque la gestión que se ha llevado a cabo está muy bien valorada por la ciudadanía, incluso por el entorno político. Estamos hablando de cinco millones de euros de ahorro, deuda cero y bajada de impuestos. Esto son hitos en nuestro municipio que nos han dado muchas posibilidades. Por ejemplo, que el deporte municipal sea gratuito. Y ya adelanto mi compromiso de que el año que viene la tasa de basura sea también gratuita. Hay una gestión económica que ha dado lugar a todo esto. Esa forma de entender la política desde lo útil, nos hace confiar en que vamos a duplicar los resultados de las elecciones del 2015.

¿En qué ha notado más la limitación de contar con solo cinco concejales?

A nadie se le escapa que ha sido un contexto político distinto, con una situación de minoría. Pero hemos demostrado que se puede, que si uno tiene voluntad de diálogo y de saber hacer la lectura del voto ciudadano que ya no quiere mayorías absolutas. Como prueba, los tres presupuestos que hemos aprobado. Primero con el PP y luego con el PSOE. Tenemos esa capacidad de poder hacer propuestas que satisfagan a todos. Sí ha habido por parte del PP, PSOE y CSSP, no digo una labor de fiscalización, porque yo eso lo apoyo, sino de obstrucción.

Si alguien lleva sin pisar Mijas desde el 2015, ¿qué ha cambiado en estos cuatro años?

Mijas ha mejorado en aspectos tan importantes como abordar los aparcamientos. Era una de las principales demandas de los vecinos. El núcleo de Las Lagunas creció, desde el punto de vista urbanístico, sin planificación. Ya hemos iniciado las obras para aparcamientos en el Juncal y la Candelaria. Pero es que tenemos siete aparcamientos más en nuestro programa electoral. Otra cuestión muy importante ha sido el desarrollo de viales como, por ejemplo, Miguel Hernández, que va a unir la parte de avenida de Mijas con el camino de Coín. Otra parte importante es la recepción de urbanizaciones. Además, más de 200 calles remodeladas. En Mijas, ya no se producen inundaciones siempre que llueve. También se ha culminado el sendero litoral.

En relación a la planta hotelera, ¿qué pasa con el Byblos?

Estaba prácticamente olvidado. Nos preocupamos por la situación y logramos poner de acuerdo a los inversores con el anterior propietario. Según nuestras últimas conversaciones con los nuevos propietarios, tienen intención de abrir en la primavera del 2021.

Volviendo al plano político. Empezó gobernando con el PP. ¿Qué causó la ruptura?

Yo no engaño a nadie. Me presenté con unos compromisos. Uno de ellos era tolerancia cero con la corrupción. Cuando empiezo el mandato con el PP, llegan a mi mesa una serie de informes de la gestión anterior, con presuntas irregularidades. Entonces, hice lo que tenía que hacer. Poner estos asuntos en conocimiento de la justicia y desmarcarme de esta forma de hacer política. También encargué una auditoría y se demostraron más irregularidades. Yo dije tolerancia cero con la corrupción. Y yo no podía convivir con un estilo de hacer política al margen de la legalidad. Ciudadanos vino a la política para regenerar, no para ser cómplice de la vieja política.

El PP ha vuelto a presentar a Ángel Nozal como candidato.

Realmente, no lo entiendo. No entiendo que una persona con siete investigaciones se pueda presentar a la alcaldía. Ese tipo de hacer política hay que despreciarlo de la vida pública.

¿Descarta, en consecuencia, llegar a acuerdos con el PP después del 26 de mayo, debido a la presencia de Ángel Nozal?

Con todas las fuerzas políticas voy a tender la mano. Considero que tiene que haber diálogo con todos. Pero yo sigo manteniendo mis compromisos. Entiendo que el PP tendría que apartar a esta persona. Se está viendo en las últimas elecciones como el PP está perdiendo continuos apoyos. No es nada personal, pero alguien que tiene abierta siete investigaciones no casa con mi forma de hacer y entender política. Puedo hablar con él, como con cualquier otra persona, pero no llegar a acuerdos.

La segunda etapa, con el PSOE, también acabó en ruptura. ¿Qué ha pasado?

Yo no rompí el pacto. Fue el PSOE. Hubo una filtración muy importante que generó en una pérdida de confianza y en una denuncia. Cualquiera en mi lugar hubiera actuado de la misma manera. Mi relación con el PSOE, pero también con el PP, es buena. No hay problemas personales. Durante los dos años y medio que se ha gobernado con el PSOE, ha habido estabilidad. Probablemente, por parte de ellos, la ruptura haya venido por el momento electoral.

¿No mejorar los resultados del 2015, cuando usted obtuvo cinco concejales, sería un fracaso?

Para mí, un fracaso hubiera sido decepcionar a los mijeños o llevar a cabo una gestión no beneficiosa para Mijas. Estoy convencido de que vamos a sacar unos resultados mucho mejores que en 2015.

¿Mantendrá el burro-taxi?

El burro-taxi es un icono del municipio. Hay que respetar todas las sensibilidades. En ese sentido, ya se ha hecho un importante avance en este mandato para garantizar el bienestar del animal, en colaboración con asociaciones animalistas.

¿En qué punto está la escuela de hostelería que se quería ubicar en el CIO Mijas?

Es una cuestión de la Junta de Andalucía. Pero por mis últimas conversaciones, puedo decir que en septiembre se iniciarán las actividades formativas. También estoy impulsando, desde el Ayuntamiento, la creación de espacios de co-working. Me interesa mucho crear oportunidades. Las instalaciones del CIO Mijas son bastante amplias.

¿Tiene mejor interlocución con la Junta, ahora que su partido forma parte del gobierno regional?

Sin lugar a dudas. Pero no es por la marca. Es por las personas que están ahí. Aunque tengo que decir que he tenido buenas relaciones con los anteriores mandatarios socialistas.

¿Cómo están las arcas municipales?

Dejamos un remanente de tesorería de 125 millones de euros. Nos encontramos con una deuda de 30 millones y la dejamos a cero. Mijas es el municipio de España que, en relación con la población, tiene la mejor situación económica. Hemos bajado los impuestos por primera vez en la historia del municipio, dejando de recaudar cinco millones de euros. Ese dinero ahora está en los bolsillos de los mijeños.

¿Cuáles son sus proyecto estrella para el próximo mandato?

La residencia para mayores. El gran parque en la zona de Lavadero. Son 350.000 metros cuadrados y será el parque más grande de la provincia. El hospital es una importante apuesta, también. Y los aparcamientos. Hablamos de la calidad de vida de los mijeños.

Si logra revalidar la alcaldía, ¿sería su último mandato?

Yo, como todos en Ciudadanos, he firmado la limitación de mandatos. Voy a cumplir.