"Alhaurín de la Torre es un ejemplo y espejo en el que se miran muchas ciudades"

Lleva en su programa una nueva Ciudad Deportiva , un plan integral de mejora de conexión por carreteras y carril-bici y nuevos parques, entre otros proyectos, y asegura que seguirá pidiendo a la Junta y el Gobierno central los proyectos pendientes en el municipio

Joaquín Villanova aspira en estas municipales a obtener una nueva victoria que le permita seguir gobernando en solitario la localidad, para la que ha elaborado un programa con 250 medidas.

¿Descarta algún partido en caso de necesitar un pacto?

Considero que no es el momento de contemplar pactos post-electorales, porque realmente el PP de Alhaurín de la Torre aspira a ganar con la mayoría suficiente para gobernar, a ser posible, en solitario, como viene ocurriendo desde 1999. Cualquier otro análisis es aventurado e incluso osado, porque lógicamente primero tiene que hablar el pueblo en las urnas. La cautela y el respeto al votante son lo primero. Ni descarto ni doy por hecho. Primero a votar libremente.

¿Cuál es su propuesta estrella para los próximos cuatro años?

Hemos creado un programa con 250 medidas muy importantes. Por destacar solo algunas: la nueva Ciudad Deportiva, el Centro BTT, un plan integral de mejora de conexión por carreteras y carril-bici, dos parques temáticos infantiles, la ampliación del parque de El Algarrobal, el nuevo parque de El Cerro, la semipeatonalización de Isaac Peral y el nuevo parking subterráneo, la nueva plaza de Paco Lara, un nuevo Mercado Municipal, la ampliación del Vivero de Empresas, un centro cívico, un centro juvenil, el nuevo centro del Mayor... Y seguiremos insistiendo a la Junta y al Gobierno, sea cual sea el partido que gobierne, para desbloquear los proyectos que dependen de ellos, como la Ciudad Aeroportuaria, el puente de Piamonte, el Teatro, el Vial Distribuidor, la ampliación y el cuartel de la Guardia Civil, el desdoblamiento de la variante, la solución técnica al acceso a la hiperronda, el quinto instituto de Secundaria, la segunda piscina climatizada, etc.

¿Qué análisis hace del trasvase de votos al PSOE y la caída del PP?

Es evidente que el PP no ha logrado un buen resultado en absoluto a nivel nacional, no podemos estar contentos bajo ningún concepto. Pero cuando se vota en clave local, el elector tiene claro el peso específico de las personas, de los candidatos, de los alcaldes y alcaldesas. Y en eso estoy convencido de que el PP va a mejorar sustancialmente. Nuestra formación es especialista en locales y autonómicas desde hace décadas y estamos en disposición de poderlo demostrar. Lógicamente, la ciudadanía tiene que movilizarse e ir a votar, a ser posible, mirando la gestión que se ha hecho en su pueblo. En Alhaurín de la Torre es evidente que en 23 años, los distintos equipos de gobierno que he tenido el honor de presidir han sido capaces de transformar la ciudad, de convertirla en un referente en bienestar y calidad de vida, en progreso, en servicios públicos cercanos a la excelencia... En convertir al municipio de vanguardia, donde vivir y trabajar sean igual de atractivos.

¿Qué es lo que más desea para la localidad en el futuro?

Evidentemente, como alcalde y como candidato, deseo el máximo bienestar, el máximo nivel de empleo, el máximo nivel de progreso que nos sea posible. La perfección no existe porque siempre quedará algo por hacer, pero a esfuerzo, tenacidad, dedicación y capacidad no nos gana nadie para lograr esas cotas de bienestar, progreso y armonía social. Por eso me enfada tanto cuando otras administraciones nos bloquean tantos y tan buenos proyectos para mi pueblo. Nos debemos a la gente, al pueblo, cada día del año, y les puedo asegurar que en casi 23 años he sido alcalde las 24 horas del día, siempre atento a las necesidades de la ciudadanía y en la resolución de sus problemas más cercanos, dentro de nuestras competencias. Pregunten donde pregunten, Alhaurín de la Torre es ejemplo y espejo en el que se miran muchas ciudades de Andalucía y de España. Y deseo que así siga siendo en los próximos años: con la máxima autoestima y orgullo de pertenecer a esta comunidad.

¿Cuáles son sus asignaturas pendientes, sus proyectos inacabados que quiere retomar?

Lo he comentado anteriormente. En casi 23 años que llevo de alcalde, la gran mayoría de proyectos pendientes o inacabados dependen de una u otra forma, financiera o administrativamente, de la Junta de Andalucía. Antes los enumeré. Pero quiero decir alto y claro que ha sido llegar Juanma Moreno a la Presidencia y se ha empezado a notar el cambio. Por primera vez están viniendo delegados autonómicos por Alhaurín de la Torre. Hay compromisos firmes para la mejora de las carreteras o la concertación de plazas en el Centro de Necesidades Especiales de La Candelaria. Eran reclamaciones históricas que el PSOE siempre ha ninguneado, y ahora hay otro aire. En cualquier caso, como siempre he hecho, seguirá luchando por y para mi pueblo, gobierne quien gobierne. Pero es un hecho que hay una sintonía mucho mejor con proyectos como la Ciudad Aeroportuaria y el puente de San Joaquín. Espero tener pronto muy buenas noticias de ambos. Con suerte, la Ciudad Aeroportuaria podría desbloquearse en unos dos años, y el puente podría estar terminado el año que viene, pero antes podemos encontrar alguna solución provisional para que los vecinos puedan pasar.

¿Qué le pediría a la Junta de Andalucía? ¿Y al Gobierno central?

Sobre la Junta de Andalucía ya me he manifestado sobradamente: solo insistir en que mantengan ese nivel de lealtad institucional y de excelente relación para recuperar los proyectos aparcados uno por uno. Como he dicho, hay que actuar en materia de carreteras para acabar de una vez con los atascos. Ya le hemos trasladado a la delegada la necesidad de actuar en la rotonda que hace de embudo en la entrada a la Hiperronda y lo van a hacer. Además del Teatro, el Puente de San Joaquin, la Ciudad Aeroportuaria, el instituto... Esto tiene que cambiar necesariamente, porque es una vergüenza que los socialistas nos hayan paralizado durante décadas estos proyectos solo para favorecer a Sevilla, castigando al pueblo de Alhaurín de la Torre.

Sobre el Gobierno central, reclamo la máxima celeridad en el desdoblamiento del acceso a Alhaurín desde la Hiperronda, que está adjudicada desde antes de que Pedro Sánchez formalizara la moción de censura contra Rajoy. También es necesario que acometa la construcción de la Casa Cuartel de la Guardia Civil, cuyo suelo ya cedimos nosotros hace muchos años, así como la ampliación del número de agentes para el municipio.